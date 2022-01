Pressemeldung

Unter dem Motto “Daheim am Start” gaben prominente Markenbotschafter des Klimalösungsherstellers Viessmann interessante und spannende Einblicke in ihr privates Leben und ihr Engagement für den Klimaschutz. Nach den zahllosen positiven Reaktionen auf die Kampagne baut Viessmann die Serie nun aus und begleitet die ehemalige Top-Biathletin Laura Dahlmeier beim Bau ihres Eigenheims. Dahlmeier, für die aufgrund ihrer Naturverbundenheit ökologisches Handeln sehr wichtig ist, entschloss sich, ein Holzhaus mit hochinnovativer und effizienter Technik errichten zu lassen.

2-fache Olympiasiegerin, 7-fache Weltmeisterin sowie 33 gewonnene Weltcup-Rennen – Laura Dahlmeier hat in ihrer kurzen, aber enorm glanzvollen Karriere alles erreicht. Die gleichen hohen Anforderungen, die sie an sich selbst stellt, erwartet sie aber auch von ihrem neuen Zuhause. Das gilt nicht nur für das Gebäude an sich, das aus Holz – dem ökologischsten Werkstoff überhaupt – entsteht, sondern vor allem auch für die verbaute Anlagentechnik. Beheizt wird das neue Eigenheim mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe, der Vitocal 250-A. Doch nicht nur Wärme, auch ihren eigenen Strom wird die Bauherrin selbst produzieren. Dafür kommt eine Photovoltaik-Anlage zum Einsatz, deren produzierter Strom unter anderem von der Wärmepumpe genutzt wird und diese so vollkommen regenerativ betrieben werden kann. Auf diese Weise setzt Laura sowohl in puncto Heizen als auch bei der Elektrizität auf Autarkie.

Auch der neueste Teil von “Daheim am Start” ist in mehrere spannende Episoden eingeteilt. Bereits fertiggestellt ist der erste Teil, ein Video, in dem gezeigt wird, wie Laura mit ihrer Familie und Technikern über die anstehende Hausplanung spricht und nach der Besichtigung des Grundstücks bereits erste Entscheidungen getroffen werden. Dabei betont sie, wie wichtig es ihr ist, einen Beitrag zum Erhalt der Natur, die sie so sehr liebt, zu leisten. Das komplette Video ist unter folgendem Link zu finden: m.youtube.com/watch?v=dMAY0zYyqJk&feature=youtu.be

Im Februar wird Teil zwei der Serie veröffentlicht. Darin wird Laura Dahlmeier unter anderem das Hotel Priesteregg besuchen, um sich umweltschonende und hochinnovative Heiztechnik schon jetzt live vor Ort anzuschauen.