Pressemeldung

Krebsprävention besser fördern



Krebs stellt in unserer Gesellschaft die zweithäufigste krankheitsbedingte Todesursache dar und ist eine in der Bevölkerung besonders gefürchtete Krankheit. Allein in Deutschland treten derzeit 500.000 Neuerkrankungen pro Jahr auf, und mehr als 200.000 Mitbürger:innen sterben hierzulande jährlich an Krebs. Etwa 40 Prozent aller Krebserkrankungen wären in Deutschland durch die Reduktion bekannter Risikofaktoren wie dem Rauchen vermeidbar (Primärprävention). Sogar 50 bis 70 Prozent aller Krebstodesfälle könnten langfristig durch die Kombination aus Primärprävention und verbesserter Früherkennung (Sekundärprävention) verhindert werden. Trotz dieser Zahlen wird das Potenzial der Krebsprävention und -­früherkennung nur in begrenztem Maße ausgeschöpft.

Spende kommt ernährungswissenschaftlichem Labor für die Krebsprävention zugute

Um einen wichtigen und wirksamen Schritt zur Krebsprävention zu gehen, entsteht in Heidelberg die „Werkstatt für nachhaltig gesunde Ernährung“, deren Einrichtung Viessmann mit der hohen Spendensumme von 500.000,00 Euro unterstützt. Dabei handelt es sich um eine Hybrid-Einrichtung zwischen einem Labor und einer Küche, in der Gerichte für die Studien-Proband:innen gleichermaßen gesund wie wohlschmeckend zubereitet werden. Dabei werden die einzelnen Komponenten, unter anderem hinsichtlich Kalorien und Nährstoffverteilung zusammengestellt. Anschließend werden diese auf Basis einer vorhergehenden Ernährungs- und Lebensstilanamnese sowie individueller Faktoren (beispielsweise Alter, Gewicht, Blutzuckerspiegel und genetische Risikofaktoren) in einen personalisierten Ernährungsplan überführt. Bei der Entwicklung spezifischer Studienmenüs werden jeweils die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse berücksichtigt.

Virtueller Vortrag für die Viessmann Familienmitglieder

Weil der Viessmann Group die Gesundheit der Mitarbeiter:innen besonders am Herzen liegt, wurde der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg, Prof. Dr. Michael Baumann persönlich zum Unternehmensstammsitz in Allendorf (Eder) eingeladen. Aufgrund der aktuellen Pandemielage wird dieser Vor-Ort-Termin im Sommer stattfinden. Am 17.02.22 findet aber bereits ein spannender virtueller Vortrag zur Bedeutung der Krebsprävention von Michael Baumann für die Viessmann Familienmitglieder statt. Der Vortrag reiht sich in eine ganze Serie von wissenswerten Artikeln und Vorträgen rund um das Thema Krebsprävention ein.