Viessmann Climate Solutions sucht Servicetechniker (m/w/d) in Nordrhein-Westfalen

Erneuerbare Energien sind heute so wichtig wie nie zuvor: Und damit rückt die Wärmepumpe weiter in den Fokus. In deiner Rolle als Servicetechniker Außendienst für Wärmepumpen (m/w/d) trägst du maßgeblich dazu bei, nachhaltige Energielösungen nach vorne zu treiben. Mit deiner Expertise und technischem Geschick nimmst du unsere Wärmepumpen in Betrieb und übernimmst die Wartung und Störungsbehebung.