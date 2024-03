In Gewerbe- und Industriebetrieben sowie in kommunalen Einrichtungen sorgen die Energiewende und die Abkehr von fossilen Energien für wachsenden Bedarf an Wärmepumpen. Die Viessmann Climate Solutions SE hat am Standort Landsberg eine neue Fertigungslinie für die Großwärmepumpe Vitocal 200-A PRO eingerichtet. Jetzt ist die Serienfertigung gestartet und die Luft/Wasser-Wärmepumpe kann in den geplanten vierstelligen Stückzahlen pro Jahr produziert werden.

“Mit der Vitocal 200-A PRO haben wir eine kompakte Luft/Wasser-Wärmepumpe im Programm, die sich zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung in Mehrfamilienhäusern, Schul- und Bürogebäuden ebenso gut einsetzen lässt wie in Gewerbebetrieben”, erklärt Markus Dönges, Leiter Produktmanagement der Viessmann Deutschland GmbH. “Die jetzt erzielbaren Stückzahlen in der Produktion ermöglichen es uns, den steigenden Bedarf nach regenerativen Energiesystemen für den größeren Leistungsbereich noch besser decken zu können”, so Dönges weiter. Zugleich erfülle man damit das Unternehmensleitbild “Wir gestalten Lebensräume für zukünftige Generationen”.

Wärmepumpe mit hohen Vorlauftemperaturen für Neubau und Modernisierung

Vitocal 200-A PRO ist mit Nenn-Wärmeleistungen von 32, 64 und 128 kW und Kühlleistungen von 29, 58 und 117 kW lieferbar. Für höhere Leistungen ist das Gerät kaskadierbar. Vorlauftemperaturen von bis zu 65 °C ermöglichen den Einsatz sowohl in Neubauten als auch in Bestandsgebäuden.

Hocheffiziente Scroll-Verdichter und Dampfzwischeneinspritzung für hohe Leistungszahlen

Für niedrigen Strombedarf und hohe Arbeitszahlen sorgen hocheffiziente Scroll-Verdichter (je nach Typ 1, 2 oder 4 Verdichter) mit mehrstufiger Leistungsanpassung, elektronische Expansionsventile und die bewährte Dampfzwischeneinspritzung (Enhanced Vapour Injection). Bei der auch als EVI-Prozess bezeichneten Dampfzwischeneinspritzung wird hinter dem Verflüssiger eine bestimmte Menge des Kältemittels abgezweigt, in einem Zusatzwärmetauscher verdampft und anschließend direkt in den Verdichtungsprozess eingespritzt. So werden auch bei niedrigen Außentemperaturen höhere Vorlauftemperaturen als bei vielen herkömmlichen Wärmepumpen erzielt, bei zugleich hohen Leistungszahlen (COP) bis zu 4,57 (bei A7/W35 nach EN 14511).

Hohe Qualität durch innovatives Manufacturing-Execution-System

Für die besonders hohe Qualität und damit eine lange Lebensdauer der Vitocal 200-A PRO sorgt unter anderem das in Landsberg erstmals bei Viessmann eingeführte, digitale Manufacturing-Executions-System (MES). Es erfasst und dokumentiert unter anderem alle relevanten Arbeitsschritte und ermöglicht eine direkte Verknüpfung sowie Rückmeldung an die Seriennummer des produzierten Geräts. Dadurch sind Live-Einblicke in den Produktionsstatus ebenso möglich wie die jederzeitige Überprüfung aller wesentlichen Montage-Handgriffe.

Systemregelung mit Vitocontrol 200-M

Vitocal 200-A PRO lässt sich über einen optionalen ModBus an die bewährte Vitocontrol 200-M anbinden – eine modulare, leistungsstarke Systemregelung mit grafischer Bedienoberfläche. Die Systemregelung kann an die kundenspezifischen Anforderungen angepasst werden und stellt auf ihrem Display die Leistungs- und Verbrauchsdaten der Wärmepumpen sowie des gesamten Energiesystems übersichtlich dar.

Vorteile für die Marktpartner

Schnelle Montage durch werkseitig installierte Schalt-, Regelungs- und Sicherheitseinrichtungen

Anbindung an Systemregler Vitocontrol 200-M (optionaler ModBus)

Servicefreundlich – ein Kältekreisdesign für 3 Gerätetypen

24/7-Online-Monitoring

Vorteile für die Anwender

Mit bis zu 65 °C Vorlauftemperatur auch für die Modernisierung geeignet

Hohe Arbeitszahlen durch hocheffiziente Scroll-Verdichter

Mehrstufige Leistungsanpassung mit elektronischen Expansionsventilen

Kompakte Maße für platzsparende Außenaufstellung

Schwingungsentkopplung für niedrige Schallemissionswerte

Witterungsbeständiges Gehäuse durch Mehrfachbeschichtung

Attraktive staatliche Förderung (Leistungsgrößen 64 bzw. 128 kW)

Technische Daten