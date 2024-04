Der regionale Energieversorger badenova und der Energietechnik-Hersteller Viessmann Climate Solutions (VCS) kooperieren zukünftig, um die Energiewende von zu Hause voranzutreiben. Im Fokus der Partnerschaft steht der Umbau von Heiztechnik auf Wärmepumpen und PV/Stromspeicher im privaten Bereich. Ein wichtiger Baustein der Kooperation ist die Einbindung des regionalen Handwerks.

Hans-Martin Hellebrand, Vorstand badenova: „Unsere Kundinnen und Kunden wollen die Energie- und Wärmewende auch in den eigenen vier Wänden aktiv mitgestalten. Um sie hierbei bestmöglich zu unterstützen, haben wir gemeinsam mit Viessmann als strategischem Partner unser bestehendes Produktportfolio weiterentwickelt und um neue innovative Angebote ergänzt: Als Energie- und Infrastruktur-Experte analysiert badenova die Gebäudesituation der Kundinnen und Kunden vor Ort, um die individuell optimale Lösung zu finden. Viessmann liefert passgenau die erstklassige Hardware in Form von Wärmepumpen und kümmert sich um die individuelle Finanzierung und Förderung. Ein rundum sorgenfreies Paket, um die Energie- und Wärmewende bezahlbar und zukunftssicher in jeden Privathaushalt zu bringen.“

Dr. Frank Voßloh, Geschäftsführer Viessmann Deutschland, ergänzt: „Die Wärmewende in Deutschland ist eine Jahrhundert Herausforderung und auch eine Chance. Die Wärmeversorgung von Gebäuden wird in Zukunft vor allem mit Wärmepumpen umgesetzt werden und dadurch ergibt sich mittel- bis langfristig eine kostengünstigere und nachhaltigere Versorgung als mit fossilen Energieträgern, die sich durch steigende CO 2 -Abgaben sukzessive verteuern werden. Daher freuen wir uns, mit badenova einen starken regionalen Partner an unserer Seite zu haben, damit die Kunden die Wärmewende von zu Hause aus machen können. Gemeinsam mit dem regionalen Handwerk können wir das umsetzen, für uns heute und vor allem für nachfolgende Generationen.”

Das Angebot von badenova und Viessmann

Um die Energiewende in die eigenen vier Wände der Menschen zu bringen, ist eine genaue Analyse der individuellen Wohnsituation vonnöten. Alter und Art der Heizung, perspektivische Verfügbarkeit von Fernwärme und energetischer Zustand des Hauses sind nur einige Faktoren, die hierfür betrachtet werden. Gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden wird ein schlüssiges und individuelles Energiekonzept erarbeitet. Fällt die Wahl auf eine Wärmepumpe, greift das gemeinsame Angebot von Viessmann Climate Solutions und badenova. badenova beauftragt und steuert dann das regionale Handwerk mit den Arbeiten, bei denen dann die Klimalösungen von VCS zum Einsatz kommen. Damit unterstreichen beide Partner den Ansatz, bei der Gestaltung der Energie- und Wärmewende eng mit dem regionalen Handwerk zusammenzuarbeiten.

Ein Komplettpaket, das echte Sorgenfreiheit garantiert: Mit dem badenova Partner Viessmann Climate Solutions entscheidet sich der Kunde für eine zeitgemäße und effiziente Heizlösung. Kundinnen und Kunden profitieren über einen Zeitraum von bis zu 15 Jahren von umfassendem Service und uneingeschränkter Garantie, indem sie die Wärmepumpe leasen. Im Leistungsumfang sind regelmäßige Wartungen, die Bereitstellung von Ersatzteilen, Reparaturen sowie eine rund um die Uhr erreichbare Notfallhotline enthalten.

Wenn die Anlage förderberechtigt ist, übernimmt VCS zusammen mit badenova die Beantragung der entsprechenden Fördermittel. Die einzige Verpflichtung besteht darin, eine vorhersehbare monatliche Gebühr (Miete) zu entrichten – den Rest übernehmen badenova und Viessmann Climate Solutions.

Systeme für Neubau und Gebäudebestand

Spitzentechnologie für alle Einsatzfelder: Die Klimalösungen von Viessmann Climate Solutions umfassen u.a. Wärmepumpen für alle Wärmequellen, Biomassekessel und Solarthermie, aber auch stromerzeugende Heizungen, Warmwassersysteme und Wohnungslüftungssysteme.

Damit erhält der Anwender alles aus einer Hand: Effiziente Energiesysteme zur Erzeugung von eigenem Strom, dessen Speicherung sowie die intelligente Nutzung zum Heizen, Kühlen und Lüften. Die Elektrosysteme können auch mit bestehenden Wärmeerzeugern kombiniert werden. Ihre Einsatzmöglichkeiten in der Modernisierung und im Neubau sind vielfältig. Mit diesen Systemen wird die ganze Bandbreite an heute zur Verfügung stehenden regenerativen Energieträgern genutzt – ob Sonne, Wind, Geothermie, Elektrizität oder Biomasse – und wir denken bereits weiter. Schon heute sind unsere Klimalösungen beispielsweise für den Einsatz von grünem Wasserstoff zertifiziert. Damit sind wir dem Ziel, das wir mit unseren Klimalösungen verfolgen, wieder einen Schritt näher – nämlich, Lebensräume zu schaffen für diese und kommende Generationen.