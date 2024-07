Viessmann Climate Solutions begegnet den Herausforderungen der Energie- und Wärmewende mit großem Trainings- und Schulungsangebot ● Viessmann Akademie in Allendorf seit mehr als 25 Jahren führend in der SHK-Branche ● Weltweit mehr als 100.000 Teilnehmer:innen vor Ort und online ● Schulungen und Trainings werden durch erfolgreiche Live- und Video-Formate ergänzt

Geopolitische Krisen und eine dadurch beschleunigte Wärmewende stellen Unternehmen und Handwerk in Deutschland vor große Herausforderungen. Die Viessmann Akademie, das Bildungszentrum von Viessmann Climate Solutions, begegnet dem gestiegenen Bedarf an Fachkräften und dem Strukturwandel mit einem umfangreichen Trainings- und Schulungsangebot für ihre Fachpartner und Mitarbeiter:innen. Denn das umfassende Viessmann Climate Solutions Angebot für Energie und Wärme, Kühlung und Lüftung entwickelt sich für mehr Klimaschutz ständig weiter. Dadurch wachsen auch die Anforderungen an die Weiterbildung von Mitarbeiter:innen und Handwerks-Partnern der SHK-Branche. Viessmann Climate Solutions ist Teil der Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), dem weltweit führenden Anbieter von intelligenten Klima- und Energielösungen.

Um den notwendigen Wandel von fossilen zu regenerativen Energien im Gebäudesektor aktiv zu begleiten und voranzutreiben, wurden am Hauptsitz in Allendorf (Eder) die bereits großzügigen Trainingsmöglichkeiten stark erweitert und ausgebaut: Auf 8.500 Quadratmetern Nutzfläche und vier Etagen können Partner jetzt noch tiefer und umfangreicher in die Klimatechnologie einsteigen und sich fortbilden – an über 100 installierten Geräten und Systemen kann in Trainingsszenarien praktisch gelernt und auf alle technischen Tipps und Tricks mit Hilfe der erfahrenen Referenten eingegangen werden. Dies erleichtert die spätere Umsetzung in der Praxis. Das Angebot umfasst dabei die komplette fachliche Palette des Heizungs- und Klimahandwerks: Angefangen von der Planung und Auslegung, über die Inbetriebnahme und Montage bis hin zu Service und Wartung. Auch für die Zertifizierung zur Arbeit mit modernen klimaschonenden Kältemitteln (sog. “Kälteschein”) stehen speziell eingerichtete Schulungsräume auf 400 Quadratmetern zur Verfügung.

“Für das Gelingen der Wärmewende ist es dringend erforderlich, in der SHK-Branche jetzt weiter mit Tempo Know-how auszubauen und auf einem hohen Niveau zu halten”, sagt Manuel Wohlfarth, Leiter der Viessmann Akademie. “Wir sind als SHK-Trainingspartner seit Jahrzehnten führend in der Branche und sehen uns in der Verantwortung, nicht nur zukunftsweisende und klimaschonende Technologien anzubieten, sondern auch das benötigte Fachwissen bei den Handwerkspartnern zu schulen. Und wo könnte man dies besser erwerben, als direkt beim Entwickler und Hersteller? Im letzten Jahr konnten wir allein in Deutschland mehr als 30.000 Teilnehmer:innen weiterqualifizieren. Darauf sind wir besonders stolz", ergänzt Manuel Wohlfarth.

Auch flexible Viessmann-Akademie-Formate vor Ort und virtuelle live Schulungen mit mehreren Kameraperspektiven, bspw. für die Inbetriebnahme von Wärmepumpen und Systemen finden in der Branche immer mehr Interesse: Im ersten Halbjahr 2024 durchliefen über 1.500 Teilnehmer:innen die virtuellen Live-Trainings, die auch eine direkte Interaktion mit den Referenten ermöglichen. Eine große Rolle spielen darüber hinaus die Schulungen vor Ort in den Verkaufsniederlassungen in Deutschland, die von den Partnern in der Region u.a. zu den Themen “Wärmepumpe”, “Systeme” und “Digitalisierung” stark frequentiert werden.

Abgerundet werden die Lernangebote der Akademie durch das Online-Portal “Viessmann.Live”, bei dem es neben Tech-Talks wie Produktvorstellungen auch Neuigkeiten sowie Hilfestellungen rund um das Heizungsgesetz “GEG” und Förderungen gibt. Neu ist dort das umfangreiche Angebot an praxisnah produzierte Technik-Videos zu Wartung und Service von Viessmann-Lösungen, die dabei helfen, die wichtigsten Handgriffe an den Geräten schnell und sicher durchzuführen

Über diesen Link geht es zu den Videos: live.viessmann.com/de/akademie-service.html

Ob vor Ort in der Firmenzentrale in Allendorf (Eder), an einem der 30 Niederlassungsstandorte in Deutschland und 200 Schulungsstandorten weltweit oder über die digitale Weiterbildungsplattform, dem Lernraum: Mit seinen Schulungsaktivitäten ist Viessmann Climate Solutions bereits seit Jahrzehnten erfolgreich und ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Arbeit der Partner aus dem Fachhandwerk.