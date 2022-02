Pressemeldung

In der zweiten Episode der “Daheim am Start”-Serie mit Laura Dahlmeier wird die ehemalige Top-Biathletin bei den ersten Planungen für den Bau ihres umweltschonenden Holzhauses begleitet. Im Chaletdorf Priesteregg informiert sich Laura über Möglichkeiten, innovative Wärmepumpentechnologien zum nachhaltigen Heizen und Kühlen zu nutzen.

Das Bergdorf Priesteregg

Zielsetzung bei der Planung des Chaletdorfs war es, ein CO₂-neutrales und in höchstem Maße umweltschonendes Ferienresort zu schaffen. Das Bergdorf Priesteregg liegt auf einem Hochplateau in 1.100 Metern Höhe. Mit hochinnovativen Wärmeerzeugern, die sechs verschiedene Wärmequellen nutzen, wird das gesamte Modernisierungsprojekt CO₂-neutral betrieben. Mehr noch: Durch die Umbaumaßnahmen konnte eine vollständige Energieautarkie erreicht werden. So erzeugt die Photovoltaik-Anlage mehr Energie, als in dem Neubau verbraucht wird. Die Haustechnikzentrale wurde auch unter optischen Gesichtspunkten attraktiv gestaltet, um sie als Best-Practice-Beispiel im Sinne eines Energielehrpfads für Gäste nutzen zu können.

Klimaschonende Innovationen

In ganz Mitteleuropa dürfte die Energiezentrale des Bergdorfs Priesteregg einmalig sein – keine andere Anlage vereint eine solche Vielzahl von Produkten zur Nutzung regenerativer Energiequellen.

Dabei stechen drei Innovationen ganz besonderes hervor:

1. Abwasserwärmepumpe

Eine serienmäßige Wärmepumpe kann das warme Grauwasser (z. B. Duschabwasser) optimal verwerten und trotzdem im Bedarfsfall Energie aus herkömmlichen Quellen wie der Tiefenbohrung nutzen.

2. Eisspeicheranlage

Das Konzept der nachhaltigen Zukunftstechnologie Eisspeicher ist überaus komplex. In diesem Video wird die Funktionsweise sehr anschaulich erklärt: https://www.youtube.com/watch?v=EstVFdmrLYc.

3. Wärmequelle Rückkühler

Zur weiteren Effizienzsteigerung und um die Tiefenbohrungen nicht unnötig beanspruchen zu müssen, können die Erdwärmepumpen im Bedarfsfall auf einen Rückkühler umschalten. Wenn die Energie aus der Außenluft effizienter gewonnen werden kann als aus dem Erdreich, wird diese von dort entzogen. Dadurch werden vor allem in der Übergangszeit (Frühjahr und Herbst) die Tiefenbohrungen nicht beansprucht, was die Effizienz erhöht.

Allein durch die Photovoltaikanlage wird die Atmosphäre jährlich um 115 Tonnen CO 2 entlastet. Und mit dem durch Biogas erzeugten Strom fallen jedes Jahr 147 Tonnen weniger CO 2 an.

Viele Inspirationen für das eigene Hausbauprojekt

Für Laura Dahlmeier war der Besuch in Priesteregg überaus aufschlussreich. Sie hat in der Energiezentrale des Bergdorfes nicht nur viele neue und nachhaltige Energielösungen kennengelernt, sondern konnte auch Vieles für ihr privates Projekt mitnehmen: “Für mich war es sehr beeindruckend, was heute technisch alles möglich ist und ich habe viele Inspirationen für die Planung unseres Hauses erhalten.”

Bereits veröffentlicht ist der erste Teil der Serie, in dem gezeigt wird, wie Laura mit ihrer Mutter und Technikern über die anstehende Hausplanung spricht und nach der Besichtigung des Grundstücks bereits erste Entscheidungen getroffen werden. Dabei betont sie, wie wichtig es ihr ist, einen Beitrag zum Erhalt der Natur, die sie so sehr liebt, zu leisten. Das komplette Video ist unter folgendem Link zu finden: youtu.be/Lj9b3tnk7F4

Teil drei der Serie folgt in Kürze. An der Jennerbahn im Berchtesgadener Land trifft Laura auf einen alten Viessmann Weggefährten, Georg “Schorsch” Hackl. Gemeinsam mit ihm besichtigt sie die verbaute Technik an der Jennerbahn und informiert sich auch über die Klimalösung in Schorschs Eigenheim.