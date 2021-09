Pressemeldung

Nach drei erfolgreichen Viessmann daheim Shows im vergangenen Winter lädt Viessmann nun zur Viessmann daheim Summer Edition ein. Moderator Tom Meiler (mitte) begrüßte in einer der letzten Shows u.a. Tobias Angerer (links) und Janin Hammerschmid (rechts).

Wie gewohnt wird Moderator Tom Meiler die Zuschauer durch die Show führen. Diesmal zu Gast im Studio: Biathletin Maren Hammerschmidt. Der Viessmann Markenbotschafter und ehemalige Biathlet Sven Fischer ergänzt als Experte die Runde, er wird live zugeschaltet. Topathlet Benedikt Doll und Neuzugang Vanessa Voigt sind ebenfalls mit von der Partie. Gemeinsam blicken sie auf die Ergebnisse und Ereignisse der Deutschen Meisterschaften der Biathleten am Arber, die dort vom 10. bis 12.9. ausgetragen wird.

Die Deutschen Meisterschaften geben nach vielen trainingsintensiven Monaten einen ersten Ausblick auf die kommende Wintersportsaison 2021/22. Sie sind die erste Möglichkeit für die Athleten sich nun wieder im Wettkampf zu messen. Wir zeigen exklusive Bilder von den Wettkämpfen und blicken auch hinter die Kulissen. Außerdem begleiten wir die Athleten des Viessmann Juniorteams bei ihrem Auftritt im Bayerischen Wald. Mit den erfahrenen Athleten, wie Maren Hammerschmidt und Benedikt Doll sprechen wir einerseits über ihre Ergebnisse bei der Deutschen Meisterschaft, andererseits aber auch über ihre Anfänge und damit verbundene Herausforderungen im Viessmann Juniorteam. Schon seit mehr als zehn Jahren übernimmt Viessmann hier Verantwortung für kommende Generationen und setzt sich für die Nachwuchsförderung ein.

Wer mehr erfahren möchte schaltet am Montag um 18:30 Uhr ein. Zuschauer können die Show wieder über die Viessmann Sport Kanäle auf Facebook oder YouTube verfolgen. Hier geht es am Montag auch direkt zum Livestream oder die Zuschauer melden sich vorab schon zur Facebook Veranstaltung an, dann verpassen sie die Show auf keinen Fall: fb.me/e/7hTZDtVmo