Pressemeldung

Die Neuheiten im Überblick

Die ViCare App nutzt jetzt auf Wunsch die Ortsfunktion des Smartphones und erkennt die Entfernung zur Heizung (Geofencing). So wird die Heizleistung automatisch gedrosselt, wenn niemand mehr im Hause ist. Sie wird rechtzeitig wieder erhöht, sobald sich ein Bewohner dem Haus nähert.

Das neue Vitoguide wurde im engen Austausch mit den Marktpartnern entwickelt und vereint jetzt als All-in-One-Tool alle wichtigen Funktionen für Inbetriebnahme, Fernwartung und Service.

Das neue Viessmann PartnerPortal ist für die Fachpartner das zentrale Tor in die digitale Viessmann Welt.

Die innovative Weblösung Vitoscada ermöglicht Anlagenbetreibern und Fachpartnern die umfassende transparente Visualisierung mehrerer multivalenter Energiesysteme bis hinunter zur einzelnen Anlagenkomponente.

ViCare App: Einzelraumregelung für individuellen Wärmekomfort

Die ViCare App ist das komfortable Tool zur Steuerung von Klimalösungen via Smartphone. Sie wurde von Viessmann entwickelt, um mit allen Komponenten im Haus kommunizieren und das gesamte System effizient und energiesparend betreiben zu können. Außerdem erschließt sie gegebenenfalls noch vorhandenes Optimierungspotenzial durch den hydraulischen Abgleich.

Die ViCare App erkennt automatisch installierte ViCare Thermostate zur Einzelraumregelung – für Radiatoren genauso wie für die Fußbodenheizung. Per ViCare App kann dann für jeden Raum die gewünschte Wohlfühltemperatur eingestellt werden. Dank des modularen Konzepts lassen sich nachträglich weitere Komponenten (z. B. Klimasensoren) hinzufügen und über die App beeinflussen.

Wunschtemperatur auf Zuruf

Selbstverständlich ist die Integration zahlreicher Viessmann Produkte in die ViCare App. Dazu zählen die neueste Vitodens Gas-Wandgeräte-Generation, der ViCare Thermostat für Heizkörper und Fußbodenheizung, der ViCare ZigBee Repeater sowie der ViCare Klimasensor. Sämtliche Systeme lassen sich dank Sprachsteuerung via Google oder Alexa bedienen – die Wunschtemperatur auf Zuruf ist jetzt Realität.

Hoher Komfort und Energieersparnis mit Geofencing

Die ViCare App nutzt auf Wunsch auch Ortungsdienste und kann danach die Entfernung zur Heizung erkennen. Wird bei der Fahrt zur Arbeit oder zu einer Reise eine definierte Distanz überschritten, sendet der Server dem Heizungsregler einen Befehl zur Reduzierung der Heizleistung. Das spart Kosten.

Bei der Rückkehr fährt die Heizung nach dem gleichen Prinzip wieder hoch. Bei der Ankunft ist dann das Haus wieder in einem angenehm beheizten Zustand – ohne auch nur einen Gedanken an die Einstellung der Heizung verschwenden zu müssen. Für den sicheren Betrieb müssen alle Hausbewohner in den Service integriert werden. Nur dann versteht die Regelung, dass sich noch Personen im Haus befinden.

Vorteile für die Marktpartner

Einfacher permanenter hydraulischer Abgleich

Monitoring der Heizungsanlage

Vorteile für die Anwender

Sprachsteuerung der vernetzten Komponenten via Google oder Alexa

Heizkosteneinsparung durch Ortungsfunktion (Geofencing)

Mit nahezu allen iOS- und Android-Endgeräten kompatibel

Vitoguide: Neues All-in-One-Tool für Inbetriebnahme, Fernwartung und Service

Mit Vitoguide als All-in-One-Tool werden neue Funktionen eingeführt, die auch auf Vorschlag der Fachpartner hin umgesetzt wurden. Die seit längerem bekannten Tools zur Erleichterung des Arbeitsalltags – die ViStart App zur Inbetriebnahme von Viessmann Anlagen, der Service-Assistent für Service, Wartung und Ersatzteiltausch sowie Vitoguide zur Anlagen-Überwachung – sind jetzt in einer App zusammengefasst und stehen künftig sowohl für iOS- und Android-Geräte als auch weiterhin als Webanwendung am PC, unter dem Produktnamen Vitoguide, zur Verfügung.

Zu den Funktionen zählen beispielsweise:

Geführte Inbetriebnahme von Geräten mit neuer Elektronik-Plattform

Prognostizierte Wartung mit Visualisierung und permanenter Inspektion des Anlagenverhaltens (Fehlerliste, Historie)

Abweichungen im Anlagenverhalten werden leichter erkannt

Konfigurieren und Optimieren weiterer Parameter (z. B. des Anlagendrucks) komfortabel aus der Ferne oder direkt vor Ort

Vorausschauende Störungserkennung und systemgestützte Online-Inspektion (reduziert die Wartung auf jedes zweite Jahr)

Geführter Elektronik-Ersatzteilaustausch

Anlagenzugriff vor Ort – auch ohne Internetverbindung

Dreistufiges Angebot: BASIC, PLUS und PRO

Ebenfalls neu: Bekannte und neue Funktionen in Vitoguide werden ab dem zweiten Quartal 2021 in drei Stufen angeboten:

Vitoguide BASIC erlaubt es, einfache Service- und Wartungsmöglichkeiten auszuführen. Etwa das Auslesen von Fehlern oder der geführte Ersatzteiltausch befähigen den Partner, schnell und einfach grundlegende Arbeiten an den Anlagen zu erledigen.

erlaubt es, einfache Service- und Wartungsmöglichkeiten auszuführen. Etwa das Auslesen von Fehlern oder der geführte Ersatzteiltausch befähigen den Partner, schnell und einfach grundlegende Arbeiten an den Anlagen zu erledigen. Vitoguide PLUS bietet erweiterte Service- und Wartungsmöglichkeiten, wie beispielsweise der erweiterte Parameterzugriff. Diese helfen dabei, komplexeren Störungsursachen auf den Grund zu gehen und diese zu lösen.

bietet erweiterte Service- und Wartungsmöglichkeiten, wie beispielsweise der erweiterte Parameterzugriff. Diese helfen dabei, komplexeren Störungsursachen auf den Grund zu gehen und diese zu lösen. Vitoguide PRO ist das Komplettpaket mit allen Service- und Wartungsmöglichkeiten aus der Ferne und vor Ort am Gerät. Es beinhaltet Funktionien wie die systemgestützte Online-Inspektion und reduziert Vor-Ort-Wartungseinsätze von einmal jährlich auf nur noch alle zwei Jahre.

Vitoguide BASIC steht den Marktpartnern kostenlos zur Verfügung, Vitoguide PLUS und PRO sind kostenpflichtige Angebote.

Vorteile für die Marktpartner

Störungen kann der Fachpartner künftig noch besser aus der Ferne beheben

Der Anlagenbetreiber muss in den meisten Fällen zur Störungsbehebung nicht zuhause sein

Anfahrtskosten werden gespart

Mit einem Wartungsvertrag muss der Fachpartner nur noch jedes zweite Jahr vor Ort einen Anlagencheck machen

Marktverfügbarkeit

Das neue Vitoguide wird im 2. Quartal 2021 eingeführt.

PartnerPortal: Informationen und Services für Fachpartner

Das neue Viessmann PartnerPortal ist für die Fachpartner das zentrale Tor in die digitale Viessmann Welt. Im intuitiven Viessmann Design wird das Finden von Informationen und Services zum Kinderspiel und trägt dazu bei, Kunden fachmännisch zu beraten, den aktuellen Status der Bestellungen im Blick zu haben und Anlagenstörungen rechtzeitig zu erkennen. Alles auch von mobilen Endgeräten aus.

Das Log-in zum PartnerPortal und PartnerShop erfolgt einfach über den zentralen Viessmann Account, der unter anderem bereits für V+, den Viessmann Lernraum und die Vitoguide Plattform genutzt wird (Registrierung und Anmeldung unter: partnerportal.viessmann.com/de/de.html)

Zur Erleichterung der Account-Verwaltung ist eine neue Self Service Anwendung entstanden, die eine zentrale Übersicht über Mitarbeiter und Berechtigungen liefert. Hier können alle Fachpartner ihre eigenen Daten und die ihrer Mitarbeiter zentral verwalten und mit nur wenigen Klicks Berechtigungen wunschgemäß vergeben.

Im PartnerShop Zugriff auf alle Vorgänge

Zur Unterstützung beim Umstieg in die digitale Viessmann Welt startet mit dem neuen PartnerPortal und PartnerShop eine weitere Anwendung: der Viessmann Support. Die Support-Seite liefert hilfreiche FAQs und ermöglicht eine vereinfachte Kontaktaufnahme.

Der Viessmann PartnerShop überzeugt im neuen Design und mit neuen Funktionen, um den Bestellvorgang schnell und effizient zu gestalten. Ab sofort können Fachpartner von jedem Endgerät aus Bestellungen schnell platzieren oder Angebote und Rechnungen einsehen. Projekte lassen sich parallel bearbeiten, und mit der Funktion „mehrere Warenkörbe anlegen“ werden Bestellungen zu unterschiedlichen Kommissionen erstellt (Registrierung und Anmeldung unter: shop.viessmann.com/).

Viessmann Support: Die direkte Schnittstelle zu Viessmann

Mit dem neuen PartnerShop von Viessmann ist eine weitere Anwendung verfügbar: Der Viessmann Support. Hier erhalten unsere Fachpartner Antworten zu häufig gestellten Fragen und haben die Möglichkeit, per Kontaktformular direkt in Kontakt mit der zuständigen Verkaufsniederlassung zu treten (Zugriff unter: support.viessmann.com/).

Vorteile für die Marktpartner

Zentraler Viessmann Account für alle Anwendungen

Digitale Unterstützung bei der Beratung des Kunden

Einfache Erstellung unterschiedlicher Kommissionen

Bestellungen von jedem Endgerät aus

Laufende Bestellungen im Blick behalten

Mitarbeiter- und Kundenverwaltung

Direkter Kontakt zur Verkaufsniederlassung

Vitoscada: Innovatives Cloud-basiertes Online-Monitoring für multivalente Energiesysteme

Das intelligente Management von Energieströmen zwischen Erzeugern und Verbrauchern ist der Schlüssel zum effizienten Einsatz verschiedener Energieträger. Die innovative Weblösung Vitoscada (Viessmann Supervisory Control and Data Acquisition) ermöglicht Anlagenbetreibern und Fachpartnern die umfassende transparente Visualisierung mehrerer multivalenter Energiesysteme bis hinunter zur einzelnen Anlagenkomponente.

Live-Informationen zum Anlagenzustand

Über ein Dashboard versorgt der digitale Service Vitoscada den Anwender live mit allen wichtigen Informationen über den Anlagenzustand. Dabei werden sowohl die Werte auf der Erzeuger- als auch auf der Verbraucherseite dargestellt. Das Anlagenverhalten lässt sich auf einen Blick bewerten und bei Bedarf können Parameter verändert werden. Ausgelöste Fehlermeldungen aus der Anlagenregelung lassen sich via E-Mail oder SMS an entsprechend konfigurierte Benachrichtigungsgruppen versenden. Parallel werden diese Meldungen automatisch auf der Oberfläche angezeigt und dokumentiert. Dabei können je nach Schweregrad (Störung, Warnung, Service, Information, Status) die Meldung an bestimmte Zielgruppen weitergeleitet und eskaliert werden. Der Vorteil daraus sind deutlich kürzere Reaktionszeiten zur Beseitigung einer eventuellen Störung.

Laufende Archivierung und automatische Reports

Durch die laufende Archivierung von Messwerten kann der Nutzer jederzeit das Anlagenverhalten analysieren und den Betrieb durch die Anpassung einzelner Parameter optimieren. Neben Standarddiagrammen in Form von Liniendiagrammen oder Heatmaps zu Anlagenwerten oder Erzeugersignalen, können auch eigene Signalzusammenstellungen über Filter konfiguriert werden. Dies ist besonders hilfreich bei der individuellen Anlagenanalyse oder Fehlersuche. Aus den archivierten Daten werden automatisch Reports erzeugt und per E-Mail an den Nutzer versendet. Zur Auswahl stehen verschiedene Berichtstemplates, die individuell vom Nutzer abonniert werden können. Neben dem E-Mail-Versand werden diese Berichte gleichzeitig archiviert und können somit später auch wieder abgerufen werden.

Verfügbarkeit des Energiesystems wird deutlich gesteigert

Voraussetzung für den Einsatz von Vitoscada sind die Systemsteuerungen Vitocontrol 100-M oder Vitocontrol 200-M. Mit seinem flexibel gestalteten Lizenzmodell kann der digitale Service alle Anwendungsgebiete der multivalenten Regelung Vitocontrol abdecken. Ein Gateway übernimmt die Daten aus der lokalen Anlagensteuerung und sendet sie laufend und verschlüsselt in die Viessmann Cloud. Damit ist die Überwachung der Anlagen für Kunden aus der Ferne möglich und die Verfügbarkeit des Energiesystems wird deutlich gesteigert.

Modular, zukunftssicher und flexibel

Vitoscada wird durch Integration neuer Anlagenschemen, Erzeugervarianten und Schnittstellen ständig weiterentwickelt. Neben dem aus der jeweiligen Anlagenzusammenstellung definierten Datenumfang können auch individuelle Parameter (z. B. KPIs) in der Visualisierung aufgesetzt werden.

Vorteile für die Marktpartner

Kartenansicht und Marker mit Kundenanlagen

Hydraulikschema im Überblick

Bedienerabhängige Detailansicht

Meldeliste mit Weiterleitung von Nachrichten per SMS, Mail

Quittierung von Meldungen mit Eskalationshierarchie

Digitales Betriebstagebuch

Langzeit-Archivierung

Benutzerdefinierte Trenddarstellung

Diagrammtypen wie Kurven- und Heatmap-Diagramme u. a.

Zugriffs- und Rechtemanagement durch Rollen

Stichtagsauslesung

Reporting unterstützt ISO 50001 Zertifizierung

Liefertermin

Vitoscada ist bereits marktverfügbar.

Weitere Informationen

Weitere ausführliche Informationen zu den digitalen Services von Viessmann gibt es auf der virtuellen Plattform www.viessmann.live