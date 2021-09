Pressemeldung

Die Bundesregierung hat den Einsatz neuer Ölheizungen erheblich erschwert. Hinzu kommt, dass Öl – im Vergleich mit anderen Energieträgern – den mit Abstand höchsten CO 2 -Ausstoß und somit die höchste CO 2 -Steuerlast hat. In vielen Fällen ist Gas deshalb aktuell der bevorzugte Energieträger für den Wärmemarkt, denn Gas ist im Vergleich zu anderen fossilen Energieträgern klimafreundlicher und die benötigte Heiztechnik ist erprobt und kostengünstig. Gaslösungen können direkt mit regenerativen Energien wie Solarthermie oder in Kombination mit einer Wärmepumpe als Hybridanlage in der Sanierung eingesetzt werden. Hier sind aktuell Förderungen von bis zu 45% möglich. Und überall dort, wo kein Erdgasanschluss zur Verfügung steht, ist Flüssiggas die ideale Lösung.

Viessmann und Tyczka Energy haben einen Kooperationsvertrag abgeschlossen, um diesen Markt bestmöglich zu erschließen und den Kunden eine starke Gesamtlösung bieten zu können. Viessmann bringt hierfür seine große Kompetenz und Marktstellung im Bereich der Heiztechnologien ein, Tyczka Energy – als einer der führender Flüssiggasversorger Deutschlands aufbauend auf einem europaweiten Handelssystem kümmert sich um das passende Versorgungskonzept sowie die Entsorgung von alten Öltanks. Für die Kunden bedeutet dies, dass die Umstellung von Öl auf Gas komplett aus einer Hand kommt und somit reibungslos funktioniert. Die Abrechnung erfolgt wie beim Strom über einen Zähler zum fest vereinbarten Tarif. Hinzu kommen weitere Vorteile wie eine mögliche Garantieverlängerung für die Heizung, sowie ein Neukundenbonus und Frei-kWh.

Ebenfalls besteht die Möglichkeit, die Heizungsanlage nicht zu kaufen, sondern für eine monatliche Gebühr zu nutzen.