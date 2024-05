Die Neuheiten im Überblick

Viessmann One Base: Innovative Elektronik-Plattform zur Regelung von Energiesystemen. Neu ist jetzt Solar-Log Base Vi zur Integration bestehender Photovoltaikanlagen in ein Energiesystem.

Energie effizient nutzen mit dem Energy Management und dem neuen EMS-Tool für die einfache elektrische Verschaltung verschiedener Komponenten.

Viessmann One Base: Die gemeinsame Plattform für Technik und Online-Tools

Viessmann One Base ist die intelligente Elektronik-Plattform zur Regelung von Energiesystemen. So lässt sich eine Vitocal Wärmepumpe einfach mit einer Photovoltaik-Anlage Vitovolt und einem Stromspeicher-System Vitocharge VX3 ergänzen. Zur Steuerung benötigen Anwender:innen lediglich die ViCare App, in die bereits das Viessmann Energy Management zum effizienten Betrieb der Anlage integriert ist. Die Steuerung per Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant ist selbstverständlich.

Ein Tool für alle Systeme

Auch Fachpartner profitieren besonders von den Vorteilen der Plattform. Viessmann One Base vernetzt die Produkte und Systeme des Integrierten Viessmann Lösungsangebots und verbindet sie mit digitalen Services. Ob Vitocal Wärmepumpen, Vitodens Gas-Brennwertgeräte, Vitoair Lüftungssysteme oder Vitovolt Photovoltaik – Inbetriebnahme, Wartung, Service und Monitoring aller Viessmann Produkte wird mit der ViGuide App erledigt.

Fremdanlagen mit Solar-Log integrieren

Vor dem Hintergrund sinkender Einspeisevergütungen für den Strom aus Photovoltaikanlagen, gestrichenen Steuererleichterungen, Subventionen sowie steigenden Energiekosten ist eine optimierte Eigenstromnutzung sowie die Speicherung von Energie unumgänglich. Das neue Solar-Log Base Vi erweitert unter Viessmann One Base die Integration bestehender Photovoltaikanlagen in ein Energiesystem. Das Gateway ist insbesondere für Photovoltaikanlagen nützlich, die aus der Förderung laufen, aber immer noch rentabel sind, den Eigenverbrauch steigern und die Abhängigkeit von externen Stromanbietern verringern. Somit können Viessmann Wärmepumpen mit selbst erzeugtem PV-Strom von PV-Modulen anderer Hersteller betrieben werden.

Viessmann One Base erkennt die Komponenten anderer Hersteller im System und bezieht diese für das Energy Management in die Berechnungen für eine maximale Eigennutzung ein. Die neue Generation des leistungsstarken Gateways vereint intelligente Funktionalität und hohe Flexibilität für mehr Effizienz bei Steuerung, Regelung und Monitoring von Fremd-Photovoltaik-Anlagen bis zu 30 kWp.

Keine Updates mehr verpassen

Wer in den Einstellungen der ViCare App auf seinem Smartphone einmalig „Remote Software-Updates“ aktiviert, bleibt stets auf dem neuesten Stand. Der User profitiert von neuen Funktionen, verbesserten Services, einem laufend optimierten Energy Management, effizienteren Anlagensteuerung und hoher Betriebssicherheit.

Energy Management: Energie effizient nutzen

Das Viessmann Energy Management reduziert Energiekosten und regelt die maximale Nutzung von selbst erzeugtem Strom. Insbesondere wird der Stromverbrauch zum effizienten Betrieb der Wärmepumpe und das Laden von Batteriespeichern optimiert. Allen Komponenten gemeinsam ist die Viessmann One Base Plattform. In Echtzeit zeigt das kostenlose, in der ViCare App integrierte Tool auf dem Smartphone oder Tablet die Energieflüsse im Haus an.

Neu: Elektrische Verschaltung leicht gemacht

Zur einfachen elektrischen Verschaltung verschiedener Komponenten ist das neue Viessmann EMS-Tool unter emstool.viessmann.com/checker oder dem PartnerPortal verfügbar. Das Tool unterstützt Fachpartner bei der Auswahl der benötigten Produkte für Energiesysteme und zeigt die zugehörigen Stromlaufpläne an – in der Funktion ähnlich wie der bekannte Hydraulik-Schemenbrowser.

Mit eigenem Strom Autarkiegrad steigern

Erklärtes Ziel bei ständig steigenden Strompreisen ist der möglichst hohe Eigenverbrauch des selbst produzierten Stroms und damit ein hoher Autarkiegrad vom öffentlichen Netz. Hierfür können über das Energy Management flexible Stromverbraucher im Haus wie die Vitocal Wärmepumpe oder die Charging Station für das E-Auto zu- oder abgeschaltet werden. Diese nutzen je nach Verfügbarkeit Strom aus dem Stromspeicher Vitocharge VX3 und reduzieren somit die Stromkosten.

Ein System für Strom und Wärme

Das Energy Management fasst alle online konnektivierten Geräte zu einem Gesamtsystem aus Strom und Wärme zusammen. Durch das individuelle Verhalten der Anwender:innen und der Verbräuche lernt das System, wann und wo die zur Verfügung stehende Energie am effizientesten eingesetzt wird: Beispielsweise lässt sich überschüssiger Strom in Wärme umwandeln. Etwa zum Aufheizen des Trinkwassers oder zum Betrieb der Wärmepumpe.

Inbetriebnahme gewohnt einfach und intuitiv

Zum Betrieb aktiviert die Fachpartnerin oder der Fachpartner das Energy Management mittels der mobilen ViGuide App. Dabei wird sie bzw. er angeleitet, das richtige Verschaltungsschema auszuwählen. Mehrere Geräte lassen sich gleichzeitig in Betrieb nehmen. Nachträglich installierte Geräte können einfach hinzugefügt werden.

Mit ViGuide alles im Blick

Auf dem ViGuide Dashboard zeigt das Energy Management neben allen wichtigen Parametern zum Betriebszustand des Systems unter anderem aktuelle und zurückliegende Verbrauchsdaten an, anhand derer die Effizienz der Anlage bei Bedarf online von überall her optimiert werden kann. ViGuide übernimmt auch das Monitoring des Systems. Fachpartner erkennen eine eventuelle Störung sofort und können entsprechend reagieren. Darüber hinaus können sie ihren Kunden wertvolle Tipps zur Optimierung und Autarkiesteigerung geben. Schließlich sollen die Betriebskosten so gering wie möglich bleiben.

Vorteile für die Marktpartner