Beruhigt in die Zukunft blicken die Betreiber:innen und von Viessmann Luft/Wasser-Wärmepumpen, die ihre Außeneinheit gegen Diebstahl und Beschädigung mit Wärmepumpen Protect versichert haben. Die häufig an exponierter Stelle vor oder hinter dem Haus installierte Außeneinheit lädt leider auch zum Diebstahl oder Vandalismus ein, was zumeist empfindliche Kosten nach sich zieht. Dagegen bietet Viessmann Climate Solutions jetzt eine Versicherung an. Das Unternehmen unterstreicht damit sein großes Engagement, nicht nur die besten Wärmepumpen wie etwa den Testsieger Vitocal 250-A anzubieten, sondern auch Rundum-Sorglos-Lösungen für Fachpartner und Endkunden.

Wichtig bei nachträglichem Einbau einer Wärmepumpe

Gerade bei einem nachträglichen Einbau einer Wärmepumpe ist die Außeneinheit in den meisten Fällen nicht automatisch in die Wohngebäudeversicherung integriert, sondern muss vom Versicherer nachträglich eingeschlossen werden. Dies zieht in der Regel eine Erhöhung des Versicherungsbeitrages nach sich. Elementarschäden, Nutzungsausfall und Bedienfehler sind auch dann häufig nicht mitversichert.

Um diese Lücke zu schließen und die Außeneinheit gegen alle relevanten Gefahren ausreichend zu versichern, hat die Viessmann Climate Solutions SE über ihre Tochtergesellschaft peccon GmbH, gemeinsam mit der ARAG Versicherungs-AG eine spezielle Absicherung erstellt, exklusiv für die Betreiber:innen von Viessmann Wärmepumpen. Neben der Absicherung gegen Diebstahl und Vandalismus beinhaltet Wärmepumpen Protect auch Elementarschäden wie Sturm, Hagel, Blitzschlag, Hochwasser und sogar Tierbiss sowie Bedienfehler. Mit einer Versicherungssumme in Höhe von 20.000 Euro sind Viessmann Kunden auf der sicheren Seite.

Versicherungsvertrag einfach online abschließen

Vertrieb, Beratung und Verkauf der neuen Versicherung erfolgt durch die peccon GmbH. Ausführliche Informationen und die Möglichkeit, einen Versicherungsvertrag direkt online abzuschließen unter www.peccon.de/waermepumpen. Ausführliche Beratung ist zudem auch per Direktkontakt möglich, per E-Mail (waermepumpen@peccon.de) oder Telefon (+49 941 38339778).

Wärme+Strom: Die komfortable Alternative zum Kauf von Systemlösungen

„Mieten statt kaufen“ ist die komfortable Alternative für eine Systemlösung mit Wärme+Strom von Viessmann. Dafür erhalten Anwender:innen ein komplettes Energiesystem, bestehend aus Heizung und Photovoltaik (PV), wahlweise mit Stromspeicher und Wallbox oder auch nur einzelne Komponenten. Statt einer einmaligen Investition mieten die Kunden:innen die Geräte zu einer planbaren Monatsrate.

So funktioniert Viessmann Wärme+Strom

Die Eigenheimbesitzerinnen und -besitzer schließen mit Viessmann Climate Solutions SE einen Vertrag über eine Laufzeit von 10, 15 oder 20 Jahren. Für Heizungsanlagen beträgt die Laufzeit normalerweise 10 oder 15 Jahre und für PV-Anlagen 20 Jahre. Auf Wunsch kann eine einmalige Anzahlung geleistet werden. Somit reduziert sich die monatliche Rate bei gleichbleibenden Serviceleistungen.

Sicherheit und ein gutes Gefühl

Die Viessmann Fachpartner erstellen für das Wunschsystem wie gewohnt ein individuelles Angebot inklusive Wartungskosten. In der monatlichen Rate sind Serviceleistungen wie Installation, Garantie, Wartung und Reparaturen enthalten. Bei PV-Anlagen ist außerdem eine PV-Versicherung kostenlos inkludiert. Damit sind die Kund:innen über die gesamte Vertragslaufzeit abgesichert. Zusätzlich profitieren sie bei der Miete einer Wärmepumpe vom staatlichen Zuschuss.

Mehr Informationen zur Miete unter www.viessmann.de/waerme-strom-mieten

Vorteile für die Marktpartner

Verkauf von hochwertigen, kostenintensiven und förderfähigen Anlagen

Gesicherte Kundenbeziehung über die Vertragslaufzeit bis zu 20 Jahre

Kein Risiko von Zahlungsausfällen – Viessmann ist Rechnungsempfänger

Angebote mit den individuellen Konditionen des Fachbetriebs

Vorteile für die Anwender

Bis zu 20 Jahre Rundum-Service und komplette Garantie

0 € Anschaffungskosten

0 % Mehrwertsteuer für PV-Anlage

Planbare monatliche Zahlungen

Individuelle Konfiguration und modulare Erweiterung

MobileHeating: Der schnelle und einfache Weg, mobile Heizlösungen zu mieten

In Deutschland herrscht eine hohe Nachfrage nach temporären Wärmeversorgungslösungen, wie beispielsweise Notheizungen für Haushalte, Winterbaubeheizung, Ersatzfernwärme und Prozesswärme. Jedoch gestaltet sich die Suche und Anmietung temporärer Heizsysteme als zeitaufwändiger Prozess, der mehrere Tage bis Wochen in Anspruch nehmen kann.

MobileHeating verkürzt diesen langwierigen Prozess auf wenige Minuten und verbindet Anbieter temporärer Heizlösungen direkt mit denen, die sie benötigen.

Interessenten können in nur drei Minuten den passenden Anbieter finden unter: mobileheating.viessmann.com

Vorteile für MobileHeating Kunden

Temporäre Heizungen mieten bei den größten Anbietern mobiler Heizungsanlagen in ganz Deutschland: Hotmobil, mobiheat, Bautrocknung matter, Energie Express, MINKNER, Qio, Mobile Wärme 24, Alois Müller, Molderings Haustechnik, und mehr

Heizzentralen für jede Anwendung, bis zu 20 MW

Die Nutzung der Plattform und die Weiterleitung der Anfrage an unsere Mietpartner ist kostenlos

Vollständige Kundenbetreuung durch das MobileHeating Team

Adminprofi: Digitaler Antragsassistent kann jetzt auch für die Anmeldung von Wärmepumpen genutzt werden

Der Viessmann Adminprofi ist der digitale Antragsassistent für strombasierte Viessmann Systeme. Über den Service können jetzt komplette Viessmann Systemlösungen aus PV-Anlage mit Stromspeicher bis hin zu Wärmepumpe und Ladestation für E-Fahrzeuge gemäß der neuesten gesetzlichen Anforderungen zum Netzanschluss gebracht werden.

Wärmepumpe als zusätzliche Komponente via Adminprofi anmelden

Der seit dem 01.01.2024 in Kraft getretene neue Paragraph 14a des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) verpflichtet alle Netzbetreiber zu einer Steuerung von großen Verbrauchseinrichtungen wie Wärmepumpen und Ladestationen für E-Mobilität (“Wallbox”). Dies wurde beschlossen, um die Netzstabilität angesichts der stetig zunehmenden Zahl dieser Verbrauchsanlagen zu gewährleisten.

Der Adminprofi kümmert sich hier wie gewohnt um die sachgerechte Durchführung der An- sowie Fertigmeldung der Komponenten unter Einhaltung der neuen Vorgaben. Er unterstützt Fachpartner und Betreiber bei der Wahl des richtigen Mess- und Vergütungskonzeptes und berät bei den technischen Vorgaben sowie der Anzahl der benötigten Zähler der Endkunden.

Komponenten aus Aufträgen übernehmen

Aus bestehenden Aufträgen lässt sich das Antragsprozedere mit dem Adminprofi vereinfachen. Über die Auswahl der Viessmann Auftragsnummer werden für den Antrag relevante Produkte automatisch identifiziert und können in den Antrag übertragen werden. Der bisherige manuelle Eintrag entfällt. Nach der erstmaligen Prüfungen eines Auftrags steht das Team des Adminprofi jederzeit für technische Rückfragen zur Verfügung.

So funktioniert der Adminprofi

1. Antrag starten

Mit nur wenigen Klicks werden online relevante Informationen zum Bauvorhaben eingegeben. Technische Produktdaten werden automatisch ergänzt und zusätzliche Dokumente als Anhänge hochgeladen.

2. Auftrag erteilen

Mit Absenden des Online-Antrags erteilt die Fachpartnerin oder der Fachpartner den kostenpflichtigen Auftrag zur Anmeldung des geplanten Bauvorhabens durch den Adminprofi.

3. Der Adminprofi übernimmt

Mit Auftragserteilung beginnt der Adminprofi mit der Bearbeitung und erstellt u. a. einen projektbezogenen Elektroschaltplan oder bereitet die relevanten Dokumente vor. Bei Bedarf wird der Zählerwechsel-Antrag unterstützt. Nach Inbetriebnahme erfolgt die Registrierung im Marktstammdatenregister (MaStR).

Vorteile für die Marktpartner

Keine Vorkenntnisse für die Nutzung notwendig

Intuitives und digitales Tool für eine einfache und zuverlässige Datenerfassung

Auswahlmenü zur gleichzeitigen Beantragung mehrerer Komponenten

Zeitsparend, da aufwändige Kommunikation mit Netzbetreiber entfällt

Unterstützt bei der Auswahl des jeweiligen Mess- und Vergütungskonzeptes und berät bei den technischen Vorgaben und der Zahl der benötigten Zähler im Zählerschrank

Erstellung eines projektbezogenen einpoligen Elektroschaltplans

Heizung- und PV-Rechner: Funktionen beider Rechner jetzt in einer Anwendung kombiniert

Die digitalen Handwerkertools Heizungsrechner und PV-Rechner ermöglichen eine automatisierte digitale Angebotserstellung für die Endkundin bzw. den Endkunden auf Basis individueller Kalkulationsdaten. Bislang waren beide Tools voneinander unabhängig und mussten separat bedient werden. Jetzt wurden die Funktionen beider Rechner kombiniert. Dafür wurde der Heizungsrechner um eine Online-Abfrage für ein PV-System erweitert. Das Ergebnis ist ein unverbindliches Angebot für ein System bestehend aus Wärmeerzeuger und PV-System. Die getrennte Anwendung ist aber weiterhin möglich.

Datenübernahme in die Handwerkersoftware

Weiter optimiert wurde die direkte Übernahme der berechneten Angebotsdaten in Drittanwendungen. Neu ist eine direkte Übernahme der Daten in den Viessmann Shop. Nach einer individuellen Beratung beim Interessenten wird aus dem unverbindlichen ein verbindliches Angebot.

Bei der individuellen Einrichtung der beiden Rechner und bei der Verknüpfung mit allen erforderlichen Daten unterstützt Viessmann Climate Solutions oder eine beauftragte Partneragentur. Die Integration in die Homepage des Fachpartners kann selbst oder durch die Hausagentur erledigt werden – selbstverständlich unterstützt Viessmann auch hier die dafür notwendigen Schritte.

Weitere Informationen unter viessmann.de/heizungsrechner

Vorteile für die Marktpartner

Einfach, schnell und ohne Zeitaufwand neue Kunden über die Homepage erschließen

Angebotserstellung für Heizungs- und Photovoltaik-Anfragen in einer Anwendung

Vorselektion von Interessenten mit realer und qualifizierter Kaufabsicht

Einmaliges Hinterlegen von Konditionen für die automatische Angebotserstellung spart Zeit und Kosten

Gebühren für den Viessmann Heizungsrechner und PV-Rechner amortisieren sich in kurzer Zeit

FörderProfi: Kompetenter Förder-Support mit neuen Features

Der FörderProfi ist der zuverlässige digitale Partner bei der Beantragung staatlicher Fördermittel für eine neue Heizung. Nach einer kostenlosen, online basierten Prüfung der Förderfähigkeit erfahren die Antragsteller:innen, ob und zu wie viel Prozent die jeweilige Maßnahme förderfähig ist. Anschließend kann der FörderProfi mit der Antragstellung beauftragt werden. Er unterstützt die Fachpartner bei der Erstellung der Bestätigung zum Auftrag (BzA), der Bestätigung nach Durchführung (BnD), der Rechnungsprüfung und weiteren Formalitäten bis hin zur Auszahlung des Förderbetrages. Neu sind in diesem Jahr unter anderem der FörderProfi Heizungscheck und die Einbeziehung des hydraulischen Abgleichs.

Effizienz von Heizungsanlagen erhöhen

Neu beim FörderProfi ist der HeizungsCheck. Er erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen und wird von einem staatlich zertifizierten Energieeffizienzberater erstellt. Durch die intuitive Online-Anwendung (foerder-profi.de/heizungscheck/) werden alle für den Heizungscheck erforderlichen Informationen übermittelt. Fachpartner erhalten bereits nach kurzer Zeit das Ergebnis.

Hydraulischer Abgleich - mit und ohne Förderantrag

Ebenfalls neu ist der hydraulische Abgleich mit Hydrobalance. Damit können Fachpartner Raum- und Gebäudedaten auf dem Smartphone, Tablet oder Computer erfassen und online übermitteln. Das Ergebnis ist die Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 mit den notwendigen Einstellwerten für den hydraulischen Abgleich nach Verfahren B. Zudem werden ein bereits ausgefülltes VdZ-Formular (VdZ – Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie e.V.) für den Förderantrag sowie Empfehlungen auf Basis der digital erfassten Gebäudedaten bereitgestellt. Im letzten Schritt muss der Fachpartner vor Ort die entsprechenden Werte einstellen und das VdZ-Formular unterzeichnen.

Fachpartner können Hydrobalance entweder einzeln (foerder-profi.de/hydraulischer-abgleich/) oder in Kombination mit dem Förder-Support erwerben (foerder-profi.de/fordersupport/).

Vorteile für die Marktpartner