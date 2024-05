Markteinführung der mit dem iF Gold Design Award 2024 ausgezeichneten Luft/Wasser-Wärmepumpe Vitocal 250-A PRO ● Der neue Gas-Brennwertkessel Vitocrossal 300, Typ CI3, zeichnet sich durch seine besonders kompakte Bauweise aus ● Vielseitig einsetzbar ist der neue Vitomax LW, Typ M60-A). Je nach Brenner wandelt der Kessel Biogas, Erdgas, Bioöl oder Heizöl EL effizient und sparsam in Wärme um ● Mit Viessmann EC-PRO stehen jetzt standardisierte mono- und multivalente Lösungen für Leistungen bis 1,2 Megawatt zur Verfügung

Vitocal 250-A PRO: Mit dem iF Gold Design Award ausgezeichnete Luft/Wasser-Wärmepumpen für den gewerblichen Einsatz

Exakt auf die individuellen Projektanforderungen größerer Wohn- und Geschäftsgebäude sowie Gewerbebetriebe lässt sich die Luft/Wasser-Wärmepumpe Vitocal 250-A PRO abstimmen. Die kompakte Monoblock-Wärmepumpe heizt, kühlt und erzeugt Warmwasser.

Ausgezeichnet mit dem iF Gold Design Award 2024

In Anlehnung an das preisgekrönte Viessmann Wärmepumpendesign für Wohngebäude setzt die Vitocal 250-A PRO in der Produktkategorie der Großwärmepumpen neue ästhetische Maßstäbe. Für ihr herausragendes Design wurde sie jetzt mit dem iF Gold Design Award 2024 ausgezeichnet. Der iF Design Award wird einmal jährlich vergeben und zählt zu den renommiertesten Designpreisen der Welt.

Bis zu 152 kW Wärmeleistung durch Kaskadierung

Die schallgedämmte Außeneinheit nutzt leise und effizient die Außenluft als Wärmequelle. Ein Scroll-Verdichter mit stufenloser Leistungsanpassung und elektronische Expansionsventile sorgen für Vorlauftemperaturen bis zu 70 °C bei sehr hoher Effizienz und damit auch geringen Verbrauchskosten. Ein Gerät erzeugt bis zu 38 kW Heizleistung. Für größere Leistungen ist die Kaskadierung mit bis zu vier Geräten möglich, dann stehen bis zu 152 kW Wärmeleistung zur Verfügung. Dafür ist nur eine Inneneinheit erforderlich.

Inneneinheit mit zahlreichen Funktionen

Die Inneneinheit der Vitocal 250-A PRO bietet zahlreiche F unktionen. So sind bereits bis zu drei gemischte Heiz-/Kühlkreise und ein saisonaler Pufferspeicher enthalten. Mittels Speicherladesystem oder mit einer Speicherladepumpe lässt sich Warmwasser erzeugen. Statt eines Trinkwasserspeichers kann auch die Frischwasserstation Vitotrans 353 eingesetzt werden, die nach dem Durchlaufprinzip Warmwasser erzeugt. Bei Bedarf kann ein externer Wärmeerzeuger zur Abdeckung von Spitzenlasten eingebunden werden.

Einfache Integration in Gebäudeleittechnik

Die Integration der Vitocal 250-A PRO in die Gebäudeleittechnik (GLT) ist ein weiterer Pluspunkt: Damit ist die Überwachung und Steuerung der Wärmepumpe und des Hydrauliksystems von einer zentralen Leitwarte aus möglich.

Via serienmäßiger BACnet/IP- oder Modbus-TCP/IP-Verbindung ist die externe Regelung und Abfrage aller wesentlichen Werte möglich. Alternativ stehen Hardware-Kontakte zur externen Ansteuerung zur Verfügung.

Vorteile für die Marktpartner

Für große Einfamilien- und Mehrparteienhäuser sowie gewerbliche Anwendungen

Mit bis zu 70 °C Vorlauftemperatur für die Modernisierung geeignet

Werkseitig vorinstalliert inklusive Schalt-, Regelungs- und Sicherheitseinrichtungen

Schnelle Montage und einfache Wartung

Bivalenter Betrieb mit vorhandenem Wärmeerzeuger

Durch Kaskadierung kann mit nur einer Inneneinheit ein Leistungsbedarf bis zu 152 kW abgedeckt werden (4 x 38 kW)

Anbindung an Gebäudeleittechnik durch integrierte Modbus-TCP/IP und BACnet/IP-Schnittstelle

Leistungsanpassung durch elektronische Expansionsventile

Servicefreundlich durch leichte Zugänglichkeit

Online-Anlagenmonitoring

Vorteile für die Anwender

Heizen, Kühlen und Warmwasserbereitung mit einem Gerät

Kompakte Abmessungen für platzsparende Außenaufstellung

Aufstellung in dicht besiedelten Gebieten dank geringer Schallemission

Mehrfach beschichtetes witterungsbeständiges Gehäuse

Verwendung des natürlichen Kältemittels R290

BAFA-Förderung möglich

Technische Daten

Heizleistung: 32, 38 kW

Kühlleistung: 30, 36 kW

Vorlauftemperatur (maximal): 70 °C

Schallleistungspegel: 69 dB(A)

Abmessungen (Länge (Tiefe) x Breite x Höhe): 1900 x 900 x 1550 mm

Gewicht: 425 kg

Energieeffizienzklasse 35/50 °C: A+++/A++

Liefertermin

Marktverfügbarkeit: auf Anfrage.

Vitocrossal 300 (Typ CI3): Innovativer Gas-Brennwertkessel mit besonders kompakten Abmessungen

Der neue Vitocrossal 300 (Typ CI3) Gas-Brennwertkessel ist eine hocheffiziente Lösung für Mehrfamilienhäuser, Gewerbe und Kommunen. Acht Leistungsgrößen von 80 bis 639 kW sowie ein Kaskadenbetrieb mit integrierter Regelung bis 5112 kW Leistung machen den Vitocrossal 300 besonders flexibel. Mit einer Einbringbreite von 75 cm und einem Platzbedarf von lediglich 0,75 bis 1,07 m² ist der Kessel auch ideal für die Modernisierung unter beengten Platzverhältnissen geeignet.

Hocheffizient, schadstoffarm und zukunftssicher

Der MatriX- Zylinderbrenner bietet eine schadstoffarme Verbrennung mit einem Modulationsbereich von bis zu 1:10. Für eine gleichbleibend hohe und effiziente Verbrennungsqualität sorgt der selbstkalibrierende O 2 -Sensor, der den MatriXBrenner automatisch auf unterschiedliche Gasarten einstellt. Zur möglichen Verringerung des CO 2 -Ausstoßes bei Verwendung von beigemischtem grünem Wasserstoff verbrennt die Unit mit Erd-/Flüssiggas P auch einen Wasserstoffanteil von bis zu 20 %.

Schnelle Installation, einfache Inbetriebnahme

Der Vitocrossal 300 (Typ CI3) wird werksgeprüft als Unit geliefert. Integrierte Rollen und eine praktische Transportpalette ermöglichen eine schnelle und einfache Einbringung. Der neuartige Inox-Crossal-Wärmetauscher aus hochwertigem Edelstahl ermöglicht eine hohe Leistungsdichte mit sehr geringem Platzbedarf bei maximaler Leistung und höchster Zuverlässigkeit.

Viessmann One Base mit Web-Monitoring

Der Vitocrossal 300 ist in die Viessmann One Base Elektronik-Plattform integriert. Über ViGuide mobile lässt er sich einfach und intuitiv in Betrieb nehmen. Die Assistenzfunktion zeigt alle Funktionen im Klartext an. Damit ist gleichzeitig auch das Monitoring mit ViGuide möglich, das dem Fachmann mittels Smartphone oder Tablet den direkten Zugriff auf das Heizsystem erlaubt. Parameter lassen sich auf diese Weise einfach optimieren und eine anstehende Wartung wird rechtzeitig gemeldet.

Vorteile für die Marktpartner

Rollen und eine in die Verpackung integrierte Rampe ermöglichen ein leichtes Handling bei der Einbringung

Kompakte Abmessungen und kleine Aufstellfläche

Alle Komponenten von der Vorder- und Rückseite zugänglich

Kaskadenbetrieb mit bis zu 8 Geräten möglich

Viessmann One Base Plattform zum Fernmonitoring und zur Ferndiagnose per ViGuide App sowie zur Nutzung digitaler Dienstleistungen

Nutzt die CANbus-Kommunikation zwischen Kesseln und MB/TCP-Gateway ohne aufwändige Verdrahtung

Vorteile für die Anwender

Norm-Nutzungsgrad bis zu 97,3 % (H s ) sorgt für niedrige Brennstoffkosten

) sorgt für niedrige Brennstoffkosten Effiziente O 2 -Verbrennungsregelung für hohe Effizienz und umweltschonenden Betrieb

-Verbrennungsregelung für hohe Effizienz und umweltschonenden Betrieb Inox-Crossal-Edelstahlwärmetauscher für hohe Betriebssicherheit und lange Lebensdauer

Langer, dauerhafter Betrieb mit MatriX-Zylinderbrenner mit einem Modulationsbereich von bis zu 1:10 des Einzelgerätes

Zukunftssicher durch 20 % H 2 -ready (perspektivisch ist die Umrüstbarkeit auf 100%-H 2 -Betrieb vorgesehen).

Technische Daten

Leistung: 80 bis 639 kW, Kaskadierbar bis 5112 kW (8 Geräte)

Norm-Nutzungsgrad: bis zu 97,3 % (Hs)

Zulässige Betriebstemperatur: 95 °C

Zulässige Vorlauftemperatur: 110 °C

Maximaler Betriebsdruck: 6 bar

Modulationsbereich: bis 1:10

20 % H 2 -ready

Liefertermin

Der neue Vitocrossal 300, Typ CI3, ist ab Mitte April 2024 lieferbar.

Vitomax LW: Neuer Heizkessel nutzt biogenes Gas und Öl

Ob als alleiniger Wärmeerzeuger oder in multivalenten Anlagen, ob als Spitzenlast- oder als Backup-Kessel für eine absolut zuverlässige Wärmeversorgung – der neue Öl-/Gas-Heizkessel Vitomax LW (Typ M60 A) eignet sich u. a. für den Einsatz in Mehrfamilienhäusern, Gewerbe- und Industriebetrieben, Schulen und Verwaltungsgebäuden. Ebenso vielfältig wie das Einsatzspektrum ist auch die breite Palette der nutzbaren Brennstoffe. Je nach Brenner wandelt der Vitomax LW Biogas, Erdgas, Bioöl oder Heizöl EL effizient und sparsam in Wärme um. Ab einer Leistung von 1100 Kilowatt ist der Kessel optional auch mit integriertem Edelstahl-Abgas-/Wasser-Wärmetauscher zur Brennwertnutzung lieferbar. Der späteren Umrüstung auf den Betrieb mit Wasserstoff steht nichts im Wege. Die Kessel sind für den Betrieb mit 100% Wasserstoff geeignet.

Nur geringe Stickoxidemissionen durch niedrige Brennraumbelastung

Der kompakte Stahlheizkessel ist mit Nenn-Wärmeleistungen von 700 bis 1950 kW lieferbar. Für den gesamten Leistungsbereich stehen abgestimmte und bereits steckerfertig verdrahtete Öl-/Gas-Gebläsebrenner zur Verfügung. Neben der Möglichkeit, erneuerbare Brennstoffe zu nutzen, sorgt auch die niedrige Brennraumbelastung des Dreizugkessels und die damit einhergehenden geringen Stickoxidemissionen für einen möglichst umweltschonenden Betrieb.

Einfache Einbringung und hydraulische Einbindung

Durch seine weiten Wasserwände und den großen Wasserinhalt erfordert der neue Vitomax LW keinen Mindestvolumenstrom. Seine Einbindung in die Anlagenhydraulik ist dadurch besonders einfach. Zudem ist der kompakte Kessel leicht einzubringen. Er ist platzsparend (Abmessungen Leistungsgröße 700 kW: 2280 x 1460 x 1690 Millimeter), und die begehbare Kesselabdeckung erleichtert Montage und Wartung.

Einfach und intuitiv zu bedienen

Das kommunikationsfähige Regelungssystem Vitotronic des Vitomax LW ist das elektronische Management für den wirtschaftlichen und sicheren Betrieb der gesamten Heizungsanlage. Über das große Farb-Touch-Display ist die Bedienung einfach und kann intuitiv erfolgen. Eine Assistenzfunktion unterstützt die Inbetriebnahme. Über die Schnittstelle Vitocom kann der Kessel direkt mit Vitodata, dem professionellen Monitoring-Tool, verbunden werden. Diese Möglichkeit eröffnet dem Fachbetrieb zusätzliche digitale Dienstleistungen, wie etwa eine Fernüberwachung der Anlage, um die störungsfreie Funktion der Anlage zu gewährleisten. Über das Energie-Cockpit in der Regelung lassen sich die Energieverbräuche transparent visualisieren.

Vorteile für die Marktpartner

Einfache hydraulische Einbindung durch weite Wasserwände und großen Wasserinhalt, kein Mindest-Heizwasservolumenstrom erforderlich

Einfache Einbringung durch kompakte Bauweise

Auf Wunsch mit integriertem Edelstahl-Abgas-/Wasser-Wärmetauscher zur Brennwertnutzung (ab 1100 kW)

Vitotronic Regelung mit integriertem WLAN für Service-Schnittstelle

Schaltschrank Vitocontrol ist auf Anfrage lieferbar

Vorteile für die Anwender

Schadstoffarme Verbrennung erneuerbarer sowie fossiler flüssiger oder gasförmiger Brennstoffe mit niedrigen Emissionen

Sparsamer Brennstoffverbrauch durch lange Brennerlaufzeiten und wenigen Schaltintervallen

Robuste und bewährte Kesselkonstruktion aus Stahl

Wirtschaftlicher und sicherer Betrieb der Heizungsanlage durch kommunikationsfähige

Regelung Vitotronic

Einfach und intuitiv zu bedienende Regelung mit Farb-Touch-Display

Einfache Einbindung in ein Gebäudemanagement-System mit Vitogate 300 (Zubehör)

Zukunftssicher durch Möglichkeit zur Umrüstung auf Betrieb mit Wasserstoff

Technische Daten

Nenn-Wärmeleistung: 700 bis 1950 kW

Norm-Nutzungsgrad (Heizöl EL): 89 % (H S )

) Abmessungen (Länge x Breite x Höhe): 2280 mm x 1460 mm x 1690 mm (Kessel mit 700 kW, ohne Brenner und Haube)

Inhalt Kesselwasser: 935 bis 2420 l

Liefertermin

Der neue Vitomax LW ist bereits verfügbar.

Viessmann EC-PRO: Standardisierte Lösungen bis 1,2 Megawatt

Die Anforderungen an moderne Energiesysteme steigen kontinuierlich. Vielfach sind multivalente Lösungen gefragt, die nicht nur die Erzeugung von Wärme und Kälte, sondern auch die Erzeugung des eigenen Stroms berücksichtigen müssen. Für Planer, Anwender und Investoren wird es zunehmend schwieriger, eine passende Lösung für ein zukunftssicheres Energiesystem zu finden. Die Erfahrung zeigt, dass sie eine kompetente und schnelle Unterstützung bei der Planung und Entwicklung von Konzepten und Alternativen wünschen, um Projektlaufzeiten signifikant zu verkürzen.

Standardisierte Lösungen für viele Gebäudetypen

Hierfür bieten sich die Spezialisten für modulare Energiezentralen von Viessmann als zuverlässige Partner an. Sie entwickeln Lösungen für gewerbliche und kommunale Anwendungen sowie für eine Vielzahl von Gebäudetypen aus einer Hand und können die Funktion bereits in einem frühen Stadium simulieren.

Die unterschiedlichsten Systemkomponenten sollen nahtlos und störungsfrei ineinandergreifen. Dazu muss auch die spätere einfache Integration weiterer Komponenten, beispielsweise zur Stromerzeugung, berücksichtigt werden. Hierzu werden Faktoren wie Energieart und -verbrauch ebenso einbezogen wie Umweltaspekte für einen möglichst emissionsarmen Betrieb. Letztlich profitieren Kunden und Anwender bei Viessmann von einer zuverlässigen Logistik aus einer Hand.

Module und Standards für schnelle Lösungen

Im Kern setzt Viessmann EC-PRO auf ein standardisiertes Verfahren. Neben der schnellen Entwicklung von Konzepten und Alternativen wird ein neues Energiesystem danach geplant, wie es mit bereits konfektionierten hydraulischen und elektrischen Baugruppen schnell und einfach realisiert werden kann. Dafür ist eine optimale Auslegung aller Systemkomponenten notwendig. Dieses Ziel wird durch aufeinander abgestimmte Module für höchste Effizienz und Betriebssicherheit erreicht.

Laufende Kosten werden berücksichtigt

Für einen wirtschaftlichen Betrieb kann der Anlagenbetreiber heutzutage auch ein bedarfsgerechtes Serviceangebot erwarten. Hierfür bietet die modulare Energiezentrale unter anderem Fernwartungs- und Monitoring-Lösungen für störungsfreie Abläufe.

Viessmann liefert Anlagen mit einem Leistungsspektrum von 30 kW bis 1,2 MW aus einer Hand. Neben der Hardware haben auch digitale Leistungen einen hohen Stellenwert. Der Angebots-Assistent PRO erleichtert durch sein intuitives Bedienkonzept die schnelle Erstellung von Angeboten inklusive übersichtlicher Anlagenschemen.

Vorteile für Planer und Anlagenbetreiber

System-Berater PRO: Unterstützung bei der Systemauswahl Optimierung und Simulation ermöglichen einen Variantenvergleich Schnelle Konzeptentwicklung mit alternativen Systemkonstellationen

Angebots-Assistent PRO: Schnelle Angebotserstellung durch geführte Konfiguration Auswahl von geprüften Anlagenschemen für den sicheren Betrieb Kurze Projektlaufzeiten durch digital unterstützte Prozesse

Modulare Energiezentrale von Viessmann: Optimale Auslegung aller Systembestandteile für höchste Effizienz Modularer Baukasten bietet flexible Lösungen für viele Gebäudetypen Kurze Installationszeit mit vormontierten hydraulischen Baugruppen und Systembausteinen (geringes Fehlerrisiko) Fernwartungs- und Monitoring-Lösung für die Energiezentrale Zukunftssicher durch einfache Ergänzung mit weiteren Modulen



Liefertermin

Viessmann EC-PRO ist auf Anfrage verfügbar.