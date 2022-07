Es führt kein Weg vorbei am Wechsel von Gas und Öl auf erneuerbare Energien, um den Klimawandel zu stoppen und aus der Abhängigkeit von teuren fossilen Energieträgern zu kommen. Für die Gebäudebeheizung stehen dafür zahlreiche, bewährte Lösungen zur Verfügung. Wer jedoch nicht schon morgen eine Wärmepumpe oder einen Pelletkessel in seinem Haus installieren kann, für den gibt es mit der ViCare App jetzt besonders intelligente Lösungen, um die Heizkostenabrechnung deutlich zu reduzieren.

Geofencing: Die Heizung fährt herunter wenn niemand zuhause ist

Die Heizung muss nicht eingeschaltet sein, wenn niemand zuhause ist. Deshalb verfügt die ViCare App über die neue Funktion „Comfort & Savings“ mit der Ortungsfunktion „Geofencing”. Sie erkennt, wann niemand in der Wohnung oder im Haus ist und regelt die Heizung automatisch herunter. Wird zum Beispiel auf der Fahrt zur Arbeit oder in den Urlaub eine per App einstellbare Distanz zur Wohnung überschritten, sendet der Server dem Heizungsregler den Befehl zur Senkung der Heizleistung. Bei der Rückkehr fährt die Heizung nach dem gleichen Prinzip wieder hoch und bei der Ankunft sind Wohnung oder Haus wieder angenehm temperiert. So lassen sich ohne Aufwand und Komfortverlust deutliche Energieeinsparungen erzielen.

Einen Monat lang gratis testen

Die ViCare App ist das bewährte Tool zur Heizungssteuerung via Smartphone oder Tablet für den Endanwender und kann kostenlos aus dem App Store (iPhones) bzw. bei Google Play Store (Android) heruntergeladen und genutzt werden. Für die Comfort & Savings Funktion fällt eine monatliche oder ein jährliches Entgelt an, die durch die Energieeinsparung mehr als wettgemacht wird. Zum Kennenlernen kann der Dienst einen Monat lang gratis getestet werden. Das Abo wird über den Google Play Store (für Android) oder den Apple App Store (für iOS) aktiviert und verwaltet.

Kompatibel mit vielen Viessmann Heizkesseln

Comfort & Savings wird als neue Kachel in der ViCare App angezeigt. Nach einem Klick auf den Button erhält der Nutzer die Information, ob Comfort & Savings sein Heizsystem unterstützt. Viele Viessmann Wärmeerzeuger mit Vitoconnect Modul (extern oder integriert) sowie Vitotronic Regelung sind mit dem neuen Service bereits kompatibel.

Garantierte Sicherheit der Daten

Die Ortungsfunktion des Smartphones wird ausschließlich für Comfort & Savings genutzt und garantiert absolute Datensicherheit. Der Standort des Nutzers ist für niemanden erkennbar. Für den zuverlässigen Betrieb müssen möglichst viele Hausbewohner den Service nutzen. Nur dann versteht die Regelung, dass noch Personen im Haus sind und optimiert automatisch ihr Heizverhalten.

Intelligente Heizkörperthermostate sparen teure Energie

Zusätzlich zur Nutzung der ViCare App kann mit einer geringen Investition der Spareffekt noch gesteigert werden – nicht nur im Eigenheim, sondern auch in der Mietwohnung. Dazu werden anstelle der herkömmlichen Heizkörperthermostate die intelligenten ViCare Thermostate zur komfortablen Einzelraumregelung eingesetzt. Sie erkennen über die “Fenster offen”-Funktion, ob im Raum ein Fenster geöffnet wurde und reduzieren dann automatisch die Wärmezufuhr zum Heizkörper – so geht keine kostbare Wärme ungenutzt verloren.

ViCare Thermostate lassen sich mit wenigen Handgriffen einfach an jeden gängigen Heizkörper installieren. Anschließend haben die Bewohner über die ViCare App die volle Kontrolle über jeden Heizkörper in ihrer Wohnung – auch wenn sie sich zum Beispiel gerade im Büro aufhalten oder im Urlaub sind. Mit den intelligenten Heizkörperthermostaten können die Bewohner in jedem Raum, in dem sie installiert sind, die gewünschte Temperatur einstellen. Je mehr Heizkörper mit ViCare Heizkörperthermostaten ausgestattet sind, desto mehr Kontrolle haben die Anwender und desto mehr Energieersparnis sowie Komfort können erzielt werden.

Preisattraktive Starter-Pakete erleichtern den Einstieg in die ViCare Smart Climate Einzelraumregelung. Da alle ViCare Komponenten per Funk mit der Internet-Schnittstelle kommunizieren, ist jederzeit der weitere Ausbau möglich, ohne Leitungen verlegen zu müssen.

Mit ViCare und wibutler zum Smart Home

Die ViCare App kommuniziert auch über die Smart-Home-Lösung wibutler. Die Zentrale wibutler pro ist eine herstellerunabhängige Plattform für digitale Gebäudetechnik. Sie vernetzt über 300 Geräte von mehr als 35 Herstellern und erlaubt damit eine weitreichende Hausautomation.

Vorteile für die Marktpartner

Zusätzliches Servicegeschäft für konnektivierte Anlagen

Einfacher permanenter hydraulischer Abgleich

Monitoring der Heizungsanlage per ViGuide

Vorteile für die Anwender