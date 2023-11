Viessmann hat eine neue Mietplattform namens "MobileHeating" eingeführt, um die Suche nach und Vermietung von temporären Heizlösungen in Ihrer Nähe zu vereinfachen. ● Die MobileHeating-Plattform ist für Unternehmen und Privatpersonen zugänglich, immer dort, wo Bedarf an einem mobilen Heizsystem besteht und ohne dass eine Partnerschaft mit Viessmann erforderlich ist. ● Mehr als 50 Anbieter-Unternehmen für mobile Heizlösungen sind der Plattform beigetreten und bieten Kunden eine umfassende Abdeckung für die Vermietung von mobilen Heizungen in ganz Deutschland mit einer Kapazität von bis zu 10 MW.

In Deutschland besteht bei Unternehmen und Installateuren ein erheblicher Bedarf an temporären Heizzentralen. Diese werden sowohl für private Zwecke, wie beispielsweise die Trocknung von Estrichen in Neubauten oder zur Überbrückung von Heizausfällen, als auch für gewerbliche Anwendungen benötigt. Zu den gewerblichen Anwendungen zählen die Bautrocknung, die Sicherstellung der Wärmeversorgung bei Bauprojekten durch Projektentwickler und Immobilienunternehmen während der Wintermonate sowie die Bereitstellung von Prozesswärme in Industrieunternehmen und Biogas-Anlagen.

Allerdings gestaltet sich die Suche nach mobilen Heizzentralen für Unternehmen oft als mühsamer Prozess. Dies erfordert manuelles Abgleichen von Verfügbarkeiten und Preisen, um den passenden Anbieter zu finden. Häufig mangelt es jedoch an Transparenz in Bezug auf Preise und Verfügbarkeit, was zu erheblichen Verzögerungen im Vermietungsprozess führen kann.

Hilfe für Unternehmen im Buchungsprozess.

Mit der Einführung der neuen MobileHeating-Plattform bietet Viessmann ab sofort einen Service an, der die Vermittlung zwischen Anbietern und Nachfragern von mobilen Heizzentralen für beide Seiten effizienter gestaltet. Dies trägt dazu bei, dass Anbieter jeglicher Größe eine höhere Auslastung ihrer Anlagen erreichen und mehr Kunden gewinnen können, was zu einem Anstieg des Umsatzes führt. Gleichzeitig unterstützt die Plattform Unternehmen, die temporäre Heizzentralen benötigen, dabei, den Mietprozess zu beschleunigen und effiziente Lösungen bereitzustellen.

MobileHeating macht den Einstieg ganz einfach:

Erfolgsbeispiele von MobileHeating in Notfallsituationen und kritischer Infrastruktur



Die Plattform wurde bereits erfolgreich genutzt, um eine mobile Heizzentrale bereitzustellen und somit die Wärmeversorgung in einem Krankenhaus sicherzustellen. Ebenso wurde sie eingesetzt, um die Wärmeversorgung in einer Berufsschule aufrechtzuerhalten. “Mit der Einführung von MobileHeating haben unsere Partner nun die Möglichkeit, nicht nur ihre ungenutzten Geräte zu vermieten, sondern auch ihre temporären Heizbedürfnisse zu decken. Wir freuen uns darauf, die MobileHeating-Plattform in ganz Deutschland auszuweiten und noch mehr langfristigen Mehrwert für unsere Partner zu schaffen", sagt Andreas Ballhausen, Vice President für Lösungen und Dienstleistungen bei Viessmann.

Baris Buchholz, Business Development-Team Mobile Heating ergänzt zum Lösungsansatz des Unternemens: "Wir haben in der Branche ein großes Problem beim Finden und Mieten von mobilen Heizgeräten identifiziert und arbeiten eng mit unseren Partnern zusammen, um ihnen zu helfen, effizienter zu werden und neue Möglichkeiten zur Geschäftsentwicklung zu erschließen. Wir haben eine spannende Roadmap vor uns und freuen uns darauf, eine positive Ergänzung auf dem Mietmarkt zu sein. "Thomas Zander-Dirksen von “Mobile-Wärme24” ergänzt: "Durch den MobileHeating Service konnte Mobile-Wärme24 mehr als 40 Mietanfragen generieren."

Interessierte finden das Angebot von MobileHeating sowie ein Anfrageformular mobileheating.viessmann.com/