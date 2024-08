Die Wärmepumpe ist die Zukunft! So lautet das einhellige Fazit aller Beteiligten während der Wärmepumpentour von Deutschlands Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck. Am zweiten Tag seiner dreitägigen Reise durch Norddeutschland besichtigte er eine nagelneue Viessmann Wärmepumpenanlage in Bremen-Walle und den Viessmann Partnerbetrieb Uwe Röhrs.

Der Bremer Stadtteil Walle: Reihenhäuser säumen die Straße. In einem der Häuser warten die Eheleute Linda und Martin Gruet auf den deutschen Wirtschaftsminister – und eine funkelnagelneue Vitocal 250-A mit 50-Liter-Pufferspeicher.

Steffen Röhrs, der Obermeister der Bremer Innung, leitet in dritter Generation den SHK-Fachbetrieb Uwe Röhrs, den er 2015 von seinem Vater Uwe übernommen hat. Seither ist der Wärmepumpen-Spezialist auch Partner von Viessmann Climate Solutions. Mit seinen Mitarbeitern hat er das Projekt der Familie Gruet umgesetzt.

50 Kameraleute und Journalisten filmen im kleinen Garten der Familie. Dort steht die graue Außeneinheit der Vitocal 250-A. Und der Minister findet klare Worte vor den Medienvertretern. Die Fachhandwerker sieht er als Vertrauenspartner auf dem Weg, die klimafreundliche Wärmepumpentechnologie voranzubringen. Und Bremens Umwelt-Senatorin Kathrin Moosdorf stimmt ihm zu: “Die Wärmepumpe ist die Zukunft in Bremen.” Linda Gruet ist ohnehin von den vielen Vorteilen der Wärmepumpe vollkommen überzeugt – man hört sie nicht, sie ist sparsam sowie effizient und entspricht dem Nachhaltigkeitsanspruch der Kunstlehrerin.

Steffen Röhrs belegt die Aussagen mit Zahlen: Zwischen 500 und 1000 Euro können Hausbesitzer im Jahr sparen, wenn sie mit einer Wärmepumpe anstatt mit Gas heizen. Das hört Robert Habeck gerne. Ebenso die Meinung des Wärmepumpen-Spezialisten, dass mit dem Gebäude-Energie-Gesetz und der Förderung des Investments in die Technologie alle notwendigen Voraussetzungen geschaffen sind. Am Vormittag war Habeck in Hannover bei einer Wohnungsbaugenossenschaft. Dort wurden in Mehrfamilienhäusern alte Gasheizungen durch zwei große Wärmepumpen ersetzt – mit Wärmetauschern in jeder Wohnung. Auch das geht mit den zukunftsweisenden Geräten wie der Vitocal.

Zurück nach Bremen: Die Heizkörper in dem älteren Reihenhaus können weiter benutzt werden, denn die notwendige Temperatur des Heizungswassers bringt die Vitocal 250-A, die mit dem klimafreundlichen Kältemittel Propan betrieben wird, locker. 70 Grad kann die Wärmepumpe schaffen, aber hier reichen 55 Grad aus.

Von Lautstärke spricht der Fachmann nicht mehr, wenn er von Wärmepumpen redet, sondern von Leisestärke. Zum Beweis hat er eine in seinen neuen Geschäftsräumen im ehemaligen Bremer Tabakviertel installiert. Das ist die nächste Station von Robert Habeck, den Journalisten und dem gesamten Team der Uwe Röhrs GmbH.

Tatsächlich steht im Eingang eine elegante graue Außeneinheit von Viessmann Climate Solutions. Beim Fototermin mit dem Minister fordert er die Gäste auf, still zu sein, und so überzeugt Robert Habeck alle Anwesenden von der flüsterleisen Wärmepumpe aus Allendorfer Fertigung. Dass Wärmepumpen den Wert eines Hauses steigern, erwähnt er ganz nebenbei. Und das sind die Punkte, die Habeck als Hausaufgaben mit nach Berlin nimmt: Zu hohe Strompreise im Vergleich zum Gaspreis, der Geschwindigkeitsbonus, den es nur für Austausch von Heizungen älter als 20 Jahre gibt, die Notwendigkeit einer kontinuierlichen und verlässlichen Förderung und, dass es keinen Anschlusszwang an kommunale Wärmenetze geben darf – das sind die Punkte, die die Wärmepumpen-Spezialisten dem Minister mitgeben.