Pressemeldung

Kompakt, effizient und mit klimaschonenden Kältemittel: Die neue Generation der Viessmann Luft/Wasser-Wärmepumpen in Monoblock- und Split-Bauweise.

Es ist höchste Zeit zu handeln! Wer jetzt seine Heizung modernisiert oder neu baut, für den ist die neue Generation der Vitocal Luft/Wasser-Wärmepumpen – mit besonders klimaschonenden Kältemitteln – die erste Wahl. Mit Ökostrom betrieben, erzeugen sie CO 2 -frei Wärme zum Heizen, Kühlen und zur Trinkwassererwärmung. Und das hocheffizient: Mit einem COP (Coefficient of Performance) von über 5,4 (bei A7/W35) erzeugen sie aus einer Kilowattstunde Strom und der Wärme aus der Außenluft mehr als das Fünffache an nutzbarer Energie.

Die Neuheiten im Überblick

Speziell für die Modernisierung wurden die neuen Vitocal 25x-A entwickelt. Die Wärmepumpen in Monoblock-Bauweise (kompletter Kältekreis in der Außeneinheit) werden mit dem klimaschonenden Kältemittel R290 betrieben und erreichen Vorlauftemperaturen von 70 °C. Eine Fußbodenheizung ist nicht erforderlich, die vorhandenen Radiatoren können weiter genutzt werden. Durch ihre innovative Hydraulik adaptieren sie sich an alle Gegebenheiten in der Modernisierung.

Erste Wahl im energieeffizienten Neubau sind die neuen Split-Wärmepumpen Vitocal 2xx-S. Ihr Kältemittel R32 hat einen um zwei Drittel geringeren GWP-Wert (Global Warming Potential) als das in herkömmlichen Wärmepumpen vielfach noch verwendete Kältemittel R410A.

Das klare, zeitlose Design der Außeneinheiten der neuen Wärmepumpenserien Vitocal 25x-A und 2xx-S fügt sich perfekt in jede Umgebung. Die präzise Verarbeitung bis ins kleinste Detail und der neue Farbton Vitographit schaffen ein modernes und hochwertiges Erscheinungsbild.

Jetzt mit neuer Elektronik-Plattform für den nahtlosen Service

Die Gemeinsamkeit aller Geräte der neuen Wärmepumpen-Generation: Sie bauen auf der innovativen Elektronik-Plattform auf, die unter anderem auch in den Gas-Brennwertgeräten der Vitodens Familie eingesetzt wird. Die neue Elektronik-Plattform ist für die nahtlose Vernetzung mit Energiesystemen wie dem Stromspeicher Vitocharge VX3 und Vitovent Wohnungslüftungen sowie den digitalen Services konzipiert. Der Betreiber hat per ViCare App jederzeit einen einfachen und schnellen Zugriff auf seine Heizungsanlage. Dem Fachpartner erleichtert die Elektronik-Plattform – zusammen mit dem neuen digitalen Servicetool Vitoguide – die Inbetriebnahme, das Anlagenmonitoring sowie den Service seiner Kundenanlagen.

Viessmann Energy Management vereinfacht Integration von Photovoltaik und Stromspeicher

Wird der Strom für die Wärmepumpe aus einer eigenen Photovoltaik-Anlage gewonnen und im Stromspeicher-System Vitocharge VX3 vorgehalten, kann er bei Bedarf abgerufen werden. Das komplette Energy Management übernimmt ViCare. In der von der Viessmann Tochtergesellschaft Digital Energy Solutions GmbH & Co. KG (DES) betriebenen ViShare Energy Community können umweltbewusste Verbraucher ihren Strom selbst produzieren, verbrauchen und mit anderen teilen.

Bis zu 90 Minuten schneller installiert durch innovatives Hydro AutoControl System

Das neue Hydrauliksystem sorgt für optimale Umlaufmengen. Dank dieser Innovation reduziert sich der Platzbedarf der Anlage bis zu 60 Prozent und die Installationszeit gegenüber konventionellen Wärmepumpen verkürzt sich bis zu 90 Minuten.

Vitocal 250-A, 250-AH und 252-A: Monoblock-Wärmepumpen für die Modernisierung

Luft/Wasser-Wärmepumpen in Bestandsgebäuden? Mit den neuen Vitocal 25x-A ist die Heizungsmodernisierung kein Problem. Die Monoblock-Wärmepumpen erreichen ohne Weiteres Vorlauftemperaturen von 70 °C – selbst bei Außentemperaturen von minus 15 °C. So können vorhandene Heizkörper einfach und effizient weiter genutzt werden. Ein Umbau auf Fußbodenheizung ist nicht erforderlich.

Klimaschutz mit „grünem“ Kältemittel

Als besonders umweltfreundlich gilt das verwendete „grüne“ Kältemittel R290 (Propan) mit einem besonders niedrigen GWP-Wert von 3 (Global Warming Potential). Zum Vergleich: Das weit verbreitete Kältemittel R410A hat einen GWP-Wert von über 2000. In den Außeneinheiten der neuen Monoblock-Wärmepumpen ist der komplette Kältekreis untergebracht. Sie werden vollständig befüllt geliefert und sind hermetisch dicht.

Wandhängende und bodenstehende Lösungen

Die Vitocal 250-A ist als besonders platzsparendes Wandgerät ausgeführt, Vitocal 252-A ist das bodenstehende Kompaktgerät mit integriertem 190 Liter fassenden Warmwasserspeicher. Die Hybridausführung Vitocal 250-AH dient der Ergänzung einer bestehenden Heizungsanlage. Die Wärmepumpe stellt die Grundlast bereit. Der Bestandskessel wird lediglich bei besonders niedrigen Außentemperaturen zugeschaltet. Alle Varianten stehen mit Leistungen von 10 und 13 Kilowatt (bei A7/W35) zur Verfügung. Ihre neue Elektronik-Plattform mit 7-Zoll-Farb-Touch-Display erlaubt die einfache komfortable Bedienung direkt am Gerät oder ganz bequem per ViCare App.

Vorteile für die Marktpartner

Einbau und Auslegung so einfach wie ein Gas-Wandgerät

Deutlich schnellere Installation der Inneneinheit

Rund 50 Prozent weniger zu installierenden Komponenten gegenüber konventionellen Geräten

Innovatives Hydraulik-System Hydro AutoControl

Niedrige Schallemissionswerte erlauben freie Platzierung auf dem Grundstück

Hohe Vorlauftemperaturen von 70 °C (bei bis zu –15°C Außentemperatur)

Eine einzige Bedien- & Service-App für alle Wärmeerzeuger (vom Gas-Brennwertgerät bis zur Wärmepumpe)

Zukunftssicher und umweltfreundlich durch Einsatz natürlicher Kältemittel

Teilbarkeit zur einfachen Einbringung bei beengten räumlichen Verhältnissen (Vitocal 252-A)

Vorteile für die Anwender

Geringe Betriebskosten durch hohe Effizienz und selbstoptimierende Wärmepumpe

Attraktives, hochwertiges Design von Innen- und Außeneinheit

Advanced Acoustic Design für geringe Betriebsgeräusche

Nur 0,52 m 2 Aufstellfläche (Vitocal 252-A)

Aufstellfläche (Vitocal 252-A) Umweltfreundliches Kältemittel Propan R290

Vorteilhafte Kombination mit bestehendem Brennwert-System (Vitocal 250-AH)

Einfache Bedienung durch Integrierte WLAN-Schnittstelle per ViCare App

Technische Daten

Leistung: 10 und 13,0 kW (bei A7/W35)

COP-Wert (Coefficient of Performance): > 5,4 (bei A7/W35)

Maximale Vorlauftemperatur: 70 °C (bis –15 °C)

Geräuschemission: 34 dB(A) (Schalldruckpegel der Außeneinheit in 4 m Abstand bei freier Aufstellung im geräuschreduzierten Betrieb)

Außeneinheit: Abmessungen (Breite x Höhe x Länge (Tiefe): 1145 x 1386 x 600 mm Gewicht: 210 kg

Vitocal 250-A: Abmessungen (Breite x Höhe x Länge (Tiefe): 450 x 920 x 360 mm Gewicht: 45 kg

Vitocal 252-A: Abmessungen (Breite x Höhe x Länge (Tiefe): 600 x 1900 x 600 mm Gewicht: 180 kg Speicherinhalt: 190 l



Liefertermin

Die neuen Luft/Wasser-Wärmepumpen in Monoblockbauweise werden Ende 2021 in den Markt eingeführt.

Vitocal 200-S, 250-SH und 222-S: Erste Wahl für den energieeffizienten Neubau

Moderne Wärmepumpen gehören zu den effizientesten und damit sparsamsten Heizungen. Mit Ökostrom ist ihr Betrieb absolut klimaschonend. Nicht zuletzt aus diesen Gründen entscheiden sich heute die meisten Bauherren für eine Wärmepumpe, um ihre Wohnräume zu beheizen und das Wasser zum Baden, Duschen und Kochen zu erwärmen. Die neuen Split-Wärmepumpen der Vitocal 2xx-S Reihe sind dabei erste Wahl, denn auch ihr Kältemittel ist besonders klimaschonend.

Klimafreundliches Kältemittel

In den neuen Split-Wärmepumpen kommt das Kältemittel R32 zum Einsatz. Als effiziente und klimaschonende Alternative zum heute üblichen R410A bietet es einen um zwei Drittel geringeren GWP-Wert (Global Warming Potential) und entspricht damit der F-Gase Verordnung für 2025.

Platzsparende Wand- und Kompaktgeräte

Die neue Luft/Wasser-Split-Wärmepumpe Vitocal 200-S ist als platzsparendes Wandgerät ausgeführt. Mit einem integrierten 190 Liter-Speicher sorgt das Kompaktgerät Vitocal 222-S für besonders hohen Warmwasserkomfort. Als Hybridlösung ist das Wandgerät Vitocal 250-SH die ideale Ergänzung zu einem bestehenden oder neuen Heizungssystem, um die Grundlast hocheffizient abzudecken. Alle Ausführungen dieser Wärmepumpen-Reihe sind mit Wärmeleistungen von 4 bis 10 Kilowatt verfügbar und erreichen eine hohe Vorlauftemperatur von bis zu 60 °C. Die innovative Elektronik-Plattform mit 7-Zoll-Farb-Touch-Display ermöglicht die einfache Bedienung direkt am Gerät, per ViCare App von überall her und auf Wunsch des Betreibers ein umfassendes Anlagenmonitoring über das digitale Servicetool Vitoguide.

Vorteile für die Marktpartner

Geringer Platzbedarf

Schnelle Installation durch: Innovatives Hydrauliksystem Intelligente Stecktechnik für Elektrik und Sensorik

Einfache Inbetriebnahme mit der ViStart App

Wegfall der jährlichen Dichtheitsprüfung durch CO 2 -Äquivalent < 5 t

-Äquivalent < 5 t Perfekt abgestimmtes Zubehör für optisch ansprechende Installationen

Anlagen-Monitoring mittels Vitoguide App

Teilbarkeit zur einfachen Einbringung bei beengten räumlichen Verhältnissen (Vitocal 222-S)

Vorteile für die Anwender

Geringe Betriebskosten durch hohe Leistungszahlen

Nur 0,52 m2 Aufstellfläche (Vitocal 222-S)

Ideal zur Kombination mit Photovoltaik-Anlage und Stromspeicher

Attraktives, hochwertiges Design von Innen- und Außeneinheit

Advanced Acoustic Design für geringe Betriebsgeräusche

Einfache Bedienung und Service per ViCare App

Umweltfreundliches Kältemittel R32

Einfachste Kombinationsmöglichkeit mit bestehenden Brennwert-Systemen (Vitocal 250-SH)

Technische Daten

Leistung: 4 bis 10 kW

COP-Wert (Coefficient of Performance): > 5,4 (bei A7/W35)

Maximale Vorlauftemperatur: 60 °C _

Geräuschemission: 30 dB(A) (Schalldruckpegel der Außeneinheit in 4 m Abstand bei freier Aufstellung im geräuschreduzierten Betrieb)

Abmessungen (Breite x Höhe x Länge (Tiefe): Außeneinheit: 1080 x 830 x 500 mm Vitocal 200-S: 450/600 x 920 x 360 mm Vitocal 222-S: 600 x 1900 x 600 mm



Liefertermin

Die neue Generation der Split-Wärmepumpen wird ab August 2021 in den Markt eingeführt.

Flüsterleise Außeneinheiten für Luft/Wasser-Wärmepumpen in Split- und Monoblock-Bauweise

Außeneinheiten von Wärmepumpen müssen heute ansprechend aussehen, sich flexibel aufstellen lassen und vor allem flüsterleise arbeiten. Die Außengeräte der neuen Wärmepumpenserien Vitocal 25x-A und Vitocal 2xx-S überzeugen in allen drei Punkten.

Ansprechendes Design

Das klare, zeitlose Erscheinungsbild im Diamond Edge Design und der Farbgebung Vitographit unterstreicht die hohe Wertigkeit der witterungsbeständigen Geräte. Damit setzen die Außeneinheiten der Vitocal Wärmepumpen einen neuen Standard in der Gestaltung und harmonieren mit nahezu jeder Hausfassade.

Geräuschoptimierte Lamellen lassen Ventilator im Verborgene arbeiten

Luft/Wasser-Wärmepumpen in dicht bebauten Reihenhaussiedlungen betreiben? Mit den flüsterleisen Außeneinheiten der neuen Vitocal 25x-A und Vitocal 2xx-S Generation ist das problemlos möglich. Dafür wurde eigens eine Lamellenfront entwickelt, hinter der ein Ventilator „versteckt“ arbeitet. Das robuste Stahlblechgehäuse verhindert zudem Vibrationen und trägt zu einem laufruhigen Betrieb bei. So erzielen die innovativen Geräte niedrigste Schalldruckpegel von 30 dB(A) (Vitocal 2xx-S) bzw. 34 dB(A) (Vitocal 25x-A) im geräuschreduzierten Betrieb und vier Metern Abstand bei freier Aufstellung.

Flexible Aufstellung

Die Außeneinheiten lassen sich direkt am Haus oder freistehend auf dem Grundstück installieren. Dafür sind geeignete Montagekonsolen erhältlich. Für das einheitliche Design sorgen passende Blenden zum Verdecken der Konsolen. Die Verbindung zur Inneneinheit kann auf der Rück- oder Unterseite ausgeführt werden.

Vorteile für die Marktpartner

Flexible Aufstellmöglichkeiten

Nicht sichtbare Anschlüsse auf der Rück-/Unterseite

Abgestimmtes Zubehör

Kurze Installationszeiten

Schnelle Inbetriebnahme per ViStart App

Anlagen-Monitoring per Vitoguide App

Vorteile für die Anwender

Hochwertiges, witterungsbeständiges Design

Flüsterleiser Betrieb

Geringer Strombedarf durch hohe Effizienz,

Komfortable Fernbedienung per ViCare App

Technische Daten

Außeneinheit Vitocal 2xx-S

Leistungen: 4, 6, 8, 10 kW

Geräuschemission: 30 dB(A) (Schalldruckpegel der Außeneinheit in 4 m Abstand bei freier Aufstellung im geräuschreduzierten Betrieb)

Abmessungen (Breite x Höhe x Länge (Tiefe)): 1080 x 830 x 500 mm

Außeneinheit Vitocal 25x-A

Leistungen: 10, 13 kW

Geräuschemission: 34 dB(A) (Schalldruckpegel der Außeneinheit in 4 m Abstand bei freier Aufstellung im geräuschreduzierten Betrieb)

Abmessungen (Breite x Höhe x Länge (Tiefe)): 1145 x 1386 x 600 mm

Weitere ausführliche Informationen zu den neuen Wärmepumpen gibt es auf der virtuellen Plattform www.viessmann.live