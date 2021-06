Pressemeldung

Viessmann Refrigeration Solutions unterstützt bereits zum dritten Mal in Folge den World Refrigeration Day. Die Veranstaltung findet dieses Mal am 26. Juni statt und hat das Ziel, ein Bewusstsein für die Bedeutung von Kälte, Klima und Wärmepumpen zu schaffen.

Warum ist Kühlung wichtig?

Die weltweite Covid-19-Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig ein sicheres Umfeld für Menschen wie auch für den Planeten ist. Die Kältetechnik spielt in vielerlei Hinsicht eine zentrale Rolle: ob es sich um die temperaturgerechte Lagerung von lebensrettenden Impfstoffen oder Bluttransfusionen handelt oder um die Aufrechterhaltung der Kühlkette im Lebensmitteleinzelhandel und im Foodservice, um Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten und letztlich Lebensmittelverschwendung zu reduzieren.

Mit dem Sponsoring möchte Viessmann Refrigeration Solutions als einer der führenden Hersteller von Kühllösungen in Europa sein Wissen und seine Erfahrung in diesem Bereich teilen und einbringen. "Unser Ziel ist es, ein sicheres Umfeld für sensible Waren und Vorgänge zu schaffen. Wir konzentrieren uns auf zukunftssichere Lösungen und liefern Unterstützung über den gesamten Lebenszyklus hinweg, um das Geschäft unserer Kunden und ihre ökologischen Auswirkungen neu zu definieren", fasst Frank Winters, CEO von Viessmann Refrigeration Solutions, zusammen.

Fokus auf die Menschen hinter den 'coolen Karrieren'

Der diesjährige World Refrigeration Day schaut auf die Karrieren in dieser Branche und steht unter dem Motto "Cooling Champions: Coole Karrieren für eine bessere Welt". Ziel der Kampagne ist es, Studenten und junge Berufstätige in allen Ländern, sowohl Frauen als auch Männer, zu inspirieren, sich den Herausforderungen der Gesellschaft zu stellen, indem sie Karrieren in diesem wichtigen Sektor verfolgen. Viessmann beteiligt sich an der Aktion, um sich für die Bedeutung von Kältespezialisten für das Wohlergehen der Gesellschaft einzusetzen.

Viessmann Refrigeration Solutions bietet jungen Fachkräften Karrieremöglichkeiten in einem Unternehmen, das stark von dem Ziel angetrieben wird, Lebensräume für kommende Generationen zu schaffen.

Das digitale Event soll Einblicke in die Kältebranche und die interessanten Jobmöglichkeiten geben, die dieser Sektor bietet. Mit Sicherheit hat die Branche großes Zukunftspotenzial!

kuehlen.viessmann.de