Pressemeldung

Einfache und schnelle Systemintegration mit dem neuen Viessmann One Base (v. l.): Wärmepumpen-Kompaktgerät in Split-Bauweise Vitocal 222-S, Wohnungslüftung Vitoair FS und Stromspeicher Vitocharge VX3 mit zwei Batteriemodulen.

Nach der pandemiebedingten Pause war die IFH/Intherm in diesem Jahr die erste SHK-Fachmesse, auf der Viessmann seine Neuheiten den Besuchern nicht nur online, sondern auch “zum Anfassen” präsentiert. In der Zeit vom 26. bis zum 29. April 2022 zeigte das Familienunternehmen in Halle 4A auf dem Stand 007 zahlreiche innovative Lösungen für die zukunftssichere Versorgung mit Wärme, Strom und frischer Luft, aber auch Neuigkeiten bei den digitalen Services und Dienstleistungen. Abgerundet wird das Informationsangebot durch interessante Kurzvorträge zu ausgewählten Fachthemen, die täglich auf dem Messestand gehalten werden.

Neue Wärmepumpen-Generation

“Wir gestalten Lebensräume für zukünftige Generationen” – ganz im Sinne des Unternehmenspurpose zeigt Viessmann anhand von Anlagenbeispielen für Modernisierung und Neubau, wie klimaschonendes Heizen heute und in Zukunft aussieht. So etwa die für viele Bestandsbauten zukunftsweisende Kombination aus der innovativen Hybrid-Wärmepumpe Vitocal 250-AH mit dem neuen “Green Fuels Ready”-Brennwertkessel Vitoladens 300-C und einer Photovoltaikanlage mit Modulen vom Typ Vitovolt 300.

Ein anderes Modernisierungsbeispiel zeigt die Monoblock-Wärmepumpe Vitocal 250-A. Wie die Hybrid-Wärmepumpe Vitocal 250-AH ist sie ebenfalls mit einer Vorlauftemperatur von bis zu

70 °C speziell für die Modernisierung konzipiert und lässt sich dank ihrer patentierten Hydraulik erheblich einfacher und schneller installieren als herkömmliche Wärmepumpen. Das erleichtert die Arbeit des Fachpartners aus dem Handwerk erheblich.

Im energieeffizienten Neubau sind die neuen Split-Wärmepumpen Vitocal 200-S und Vitocal 222-S die erste Wahl. Sie sind als wandhängende bzw. bodenstehende Kompakteinheiten mit integriertem Warmwasserspeicher erhältlich und erreichen Vorlauftemperaturen bis 60 °C. Vorgestellt werden die Geräte zusammen mit der neuen Generation der Energieregelungs- und Meldezentrale wibutler pro, der leistungsstarken Smart-Home-Lösung von Viessmann.

Alternative zu Öl und Gas: CO 2 -neutral Heizen mit Biomasse

Neben modernen Wärmepumpen sind auch Biomasse-Heizkessel eine klimaneutrale Alternative zum Heizen mit Öl und Gas. Die Heizkessel für Holzpellets Vitoligno 300-C (12 bis 48 kW) sowie die Scheitholzkessel Vitoligno 200-S (20 bis 50 kW) und Vitoligno 150-S (17 bis 45 kW) werden ab sofort in Vitographite angeboten. Auf dem Messestand erwartet die Besucher ein Anlagenbeispiel mit einem Vitoligno 300-C und dem neuen Heizwasser-Pufferspeicher Vitocell 320-M sowie Solarkollektoren vom Typ Vitosol 200-FM. Der neue Heizwasser-Pufferspeicher wurde für die Kombination mit dem Pelletkessel konzipiert. Durch die integrierte Trinkwassererwärmung mittels Edelstahl-Wellrohr kann auf einen zusätzlichen Speicher-Wassererwärmer verzichtet werden. Mit zwei Anschlüssen für Elektro-Heizstäbe lässt sich in der heizungsfreien Zeit schnell warmes Wasser bevorraten. Technisch machbar ist auch die Integration einer Photovoltaik-Anlage, deren Strom zum Aufheizen des Speicherbehälters genutzt werden kann.

Kompaktes Lüftungssystem Vitoair FS

Seit Ausbruch der globalen Corona-Pandemie ist das Bewusstsein deutlich angestiegen, dass gute Lüftungssysteme auf Gesundheit und Wohlbefinden einen entscheidenden Einfluss haben. Frische, saubere und vor allem möglichst keimfreie Raumluft ist heute so wichtig wie nie zuvor. Mit dem neuen Wohnungslüftungs-System Vitoair FS hat Viessmann dafür eine besonders kompakte Lösung geschaffen, die lediglich 245 Millimeter Bauhöhe hat. Zudem kann das neue Gerät besonders flexibel installiert werden: unter der Decke, an der Wand oder liegend auf dem Spitzboden. Vitoair FS lässt sich nahtlos mit Vitocal Wärmepumpen kombinieren. Auch die Erweiterung mit zusätzlichen Komponenten wie einer Photovoltaik-Anlage und einem Stromspeicher Vitocharge VX3 ist jederzeit möglich. Dann können Vitoair FS und Vitocal über große Teile des Tages unabhängig vom öffentlichen Stromnetz betrieben werden.

Stromspeicher Vitocharge VX3 – jetzt 3-phasig für mehr Leistung

Der Stromspeicher Vitocharge VX3 gibt Hausbesitzern die Möglichkeit, Strom unkompliziert zu speichern und damit effizienter zu nutzen – zum Beispiel zum Betrieb einer Wärmepumpe. Neu bei diesem Stromspeicher ist der 3-phasige Anschluss an eine PV-Anlage mit 9 und 12 kWp Leistung für höheren Eigenverbrauch. Abhängig von Anschlussart und Parametrierung kann Vitocharge VX3 als Hybrid-Stromspeicher mit einer neuen Photovoltaik-Anlage (PV), als Stromspeicher mit einem vorhandenen PV-Wechselrichter oder als reiner PV-Wechselrichter genutzt werden.

Einfacher und schneller: Inbetriebnahme, Wartung und Service

Egal ob die neuen Vitocal Wärmepumpen, das Lüftungssystem Vitoair FS oder andere Systeme aus dem Integrierten Viessmann Lösungsangebot – sie alle basieren auf dem neuen Viessmann One Base. Ähnlich wie ein zusammenhängendes Ökosystem in der Natur verbindet Viessmann One Base Produkte und Systeme nahtlos mit den digitalen Services wie etwa der ViCare App und das Servicetool ViGuide (früher Vitoguide). Damit sind Inbetriebnahme, Wartung, Service und Monitoring von Energiesystemen deutlich einfacher und schneller erledigt. Marktpartner sparen damit nicht nur viel Zeit, ihre Kunden freuen sich über höchsten Komfort und Energieeffizienz sowie Sicherheit ihrer Anlagen.