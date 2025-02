Das Besondere: Beim “Daheim am Start”-Format wird nicht in erster Linie gezeigt, was die Athlet:innen tun, um in der Loipe oder auf der Schanze erfolgreich zu sein. Es geht vielmehr darum, wie das Streben nach Perfektion auch das “normale Leben” durchdringt. Viessmann Climate Solutions ist Teil der Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), einem weltweit führenden Anbieter von intelligenten Klima- und Energielösungen.

Karl Geiger, sechsfacher Weltmeister im Skifliegen sowie in Skisprung-Teamwettbewerben, ist einer, der nach dem perfekten Zusammenspiel aller Komponenten, das im Spitzensport so wichtig ist, auch im Alltag stets sucht. In der neuen Kampagne wird beschrieben, wie er für sein Haus aus dem Jahr 1958 bei Oberstdorf mit einem zukunftsweisenden System aus Wärmepumpe, Photovoltaik und Stromspeicher eine Möglichkeit der nachhaltigen Energieversorgung gefunden hat und damit einen aktiven Part zum Klimaschutz leistet. Geigers Vater, der Inhaber einer Zimmerei ist, hat ebenfalls einen wichtigen Beitrag zu dem anspruchsvollen Projekt geleistet.

Drei Athlet:innen und ihre persönlichen Projekte

Neben Karl Geiger wird auch Biathlon-Olympiasiegerin und -Weltmeisterin Denise Herrmann-Wick eine Folge der Serie gewidmet. Sie hat ihre beeindruckende und mit Olympia- und Weltmeisterschaftstiteln gekrönte Karriere beendet, ist aber nach wie vor als Viessmann-Markenbotschafterin aktiv. Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie in ihrer Wahlheimat Ruhpolding ein Haus gebaut, an das sie – gerade als junge Mutter – hohe Anforderungen an Nachhaltigkeit und Klimaschonung stellt. Auch hier kommt eine Wärmepumpe in Zusammenspiel mit einer Photovoltaik-Anlage zum Einsatz. Ergänzt wird das System durch zwei Vitopure-Luftreiniger.

Dritter im Bunde ist der Nordisch-Kombinierer Johannes Rydzek. Der Sportler des Jahres 2017 ist mit seinem Sponsor bereits seit Nachwuchszeiten verbunden, und auch er wurde beim Neubauprojekt, das er gemeinsam mit seiner Ehepartnerin umsetzt, unterstützt. Das Haus in seiner Heimat Oberstdorf besteht nicht nur aus einer absolut zukunftssicheren und nachhaltigen Kombination von Wärmepumpe und Photovoltaik-Anlage mit Batteriespeicher, sondern umfasst zudem eine Wallbox, um auch in Sachen individueller Mobilität ökologisch verantwortlich unterwegs zu sein.

Kurze Dokumentationen auf YouTube zeigen die technischen Umsetzungen

Mit der Serie “Daheim am Start” wird gezeigt, dass die portraitierten Sportlerinnen und Sportler bei ihren Bauprojekten ein kompetentes Team an ihrer Seite hatten. Gemeinsam wurde die optimale Lösung für das nachhaltige Energiekonzept entwickelt. Wie das in der Praxis aussieht, wird in kurzen Dokumentationen auf YouTube gezeigt.

Detaillierte Informationen enthält darüber hinaus eine Landingpage zur Kampagne “Daheim am Start”.

Viessmann und das Engagement im Wintersport

1917 als Heiztechnik-Hersteller gegründet, ist Viessmann heute – als Teil von Carrier Global – ein weltweit führender Anbieter für effiziente, systemische Klima- und erneuerbare Energielösungen. Lebensräume für zukünftige Generationen zu gestalten, das ist die Verantwortung, der sich Viessmann täglich gemeinsam mit den Marktpartnern aus dem verarbeitenden Handwerk stellt.

Zudem ist das Unternehmen seit mehr als 30 Jahren Sponsor im Wintersport. Ein wichtiger Bestandteil des Engagements sind neben der Klimapartnerschaft mit IBU, FIS und DSV vor allem auch die Partnerschaften mit Sportlerinnen und Sportlern der Disziplinen Biathlon, Skisprung und Nordische Kombination. Gefördert werden die Athletinnen und Athleten aber nicht nur in ihrem Sport. Steht ein Hausbau oder eine Modernisierung an, unterstützt das Unternehmen mit den passenden Viessmann-Klimalösungen.