Mit Viessmann Strom zur Energiewende beitragen

Keine Investition; planbare monatliche Miete

Wartung und Reparaturen inklusive

Eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach, die einen großen Teil des eigenen Strombedarfs deckt und unabhängiger von der öffentlichen Versorgung macht, ist der beste Schutz vor steigenden Strompreisen. Für Hausbesitzer, die die Investition in eine eigene Solarstrom-Anlage scheuen oder aber ein Rundum-sorglos Paket schätzen, bietet sich jetzt mit Viessmann Strom eine attraktive Lösung an. Die Technik wird dabei zu monatlich planbaren Zahlen gemietet, sodass hohe Investitionen entfallen. Der Anlagenbetreiber bekommt dafür die jeweils neuesten, hocheffizienten Viessmann Komponenten, produziert vom ersten Tag an klimaschonend Strom und senkt sofort seine Kosten.

Beitrag zur Energiewende mit Rundum-sorglos-Paket

Viessmann Strom ist das Rundum-sorglos-Paket zur Erzeugung von eigenem Solarstrom. Die Anlage mit einer Leistung von 3 bis maximal 24 kWp wird individuell von einem Marktpartner geplant. Auf Basis des Partnerangebots erstellt Viessmann einen Mietvertrag. Er enthält alle relevanten Kosten und Leistungen von Viessmann Strom zur Vorlage und Unterzeichnung beim Kunden. Nach der Installation erhält Viessmann von seinem Marktpartner die Rechnung und schließt mit seinem Kunden einen Vertrag zur regelmäßigen Wartung des Energiesystems ab.

Der Mieter der Photovoltaik-Anlage kann mit planbaren monatlichen Zahlungen rechnen. In der Anlagenmiete ist die Wartung und sowie alle eventuell notwendigen Reparaturen bereits inklusive – so ist er stets auf der sicheren Seite und leistet zugleich seinen persönlichen Beitrag zur Energiewende. Über eine wählbare Laufzeit von zehn bis 20 Jahren hat er eine gesicherte Stromversorgung bei monatlich planbaren Kosten. Der Kunde erhält von Viessmann für sein Gebäude und Nutzerverhalten eine Prognose zu den zu erwartenden Kosteneinsparungen.

In der Anlagenmiete sind enthalten:

Photovoltaik-Module Vitovolt und/oder Stromspeicher Vitocharge

Installation und Inbetriebnahme

Anmeldung bei der Bundesnetzagentur

Wartung und Reparatur

Garantie und Versicherung

Deinstallation oder Übernahme nach Vertragslaufzeit

Mit weiteren Komponenten Autarkie steigern

Das Mietmodell Viessmann Strom bietet vielfältige Möglichkeiten, die Unabhängigkeit vom externen Strombezug zu steigern. Etwa mit der Erweiterung der Vitovolt PV-Anlage um einen Vitocharge Stromspeicher oder um eine Wallbox zum Laden des eigenen E-Mobils. Auch die Ergänzung einer Vitocal Wärmepumpe, die mit selbst erzeugtem Strom läuft, ist denkbar.

Ein weiterer attraktiver Weg zu mehr Autarkie ist für private Stromerzeuger die Teilnahme in der ViShare Energy Community der EMS (Betreiber und Vertragspartner in der ViShare Energy Community ist die Energy Market Solutions GmbH (EMS), eine Beteiligung der Viessmann Group). Ihre Mitglieder geben Stromüberschüsse an die Community ab und beziehen ihn bei Bedarf wieder.

Weitere Informationen unter viessmann.de/strom und vishare.viessmann.de

Vorteile für die Marktpartner

Gewinnung neuer Kunden, die keine PV-Anlage kaufen wollen oder die Serviceleistungen schätzen

Einnahmen für Wartung langfristig gesichert

Ergänzende Angebote zum Verkauf oder zur Vermietung für Stromspeicher oder Wärmepumpe

Keine Zahlungsausfälle oder -verspätungen (Viessmann ist Rechnungsempfänger)

Vorteile für die Anwender