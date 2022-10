Bestmögliche Raumluftqualität, hohe Energieeffizienz und einfach zu installieren – Vitoair FS sorgt für stets frische, saubere und weitgehend keimfreie Raumluft und gewinnt bis zu 80 Prozent der Wärme aus der Abluft zurück. Davon profitieren sowohl Gesundheit und Geldbeutel der Bewohner als auch die Bausubstanz. Zudem lässt sich das besonders kompakte Wohnungslüftungssystem einfach und flexibel installieren.

Einfache Systemintegration durch Viessmann One Base

Der Clou der kompakten Lüftungslösung: Vitoair FS ist kompatibel mit Viessmann One Base. Damit sind Inbetriebnahme, Wartung, Service und Monitoring von Energiesystemen deutlich einfacher und schneller erledigt. Marktpartner sparen damit nicht nur viel Zeit, ihre Kunden freuen sich über höchsten Komfort und Energieeffizienz sowie Sicherheit ihrer Anlagen.

Ähnlich wie ein zusammenhängendes Ökosystem in der Natur verbindet Viessmann One Base Produkte und Systeme nahtlos mit den digitalen Services wie etwa der ViCare App zur Gerätebedienung und das Servicetool ViGuide (früher Vitoguide). So lässt sich Vitoair FS einfach mit einer Vitocal Wärmepumpe kombinieren. Weitere Komponenten zur eigenen Stromerzeugung wie eine Vitovolt PV-Anlage und ein Vitocharge VX3 Stromspeicher lassen sich problemlos einbinden. Dann kann das System fast autark vom öffentlichen Netz betrieben werden – Viessmann geht damit einen weiteren wichtigen Schritt gemäß dem Unternehmensleitbild: Wir gestalten Lebensräume für zukünftige Generationen.

Flexible Installation durch universelle Montagemöglichkeiten

Mit einer Bauhöhe von lediglich 245 Millimetern und einem Luftvolumenstrom von bis zu 300 m³/h ist das zentrale Lüftungssystem das flachste und kompakteste Gerät seiner Klasse. Es eignet sich besonders für den Einbau in Einfamilienhäusern und Etagenwohnungen. Dank des standardmäßig integrierten Enthalpie-Wärmetauscher wird kein Kondensatablauf benötigt. Dies ermöglicht universelle Montagemöglichkeiten und eine flexible Installation – wahlweise in einer abgehängten Decke oder an der Wand in einem Hauswirtschaftsraum. Die Lüftungskanäle lassen sich rechts oder links anschließen. Durch die serienmäßig integrierten Temperatur- und Feuchtesensoren ist mit jedem Vitoair FS ein Automatikbetrieb möglich.

Schnell, einfach und sicher installiert mit dem Click-and-Go-Luftverteilsystem

Das neue Click and Go Luftverteilsystem für zentrale Wohnungslüftungs-Systeme macht das Verlegen der Rohrleitungen besonders leicht. Die Formstücke haben antibakteriell wirkende Innenwände und sind mit einer integrierten Dichtung ausgestattet – das sonst aufwändige Montieren einer Dichtung entfällt. Ein Fixierbügel aus rostfreiem Federstahl an den Formstücken gewährleistet einen sicheren Halt der Verbindungsstelle zwischen Formstück und Kanal. Separate Kleinteile wie Dichtungen und Befestigungsmaterial sind nicht notwendig und gehen somit nicht verloren oder werden vergessen. Dadurch profitiert der Fachpartner von einer hohen Zeitersparnis.

Menügeführte Inbetriebnahme spart Zeit

Die Inbetriebnahme ist mit der ViGuide App besonders schnell und einfach erledigt. Dabei wird der Fachpartner durch die übersichtliche Menüführung unterstützt. Optional kann der Anlagenbetreiber dem Fachpartner das Monitoring via ViGuide erlauben, um eine Störung entweder sofort online oder durch einen schnellen Wartungseinsatz beheben zu können.

Wohlbefinden durch Enthalpie-Wärmetauscher

Der Enthalpie-Wärmetauscher im Vitoair FS gewinnt durch seine spezielle Polymer-Membrane im Winter nicht nur Wärme, sondern auch Feuchtigkeit aus der Abluft zurück. Er sorgt so für eine stets komfortable Qualität der Raumluft und trägt zum Wohlbefinden bei. Die in der Abluft enthaltenen Wasserdampfmoleküle diffundieren durch die Membran und werden auf der Zuluftseite von der einströmenden Außenluft aufgenommen. Somit kann im Winter zu trockene Raumluft verhindert werden. Im Sommer wird die Feuchtigkeit in der Außenluft direkt wieder abgegeben, was sich positiv auf die Behaglichkeit auswirkt. Da die Polymer-Membrane die Übertragung von Viren, Schimmel und Bakterien verhindert, ist Vitoair FS eine hygienisch einwandfreie Lösung für ein optimales Raumklima.

Vorteile für die Marktpartner

Kompatibel mit Viessmann One Base

Flexible Montagemöglichkeiten, ideal ergänzt durch das schnell und einfach zu installierende VItoair Luftverteilsystem

Luftverteilsystem rechts oder links anschließbar

Kein Kondensatablauf notwendig

Einfache Inbetriebnahme und Monitoring mittels ViGuide App

Vorteile für die Anwender

Geringe Energiekosten durch hohe Wärmerückgewinnung

Geringe Stromkosten durch niedrige Leistungsaufnahme

Geringer Platzbedarf, z. B. in einer abgehängten Decke

Thermische Behaglichkeit und gesundes Raumklima

Ausgeglichener Feuchtehaushalt verhindert Schimmelbefall und Bauschäden

Mehr Sicherheit gegen Einbruch und Schutz vor Lärm durch geschlossene Fenster

Filterung der Außenluft – wichtig für Allergiker

Integrierte Sensorik macht Automatik-Betrieb ab Werk möglich

Systembedienung per ViCare App

Technische Daten