Die ehemalige Top-Biathletin Laura Dahlmeier gewann in ihrer kurzen, aber glanzvollen Karriere zweimal Olympiagold, sieben Weltmeistertitel sowie 33 Weltcup-Rennen.

In der dritten Episode der “Daheim am Start”-Serie erhält die ehemalige Top-Biathletin Laura Dahlmeier Tipps und Inspirationen von Rennrodellegende Georg “Schorsch” Hackl. Damit ist sie nun fast schon ein Profi, wenn es um den nachhaltigen und klimaschonenden Umgang mit Energie beim Hausbau geht. Gemeinsam sind die beiden ehemaligen Spitzensportler zur Skitour am Jenner aufgebrochen, dessen Seilbahn ebenfalls mit zukunftsweisender und regenerativer Energietechnik betrieben wird.

Die Jennerbahn

In allen drei Stationen der Seilbahn – Tal-, Mittel- und Bergstation – kommt innovative Viessmann Technik zum Einsatz. Auf dem Dach der Talstation sorgt eine Photovoltaik-Anlage mit 250 Modulen für grünen Strom. Die 2021 in Betrieb genommene Anlage hat einen jährlichen Energieertrag von ca. 82.000 kWh. Darüber hinaus gewährleisten in der Mittel- und Bergstation insgesamt drei Vitocal Wärmepumpen, dass die Wärmeversorgung CO₂-neutral erfolgen kann. Dadurch wird deutlich, dass sich auch Seilbahnen und Liftanlagen hervorragend dafür eignen, regenerative Energien im Sinne der Nachhaltigkeit zu nutzen.

Tipps von der Rennrodellegende

Für sein eigenes Zuhause hat Georg Hackl eine nachhaltige, energiesparende Heizlösung gewählt: Im Garten sammeln Erdkollektoren Wärme aus der Umgebung, um über die Wärmepumpe den Wohnraum auf angenehme Temperatur zu bringen. „Wenn jetzt draußen die Sonne scheint, dann freue ich mich, dass ich meinen eigenen Strom produziere”, erklärt der ehemalige Spitzensportler. Denn: Er hat zusätzlich eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Ein Teil des damit selbst erzeugte Solarstroms wartet in einem Stromspeicher auf seinen Einsatz bei weniger sonnigen Tagen. Dadurch kann Georg Hackl jederzeit die Heizung aufdrehen, ohne CO₂ zu erzeugen. Auch Laura zeigte sich beeindruckt von der durchdachten Technik in “Schorschs” Haus.

Eigene Hausbauprojektpläne werden konkreter

Für Laura Dahlmeier war der Besuch am Jenner überaus aufschlussreich. Mit den hilfreichen Tipps von Schorsch Hackl hat sie noch einmal mehr über die Systemlösungen von Viessmann erfahren und geht nun mit einem noch besseren Gefühl in die Umsetzung der eigenen Hausbaupläne.

Das Video findet ihr hier: youtu.be/BFGF5T2qIWw

Bereits veröffentlicht ist der erste Teil der Serie, in dem gezeigt wird, wie Laura mit ihrer Mutter sowie Technikern über die anstehende Hausplanung spricht und nach der Besichtigung des Grundstücks bereits erste Entscheidungen getroffen werden. Dabei betont sie, wie wichtig es ihr ist, einen Beitrag zum Erhalt der Natur, die sie so sehr liebt, zu leisten. Das komplette Video ist unter folgendem Link zu finden: youtu.be/Lj9b3tnk7F4

Im zweiten Teil der Serie besucht Laura Dahlmeier unter anderem das Chaletdorf Priesteregg, um sich umweltschonende und hochinnovative Heiztechnik schon einmal live vor Ort anzuschauen. Das komplette Video ist unter folgendem Link zu finden: youtu.be/wpcmyH3XpIM