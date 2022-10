Der Hybrid-Stromspeicher Vitocharge VX3 ist die ideale Ergänzung zu Photovoltaikanlagen, stromerzeugenden Heizungen und solarstrombetriebenen Wärmepumpen. Wechselrichter und bis zu drei Batterie-Einheiten sind in einem Gerät vereint. Er kann als Hybrid-Stromspeicher mit integriertem Photovoltaik-Wechselrichter eingesetzt werden. Ebenso kann er als AC gekoppelter Stromspeicher zur Nachrüstung einer bestehenden Photovoltaikanlage genutzt werden, oder als reiner Photovoltaik-Wechselrichter im Fall der späteren Nachrüstung der Batterie.

Für größere PV-Anlagen bis 12 kWp

Viessmann geht damit einen weiteren Schritt, um das Unternehmensleitbild “Wir gestalten Lebensräume für zukünftige Generationen” zu realisieren.

Der Wechselrichter ist nun in drei Leistungsklassen erhältlich – 4,6 kW, 1-phasig sowie 6 und 8 kW, 3-phasig – immer im gleichen Design und mit gleichem Bauraum. So können jetzt auch größere PV-Anlagen bis 12 kWp direkt an Vitocharge VX3 angeschlossen werden und ein separater PV-Wechselrichter gehört bei Kombi-Installationen in Ein- und Zweifamilienhäusern der Vergangenheit an.

Nahtlose Systemintegration mit Viessmann One Base

Durch Viessmann One Base lässt sich der Stromspeicher nahtlos mit weiteren Komponenten aus dem integrierten Viessmann Lösungsangebot kombinieren: Vitovolt PV-Anlagen, Vitocal Wärmepumpen und Vitoair Lüftungssysteme sowie mit den digitalen Services wie der ViCare App und dem Servicetool ViGuide. Komfortabel gesteuert werden kann der Hybrid-Stromspeicher mit den Energiemanagement-Funktionen der ViCare App. Auf diese Weise können Energieflüsse des Vitocharge VX3 sowie weitere Systemkomponenten des Gesamtsystems visualisiert und die Betriebsweise optimiert werden.

Bewährtes 360° rundum Sicherheitskonzept

Bei der Entwicklung und Fertigung des neuen Vitocharge VX3 hat Viessmann seine jahrzehntelange Erfahrung mit auf Sicherheit ausgerichteter Elektronik in Wärmeerzeugern vollständig eingebracht. Das Ergebnis: Vitocharge VX3 besitzt ein bewährtes

360° rundum Sicherheitskonzept, welches die Wahl einer zuverlässigen Zellchemie sowie redundante Software, Sensorik und Abschalteinrichtungen umfasst. Alle VX3 Batteriemodule bestehen aus zuverlässigen Lithium-Eisenphosphat-Zellen (LFP). Überwachte Sensorik und Abschalteinrichtungen sorgen für die frühzeitige Erkennung von Fehlerzuständen und die zuverlässige Überführung in den sicheren Zustand.

Fazit: Mit Vitocharge VX3 erhalten Kunden einen der sichersten Stromspeicher im Markt!

Vorteile für die Marktpartner

Ein Produkt für drei wesentliche Anwendungen im Ein- und Zweifamilienhaus: Hybridlösung für die Kombi-Installation von PV-Anlage und Stromspeicher Nachrüstung des Stromspeichers zu einer PV-Anlage mit bestehendem PV-Wechselrichter Installation einer PV-Anlage mit PV-Wechselrichter ohne Stromspeicher



Einfache Installation durch handliches Gewicht der Komponenten (< 32 kg pro Einheit)

Integrierter Schutz gegen Kurzschluss und Verpolung beim Anschluss der Batterien

Mehrstufiges Sicherheitskonzept sowie eigensichere Lithium-Eisen-Phosphat-Zellen

Geführte Inbetriebnahme über ViGuide

Exakt aufeinander abgestimmte Viessmann Komponenten

Vorteile für die Anwender

Platzsparendes, flaches Design

Wandhängende oder bodenstehende Montage mit Standfuß

Hohe Effizienz durch intelligente Software

Sichere und langlebige Lithium-Eisen-Phosphat-Zellen mit hoher Umweltverträglichkeit

Vollautomatische Ersatzstromfunktion bei Stromausfall (optional)

Integriertes Viessmann Energy Management für volle Transparenz durch umfassendes Energiemonitoring und Optimierung des Eigenverbrauchs

Zugang zur ViShare Energy Community mit flexiblen Stromtarifen (Betreiber und Vertragspartner in der ViShare Energy Community ist die Energy Market Solutions GmbH (EMS),

eine Beteiligung der Viessmann Group.

10 Jahre Zeitwertersatzgarantie auf die Vitocharge Batteriezellen,

weitere Informationen auf viessmann.de/vitocharge

Technische Daten