Die Neuheiten im Überblick

ViCare App: Für Endkund:innen steht jetzt ein Tablet im Viessmann Look inklusive Ladestation optional zur Verfügung.

Marktpartnertool ViGuide: Das neue ViGuide Business erweitert jetzt die Funktionen auf zusätzliche Anwendungen.

ViGuide Planning übernimmt Werte der Heizlastberechnung automatisch in die Anlagenplanung und prüft die Einhaltung von GEG-Vorgaben.

Die neue ViParts App zur einfachen und schnellen Bestellung von Ersatzkomponenten löst die bislang bekannte Viessmann Ersatzteil-App ab.

Der Angebots-Assistent ermöglicht jetzt auch individuelle Konfigurationen mit regenerativen Energie- und Hybridsystemen.

Das neue Portal Viessmann Home bietet Anlagenbetreiber:innen einen zentralen Zugangspunkt zu ihren Viessmann Produkten und Services

ViCare: App erschließt Einsparpotenziale beim Heizen

Die komfortable Fernbedienung der Heizung mit der ViCare App ist inzwischen für viele Anlagenbetreiber:innen ein unverzichtbares Tool für einen sparsamen Betrieb. Die Premiumversion ViCare Plus bietet mit dem Savings Assistant darüber hinaus weitere Sparpotenziale. Die Funktion vergleicht permanent die Temperaturen und die Stellung der Heizkörper- und Fußbodenthermostate in den Wohnräumen miteinander. Sind die gewünschten Raumtemperaturen erreicht, erhält das Heizsystem automatisch den Befehl zur Verringerung der Heizleistung. Neu in diesem Jahr ist das ViCare Tablet.

ViCare Tablet als komfortable Steuerung

Für Endkund:innen steht ein 11,5-Zoll-Tablet im Viessmann Look inklusive Ladestation optional zur Verfügung. Die ViCare App ist bereits installiert, die Nutzer:innen können für zusätzliche Funktionen natürlich weitere Apps aufspielen. Komfortabler können damit die einfache Bedienung und Analyse der Energieflüsse des Energiesystems vom Sofa aus nicht sein. In Verbindung mit der Wärmepumpe Vitocal 250-A oder dem designorientierten Viessmann Invisible System bleiben keine Wünsche offen.

Smart steuern mit Viessmann One Base und Vitotronic

Jetzt ist die smarte Einzelraumregelung über ViCare für alle Viessmann Geräte möglich, sowohl unter Viessmann One Base als auch bei den mit der Vitotronic gesteuerten Heizsysteme. Die per Funk mit der ViCare App und der Heizungsregelung kommunizierenden Thermostate führen für einen sparsamen Energieverbrauch kontinuierlich den hydraulischen Abgleich durch. Danach kommt in jedem Raum genau die Wärme an, die dort benötigt wird. Kein Heizkörper wird zu warm, während andere kalt bleiben. Der Abgleich trägt zu einer Heizkostenersparnis von bis zu 15 % bei.

Intelligent Heat Control senkt Kosten

Der Rechenalgorithmus Intelligent Heat Control sorgt nicht nur für die exakte Anpassung der Wärmeerzeugung an den individuellen Bedarf bei gleichzeitig geringstem Energieeinsatz. Er minimiert auch das häufige Ein- und Ausschalten des Wärmeerzeugers (das sogenannte Takten). Die Verringerung der täglichen Starts verlängert deutlich die Lebensdauer der Komponenten und reduziert Kosten für Wartung und Instandhaltung.

ViCare Plus online buchen

Die ViCare Plus Funktionen können über die bereits installierte ViCare App im Google Play Store oder Apple App Store hinzugebucht werden. Dabei besteht die Wahl zwischen einem monatlichen und einem jährlichen Abo. Zum Kennenlernen wird der Service einmalig für einen Monat kostenlos angeboten.

Vorteile für die Anwender

Automatischer hydraulischer Abgleich mit ViCare Thermostaten spart bis zu 15 % Heizkosten

Intelligent Heat Control zur automatischen Optimierung der Wärmeerzeugung (ViCare Plus)

Geofencing beeinflusst Heizfunktion bei An- oder Abwesenheit (ViCare Plus)

Individuelle 7-Tage-Prognose des Energieverbrauchs (ViCare Plus)

ViGuide: Digitales Handwerkertool mit zusätzlichen Anwendungen

Für Fachpartner ist das Handwerkertool ViGuide unverzichtbar. Es läuft mobil auf dem Smartphone und Tablet sowie stationär auf dem Firmenrechner. Mit einem mobilen Endgerät und ViGuide ist vor Ort die Inbetriebnahme der Kundenanlage und die Anzeige des aktuellen Anlagenstatus möglich. Die Optimierung von Parametern oder die Permanentinspektion sind weitere Vorteile. Die Desktop-Anwendung zeigt den aktuellen Betriebszustand der konnektivierten Heizungsanlagen ausführlich an. Das neue ViGuide Business erweitert jetzt die Funktionen auf zusätzliche Anwendungen. Außerdem können die Nutzer:innen die Oberfläche des Tools jetzt an ihre individuellen Erfordernisse anpassen.

ViGuide Business: Anlagen an mehreren Standorten überwachen

Das neue ViGuide Business richtet sich insbesondere an Vermieter, Kontraktoren und gewerbliche Anlagenbetreiber. Über die volle Leistungsfähigkeit von ViGuide hinaus lassen sich mit dem neuen Tool Anlagen an mehreren Standorten übersichtlich einsehen und bei Bedarf Basiseinstellungen online vornehmen. Außerdem können unterschiedliche Partner für Service und Wartung zugewiesen werden.

Kacheln nach Relevanz positionieren

Die Fachpartner können die ViGuide Oberfläche beziehungsweise die Kacheln jetzt selbst organisieren. Wichtige oder oft genutzte Kacheln lassen sich oben positionieren, weniger relevante Kacheln wandern nach unten.

Anstelle der Kacheln können die konnektivierten Anlagen aber jetzt auch unter der Board-Funktion beliebig priorisiert und sortiert werden. Damit bleiben die für den zuverlässigen Betrieb wichtigen Informationen noch besser im Blick.

Permanentinspektion mit ViGuide PRO

Wesentlich für eine zufriedene Kundschaft ist die schnelle Reaktion des Fachpartners im Fall einer Störung. Dafür steht die Permanentinspektion von ViGuide PRO zur Verfügung. Damit hat der Fachbetrieb die Energiesysteme seiner Kund:innen stets online im Blick. Verlängerte Wartungsintervalle, frühzeitiges Erkennen und das Beheben von Störungen sind nur einige Vorteile.

Bequeme Inbetriebnahme mehrerer Geräte mit ViGuide

Zur Inbetriebnahme mehrerer Geräte mit ViGuide muss auf dem Mobilgerät nur ein Fenster geöffnet werden. Vitocal Wärmepumpen, Stromspeicher Vitocharge VX3, Wohnungslüftungsgeräte Vitovent und weitere Komponenten wie ViCare Heizkörper- und Fußbodenthermostate sind ohne Wechsel in andere Anwendungen in einem Vorgang startklar.

Schließlich ist auch die Konnektivierung der gesamten Anlage für ein permanentes Online-Monitoring durch den Fachpartner während der Inbetriebnahme möglich. Im Servicefall können benötigte Ersatzteile noch am Einsatzort direkt mit der mobilen ViGuide Anwendung ermittelt werden.

Vorteile für die Marktpartner

Eine Anwendung für Inbetriebnahme, Service, Wartung und Monitoring

ViGuide läuft auf Smartphone, Tablet mit iOS oder Android sowie auf Laptops und Desktop-Rechnern

Individuelles Setup der Benutzeroberfläche

ViGuide Business für Vermieter, Kontraktoren und gewerbliche Anlagenbetreiber

ViGuide PRO erlaubt Permanentinspektion

Störungen, bei denen vor Ort kein Techniker benötigt wird, lassen sich oftmals online beheben

Anlagenbetreiber muss zur Beseitigung einer Störung nicht zwingend zu Hause sein, sofern zur Behebung der Fachpartner nicht vor Ort sein muss

Verbesserung der Servicequalität, z. B. durchgeführten Ersatzteiltausch

ViGuide Planning: Planungstool jetzt mit automatischer Übernahme der Heizlasten und Prüfung auf GEG-Konformität

Eine durchdachte Planung, die korrekte Auslegung und das Angebot für ein neues Energiesystem sind schon die halbe Miete für seine erfolgreiche Realisierung. Das gilt ganz besonders für umfassende Systemlösungen wie etwa Anlagen mit Wärmepumpe, Photovoltaik und Stromspeicher. Dafür steht den Fachpartnern ViGuide Planning zur Verfügung. Die App ist die Lösung zur ganzheitlichen Beratung und ermöglicht die gemeinsame Planung an Projekten, zu denen Vertrieb, PreSales und Fachpartner:innen auf einer Plattform Zugang haben. Das spart wertvolle Zeit und Kosten. Jetzt übernimmt ViGuide Planning Werte der Heizlastberechnung automatisch in die Anlagenplanung und prüft die Einhaltung von GEG-Vorgaben.

Automatische Übernahme der Heizlastberechnung

Zur korrekten Auslegung eines neuen Heizsystems und einem energiesparenden Betrieb ist die Heizlastberechnung zwingend notwendig. Hier leistet ViGuide Planning jetzt wertvolle Dienste: Noch vor Projektbeginn können bei einer Modernisierung anhand der Wohnfläche, dem aktuellen oder geplanten Zustand der Gebäudehülle sowie bisherigem Verbrauch wesentliche Werte ermittelt werden, die automatisch in die Planung der Anlage übernommen werden. Beim Neubau ist die Heizlastberechnung ohnehin vorgeschrieben.

ViGuide Planning prüft auf Einhaltung der GEG-Vorgaben

Seit dem Start des neuen Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu Jahresbeginn muss jede Anlage im Neubau, im Bestand und bei der Sanierung auf die Vorgaben des GEG geprüft werden. Hierfür müssen die Fachpartner ihre Kunden, die noch einen fossilen Wärmeerzeuger installieren möchten, über mögliche Konsequenzen aufklären (Beratungspflicht). So müssen ab 2040 etwa zum Betrieb eines Gas-Brennwertgeräts mindestens 60 % biogene gasförmige Brennstoffe oder grüner/blauer Wasserstoff verwendet werden.

Wahlweise auf Basis der Heizlastberechnung oder nach Abfrage nur weniger Angaben prüft die in ViGuide Planning implementierte GEG-Funktion das geplante System und macht automatisch Vorschläge für weitere Lösungen und Kombinationen. Beispielsweise ein Gas-Brennwert-Gerät mit einer Luft-/Wasser-Wärmepumpe oder einer Solarthermieanlage.

Alle Daten in einem Projektordner

Das leistungsstarke Webtool ViGuide Planning legt für jeden Auftrag einen zentralen Projektordner an, der sämtliche Informationen zur zuverlässigen Abwicklung eines Systems mit Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Stromspeicher enthält. Fachpartner erreichen ViGuide Planning über das Viessmann PartnerPortal oder direkt über viguide-planning.viessmann.com.

Die kontinuierlich weiterentwickelte App erlaubt auch die Betrachtung der Gesamtwirtschaftlichkeit einer Anlage. Ein wesentlicher Vorteil daraus ist die Zeitersparnis. Grunddaten zur Immobilie werden nur einmal erfasst und Übertragungsfehler werden vermieden.

Vorteile für die Marktpartner

Ein zentraler Einstiegspunkt für die Systemplanung von regenerativen Energielösungen

Hohe Zeit- und Kostenersparnis für den Fachbetrieb

Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Stromspeicher in einer Projektmappe planen

Die Verknüpfung von Planungstools vermeidet Fehler in der Planung

Schrittweise Erweiterung um weitere digitale Viessmann Planungstools

ViParts: Neue App für die einfache Bestellung von Ersatzteilen

Die bislang bekannte Ersatzteil App wird durch die neue, verbesserte ViParts App abgelöst und steht im App Store (iOS) und Google Play Store (Android) zum Download zur Verfügung.

Ersatzteile schnell gefunden

ViParts verfügt über einige Funktionen und Neuerungen, die den Nutzen für die Fachpartner weiter erhöhen. So bietet die App beim Vorortservice an der Heizungsanlage des Anwenders einige Vorteile und Zeitersparnisse. Explosionszeichnungen und Stücklisten werden direkt angezeigt und lassen sich durch eine optimierte Ersatzteilsuche schneller erfassen.

Vorteile für die Marktpartner

Optimierte Benutzeroberfläche und zusätzliche Suchfunktionen vereinfachen die Bestimmung und Bestellung von Ersatzteilen

Anzeige von Stücklisten und Explosionszeichnungen für alle Grundgeräte

Vereinfachte Bestimmung der Ersatzteile in den Explosionszeichnungen

Wartungsteile lassen sich für jedes Grundgerät aufrufen

Prüfung der Ersatzteile auf ihre Kompatibilität mit Grundgeräten

Abruf zurückliegender Suchen (Historie)

Optimierte Bestellfunktion

Anmeldung über den Viessmann

Angebots-Assistent: Jetzt auch Hybrid-Systeme konfigurierbar

Der Viessmann Angebots-Assistent unterstützt die komfortable Konfiguration eines Heizsystems inklusive technischer Validierung – zu jeder Zeit, von jedem Ort aus. Mit der Online-Anwendung lassen sich ganz einfach individuelle Systempakete erstellen und das mit deutlich reduziertem Zeitaufwand. Das Ergebnis ist ein umfassend abgestimmtes Angebot.

Neu: Fortlaufende Integration von neuen Produkten

Der Angebots-Assistent enthält Luft/Wasser- und Sole/Wasser-Wärmepumpen sowie Biomassekessel inklusive Zubehör. Zu diesen Systemen lassen sich nun auch individuelle Konfigurationen erstellen. Des Weiteren sind Hybrid-Systeme wie Vitocal 250-AH individuell konfigurierbar.

Die Web-Anwendung ist online verfügbar: www.viessmann.de/angebotsassistent

Vorteile für die Marktpartner

Schnelle und einfache Konfiguration von Heizsystemen inklusive technischer Validierung

Flexible Zusammenstellung individueller Systempakete inklusive Anlagenbeispiel und ErP-Label

Neue Vorlagen-Funktion zur beschleunigten Angebotserstellung von gängigen, vorkonfigurierten Systemen

Verschiedene Downloadformate zur Migration in die Softwareumgebung des Fachpartners (z. B. UGL, GAEB, etc.)

Direkte Bestellung über den Viessmann PartnerShop

Paketpreis-Vorteil auf das komplette Heizsystem

24/7-Zugriff, unabhängig von Bürozeiten

Viessmann Home: Neues Portal bietet Anlagenbetreibern zentralen Zugangspunkt zu ihren Viessmann Produkten & Services

Ob bei Fragen zur Heizung, Lüftung oder Photovoltaikanlage, dem Verwalten eines Wartungsvertrages oder wenn Vertragskunden einen schnellen Kontakt zum Service-Team benötigen, mit Viessmann Home steht Betreiberinnen und Betreibern einer Anlage von Viessmann jetzt ein exklusiver Kommunikationskanal zum Hersteller zur Verfügung. Bei der Entwicklung des neuen Portals wurde vor allem auf die Funktionen im Bereich Service und Support besonderer Wert gelegt.

Die mobil-optimierte Webseite ist über jeden üblichen Browser unter www.viessmann-home.de aufrufbar. Zunächst erhalten Endkunden in Deutschland Zugriff auf Viessmann Home, ein Rollout in weitere Länder ist bereits in Planung.

Portal startet mit umfangreichen Funktionen

Zum Launch des Portals in Deutschland sind die folgenden Funktionen verfügbar:

Wartungsverträge verwalten

Endkundinnen und -kunden mit einem bestehenden Viessmann Wartungsvertrag können ihre Verträge nun online einsehen, verwalten und mit dem Viessmann Service-Team über einfach zu bedienende Formulare Kontakt aufnehmen. Auch einen neuen Wartungsvertrag anzufragen ist dank optimierter Formulare in Viessmann Home noch leichter als bisher.

Die bereits existierende Anlagenübersicht und die Anlagenregistrierung befinden sich für Endkunden nun auf Viessmann Home. Hier sind die individuellen Anlagendaten des jeweiligen Betreibers übersichtlich und zusammen mit weiteren Informationen vor unbefugtem Zugriff sicher abgelegt.

Für Nutzerinnen und Nutzer bereits konnektivierter Anlagen, die das Energy Management (“HEMS”) aktiviert haben, ist das Energy Cockpit sowie die Analyse der Energieflüsse in Viessmann Home auf größeren Displays integriert. Denselben Nutzern steht es bereits in der ViCare App auf ihren Smartphones zur Verfügung. Somit ist das Energy Management die erste interaktive Funktion mit Live-Daten, die die ViCare App und Viessmann Home miteinander verbindet.

Zudem finden die Nutzerinnen und Nutzer in Viessmann Home einen FAQ-Bereich für die am häufigsten gestellten Fragen bezüglich der integrierten Funktionen. Zusätzlich ist dieselbe Suche an die Viessmann Climate Solutions Community angebunden und liefert damit Antworten aus einer riesigen Wissenssammlung. Für weiterhin unbeantwortete Fragen gibt es zusätzliche Support-Kanäle, die nach Nutzergruppen differenziert werden können. Bei Vertragskunden wird neben den bereits erwähnten Kontaktformularen hier auch auf die bekannte Vertragskunden-Hotline verwiesen.

Mit Viessmann Home haben Vertragskundinnen und -kunden die Möglichkeit, das Viessmann Service-Team zu kontaktieren. Damit stellt das Portal einen standardisierten Kommunikationskanal dar, der Anfragen bereits vorqualifiziert und so die Bearbeitung durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Service vereinfacht und beschleunigt.

Neben den genannten Funktionen sind bereits weitere Features und Lösungen in Entwicklung und werden bald ebenfalls verfügbar sein.

Wertvolle Kapazitäten der Marktpartner schonen

In Viessmann Home haben Endkunden sehr schnellen und leichten Zugang zu Antworten auf häufig gestellte Fragen sowie zur Viessmann Climate Solutions Community, die dabei unterstützt, Antworten selbst zu finden, statt direkt ihren Fachpartner zu kontaktieren. So hilft Viessmann Climate Solutions dabei, die wertvollen Kapazitäten seiner Marktpartner zu schonen. Darüber hinaus soll das neue Portal den Anlagenbetreibern ein nahtloses Kundenerlebnis entlang der gesamten Nutzungsdauer ihrer Anlage vermitteln. Damit bildet es die Basis, um in Zukunft die digitalen Tools der Partner zu verknüpfen und eine noch effizientere Kommunikation zu ermöglichen.

