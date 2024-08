Eis-Energiespeichersystem in Verbindung mit Wärmepumpe als Klimalösung von Viessmann Climate Solutions

Heizen mit Eis im UNESCO-Weltkulturerbe

Im Herzen von Tarnowskie Góry auf dem Gelände der historischen Silbermine wurde das Projekt Maszynownia Żywiołów realisiert und kürzlich offiziell eingeweiht. Dieses Projekt ist ein Beispiel für die Integration moderner Technologien und erneuerbaren Energiequellen mit dem Schutz des kulturellen Erbes. Dabei wurden sowohl ökologische, als auch wirtschaftliche Aspekte berücksichtigt. Die Silbermine steht auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes. Die Stadt Tarnowskie Góry liegt rund 200 Kilometer östlich von Breslau. Ein Schlüsselelement des Projekts ist ein Eis-Energiespeicher-System, das von Viessmann Climate Solutions realisiert wurde. Viessmann Climate Solutions ist Teil der Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), dem weltweit führenden Anbieter von intelligenten Klima- und Energielösungen.

Bei der Bekanntgabe dieses Projektes hat Damian Skoruppa, ein Experte von Viessmann Climate Solutions für die Speicherung von Energie und der Nutzung von Kristallisationsenergie, die Technologie des Eis-Energiespeichers zusammen mit neuen Produkten der Firma SolarEis Poland vorgestellt. Hierbei wurde auf die Bedeutung für den Prozess der energetischen Transformation nicht nur in Polen hingewiesen.

An der Anlage können Besucher, besonders Kinder und Jugendliche, Geschichte erleben und gleichzeitig für das Thema Nutzung erneuerbarer Energie sensibilisiert werden. Mit faszinierenden Medien und Vorträgen wird hierbei die Besichtigung der historischen Silbermine zu einem Ereignis, welches die Besucher nicht vergessen werden, so die Betreiber der Silbermine. Ziel des Projekts Maszynownia Żywiołów ist die Bildung und Verbreitung von Wissen über verschiedene Energiequellen wie Sonne, Wind, Wasser und geothermische Energien. Das Projekt demonstriert hierbei die praktischen Anwendungen dieser Energiequellen, die für die Zukunft des nachhaltigen Bauwesens und für die Entwicklung der Heizungsbranche von entscheidender Bedeutung sind.

Zentraler Bestandteil des Projekts ist ein System mit einer Leistung von 17 kW, welches auf der Basis der Sole-Wärmepumpe Vitocal 200-G arbeitet und damit geeignet ist, bis zu zwei Einfamilienhäuser mit Wärme zu versorgen. Unterstützt wird dieses System dabei von einem Eis-Energiespeicher-System von Viessmann Climate Solutions, welches von der Firma SolarEis Poland installiert und betreut wurde. Dieses Eis-Energiespeicher-System hat einen Durchmesser von drei Metern und ein Volumen von 20.000 Litern, ergänzt wird dieses hierbei durch den Solar-Luftabsorber Hurricane SLA250 L. Die Verwaltung des Systems ermöglicht der Hydraulic Manager HM17 kW, der eine optimale Nutzung der gespeicherten Energie für Heiz- und Kühlzwecke des Gebäudes gewährleistet und zugleich die Effektivität der thermischen Energiespeicherung demonstriert.

Das Projekt Maszynownia Żywiołów beweist nicht nur, dass moderne Energietechnologien effektiv mit dem Schutz des kulturellen Erbes zusammenarbeiten können, sondern dient auch als Vorbild für andere historische Standorte in Europa. Die bahnbrechende Nutzung der Eis-Energiespeicher-Technologie in einem UNESCO-Weltkulturerbe eröffnet hierbei völlig neue Möglichkeiten für die Anwendung ähnlicher Systeme in anderen historischen Objekten und fördert zugleich nachhaltige Energie und den Schutz des kulturellen Erbes auf globaler Ebene. Diese Initiative, unterstützt von Unternehmen wie Viessmann Climate Solutions und SolarEis Poland, in Zusammenarbeit von Sebastian Walerysiak, Heiko Lüdemann und Damian Skoruppa (alle drei von Viessmann Climate Solutions), zeigt, wie eine Zusammenarbeit in großem Maßstab innovative Lösungen im Energiebereich schaffen kann.