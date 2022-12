Um an Weihnachten zukünftige Generationen zu unterstützen, die dringend Hilfe benötigen, spendet die Viessmann Foundation insgesamt fünf Millionen Euro. Über die Hälfte des Geldes fließt in Hilfsprojekte, die Kinder und Familien in und aus der Ukraine in ihrer Not unterstützen. Zwei Millionen Euro werden von den Viessmann Ländergesellschaften an selbst gewählte lokale Spendenprojekte verteilt – mit dem Ziel, Lebensräume für zukünftige Generationen zu gestalten.

„Die Situation in der Ukraine betrifft uns alle", sagt Maximilian Viessmann, CEO Viessmann Group. „Als Familienunternehmen mit Familienmitgliedern in und aus der Ukraine setzen wir ein klares Zeichen der sozialen Verantwortung für diejenigen, die unsere Hilfe und Solidarität in diesem Winter am dringendsten benötigen. Daher unterstützt der Großteil unserer historischen Spende von insgesamt fünf Millionen Euro über die Viessmann Foundation Kinder und Familien in und aus der Ukraine, die in der kalten Jahreszeit ganz besonders unter den Folgen dieses grausamen Krieges leiden.”

Zwei Millionen Euro werden im ersten Quartal 2023 an drei große Organisationen mit Fokus auf Familien in Not aus der Ukraine und auf den Aufbau der Infrastruktur sowie die Ermöglichung von Schulbildung in diesen schweren Zeiten vor Ort gespendet.

Folgende Projekte werden dabei unterstützt:

Aktion Deutschland hilft

Das Projekt "Wärmespenden" hilft Menschen in der Ukraine, ihre Häuser "winterfest" zu machen und stellt Generatoren und Kraftwerke zur Stromerzeugung zur Verfügung.

Unicef

Zugang zu kontinuierlichem Lernen für Kinder in der Ukraine mit Homelearning-Kits.

Save the Children

Kindernothilfefonds für weltweite Unterstützung und Ukraine-Nothilfe in Deutschland

Weitere zwei Millionen Euro werden nach einem Mitarbeitenden-Schlüssel an die Ländergesellschaften der Viessmann Group verteilt. Jedes Land erhält mindestens 2.500 Euro für die Unterstützung lokaler Organisationen. Die Geschäftsführer:innen der Ländergesellschaften können gemeinsam mit ihren Teams lokale gemeinnützige Organisationen oder Initiativen mit den bewilligten Summen unterstützen, um so der Gemeinschaft vor Ort etwas zurückzugeben. Als Kriterium zur Auswahl der Spendenprojekte dient das Leitbild der Viessmann Foundation: „Gemeinsam nachhaltige Lebensräume für zukünftige Generationen gestalten – mit allem, was wir tun.“ So wird sichergestellt, dass nur Initiativen von der Spende profitieren, die mit dem Leitbild in Einklang stehen.

Den Großteil der verbleibenden eine Million Euro hatten die Viessmann Mitarbeitenden und das Unternehmen gemeinsam bereits im Frühjahr zur Unterstützung von vom Krieg betroffenen ukrainischen Familien gespendet. Die Spendengelder gingen an lokale Initiativen, die Ukrainer:innen auf ihrer Flucht nach dem Grenzübergang unterstützten sowie an Organisationen für Integrationshilfe und Wiederaufbau. Der Restbetrag ist für weitere Aufbauhilfe in der Ukraine reserviert.