Viessmann: Erfolgreiches Entwicklerportal jetzt mit neuen Funktionen und neuem Design

Portal für Entwickler von Smart Home-Systemen ● Co-Creation führt zu klimaschonenden Lösungen ● “Inspirationsbereich” in dem Nutzer neue Ideen finden können

Der Wandel weg von fossilem Gas und Öl hin zu klimaschonenden Lösungen in Gebäuden kann nur mit der Digitalisierung und Vernetzung von Klimasystemen mit Smart Home-Lösungen gelingen. Zugleich wird damit für den jederzeit wirtschaftlichen und zuverlässigen Betrieb der Systeme gesorgt und höchster Komfort für maximales Wohlbefinden ermöglicht. Damit Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen und Endverwender eigene Smart Home-Lösungen in Verbindung mit Viessmann Heiz- und Lüftungssystemen einfacher entwickeln können, hat das Familienunternehmen bereits 2021 ein Entwicklerportal (Developer Portal) mit großem Erfolg eingeführt. Das Application Programming Interface-Portal (API) wurde jetzt um zahlreiche neue Funktionen erweitert und ist durch ein neues Design noch einfacher zu handhaben.

Klimaschonende Lösungen durch Co-Creation mit Entwicklern

Indem Viessmann seine API der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt, geht der führende Anbieter von Klimalösungen einen weiteren wichtigen Schritt gemäß seinem Purpose: Wir gestalten Lebensräume für zukünftige Generationen. Seit dem Launch im Herbst vergangenen Jahres haben sich mehr als 5.000 Nutzer auf dem Portal registriert und über 250 Millionen Aufrufe an das Viessmann Backend gesendet. Ein sehr gutes Beispiel für diese Form von Co-Creation ist etwa die Lösung eines Entwicklers, die automatisch die Leistung eines Gas-Heizkessels reduziert oder ihn ganz abschaltet, sobald der in der Wohnung vorhandene Kaminofen genügend Wärme erzeugt. Eine Lösung, die den Verbrauch des fossilen Brennstoffs und damit die CO 2 -Emissionen reduziert und zugleich wohlige Wärme garantiert.

Advanced-Paket mit erweitertem Funktionsumfang

Zu den neu eingeführten Verbesserungen gehören insbesondere:

Ein Advanced-Paket, das zusätzlich zum kostenlosen Basic-Paket angeboten wird, und einen erweiterten Funktionsumfang sowie eine höhere Anzahl der API-Aufrufe bietet. Es richtet sich an Entwickler, die mehr benötigen als das Basic-Angebot und kann direkt über das Viessmann Portal gebucht werden. Das neue Advanced-Paket ist zunächst nur auf dem deutschen Markt verfügbar, der weitere Rollout für verschiedene andere Ländern wird derzeit geprüft.

Die komplett neu gestaltete Website (developer.viessmann.com), die die Navigation und Suche nach den gewünschten Informationen erheblich einfacher macht. Darüber hinaus gibt es jetzt einen “Inspirationsbereich”, in dem die Nutzer des Portals neue Ideen für ihre Projekte finden können.

Damit die Entwickler sich schneller mit der API vertraut machen können, gibt es nun eine verbesserte Dokumentation mit detaillierten Erklärungen zu den verschiedenen Funktionen.

Zusätzlich gibt es jetzt einen FAQ-Bereich, um die wichtigsten Fragen der Nutzer rund um das Portal zu beantworten. Außerdem werden neue Kontaktmöglichkeiten angeboten, um weitergehende Unterstützung zu erhalten.

Jetzt das Developer Portal kennenlernen und Lebensräume gestalten

Mit der API können Smart-Home- und Connected-Device-Enthusiasten, die ein Viessmann Heizsystem besitzen, ihre eigenen Daten besser kontrollieren. Unternehmen aus den Bereichen Connected/Smart Home, Energie- und Versorgungswirtschaft, Facility Management sowie Immobilien und Liegenschaften können damit ihr Dienstleistungsangebot für ihre Kunden erweitern oder ihr bestehendes Geschäft effizienter gestalten. Die API ermöglicht einen erweiterten Zugang zu Servicehandbüchern und zur Benutzerverwaltung, die zusätzliche Informationen über den Endbenutzer liefern.

Unternehmen und Entwickler, die die Lebensräume für zukünftige Generationen mitgestalten wollen, sollten jetzt das Viessmann Developer Portal kennenlernen unter developer.viessmann.com oder nimmt per E-Mail Kontakt zu Viessmann auf unter developer(at)viessmann.com.