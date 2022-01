Pressemeldung

Das Familienunternehmen Viessmann hat 2200 ha Waldfläche in Neuschottland (Nova Scotia), Kanada, gekauft. Die Investition ist Teil der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens, die unter anderem das Ziel verfolgt, Waldflächen im Sinne des Klimaschutzes zu bewahren bzw. zu bewirtschaften. Verkauft wurden die Waldstücke des Lake Pleasant Portfolios von mehreren Privateigentümern. Die zukünftige Bewirtschaftung erfolgt in Zusammenarbeit mit der kanadischen Green Value Management.

Das Investment in die kanadischen Waldstücke bedeutet eine langfristige Möglichkeit der CO2-Bindung, was auf den Viessmann Purpose – Lebensräume für zukünftige Generationen zu gestalten – einzahlt. Konkret werden dort zur Zeit jedes Jahr 4,3 Tonnen CO2 pro Hektar, also insgesamt etwa 9.500 Tonnen CO2 gespeichert.

Hans-Moritz von Harling (Projektleiter Biomasse bei Viessmann) ordnet den Erwerb der Wälder wie folgt ein: “Durch Investitionen in Waldflächen und deren aktive und nachhaltige Bewirtschaftung können wir einen unmittelbaren Beitrag zum Klimaschutz leisten. Die Investition in Kanada gliedert sich ideal in die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens ein und hat somit einen entscheidenden Anteil daran, Lebensräume für nachkommende Generationen zu erhalten und aktiv zu gestalten.”

Bei den erworbenen Waldstücken handelt es sich um 30 Mischwald-Grundstücke mit hohem Anteil an jungen Beständen sowie großem Entwicklungs- und CO2-Speicherpotenzial. Die Mischwälder setzen sich im Verhältnis 2:1 aus Nadel- und Laubholz zusammen. Der Wald wird nachhaltig bewirtschaftet, was bedeutet, dass das entnommene Holz vorrangig für langlebige Produkte verwendet wird, zum Beispiel für den Bau von Häusern. D.h. dass das eingesparte CO2 tatsächlich langfristig der Atmosphäre entzogen bleibt.

Neuschottland im Osten Kanadas bietet mit seinem milden Atlantikklima eine gute Ausgangslage für die Land- und Forstwirtschaft. Darüber hinaus ist das Gebiet bekannt für seine Säge- und Zellstoffwerke. Dadurch entsteht eine enorme Wertschöpfung mit Fokus auf Nachhaltigkeit.