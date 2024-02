Wenn die SHK+E Essen vom 19. bis zum 22. März 2024 ihre Tore öffnet, strömen wieder zehntausende Besucher in die Hallen. Trubel, Action, Innovationen. Typisch Messe, mag man sagen. In Halle 6 aber plant VIGOUR den Spagat zwischen aufregender Vielfalt und einem Strandhaus als Ruhepol mit Urlaubscharakter. Im Mittelpunkt steht die zeitlos-puristische Designlinie white. Hier heißt es: Einfach zur Ruhe kommen.

Auf fast 200 Quadratmetern bekommen Messebesucher am VIGOUR-Stand 6F11 einen Einblick in die Designlinien der „Fachhandwerksmarke des Jahres“. Darunter finden sich Klassiker wie die Designlinien derby oder clivia, luxuriöse Hingucker wie die Designlinie VIGOUR vogue und nicht zuletzt Produktneuheiten wie die VIGOUR SMART Armatur, die sich die individuelle Wohlfühltemperatur, die gewünschte Duschdauer und die Wassermenge für bis zu zehn personalisierte Profile merkt.

Der in Anthrazit und geometrischen Formen gestaltete Messestand in der großen Sanitär­halle öffnet sich zu allen Seiten, schafft gleichzeitig Ruhebereiche für ein Fachgespräch - und lädt in der Mitte zu einem Kurzurlaub im Strandhaus ein. Im kreisrund angelegten Strandmilieu dreht sich alles um die Designlinie white. Von der Natur inspiriert, gefertigt aus natürlichen Materialien und mit einer ruhigen, klaren und zeitlosen Schönheit über alle Produktgruppen hinweg erfüllt white das Bedürfnis nach Entschleunigung. Wannen, Möbel und Spiegelschränke sind möglichst puristisch und monolithisch gehalten, Armaturen und Accessoires bilden einen leichten, filigranen Gegenpol. Hier können Besucher mit den Füßen im Sand und dem Blick auf blaues Wasser, Dünengras und Design einfach zur Ruhe kommen.

VIGOUR-Geschäftsführer Alexander Gelsdorf: „Man verbindet mit Stammgästen üblicher­weise wenig Abwechslung. Als Stammgast der SHK+E Essen erfindet sich VIGOUR dagegen ganz neu und lädt mit seinem Konzept auf einen Messestand ein, der die gesamte Power, Kreativität und Vielfalt unserer Marke widerspiegelt. Neben unseren Produkten erwarten die Besucher einige Überraschungen und ein spannendes Programm zum Mitmachen.“