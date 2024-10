Deutschland steht vor der Wärmewende: Rund zehn Millionen Wärmeerzeuger in deutschen Eigenheimen müssen demnächst ausgetauscht werden. Schließlich ist der Gebäudesektor für weit mehr als ein Drittel der CO2-Emissionen in Deutschland verantwortlich, und er ist damit der größte Hebel zum erfolgreichen Gelingen der Energiewende. Intelligente und effiziente Lösungen sind darum mehr denn je das Gebot der Stunde. Insbesondere Wärmepumpen sind die Schlüsseltechnologie für eine erfolgreiche Energiewende und somit die Zukunft für den deutschen Heizmarkt. Denn Wärmepumpen bieten Eigenheimbesitzern schlaue Systeme, um effizient zu heizen, langfristig zu sparen und damit auch den eigenen CO 2 -Ausstoß zu reduzieren. Viessmann Climate Solutions ist Teil der Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), dem global führenden Anbieter für intelligente Energielösungen.

Jetzt bewerben und ein schlaues Wärmepumpen-System gewinnen!

Viessmann bietet maßgeschneiderte, schlaue und digital vernetzte Heiz-Lösungen als kompetenter Partner für eine erfolgreiche Wärmewende. Vor diesem Hintergrund sucht Viessmann jetzt die ältesten Heizkessel Deutschlands: bis zum 15. November 2024 können Besitzer einer alten Öl- oder Gasheizung von Viessmann ein Bild des Typenschilds ihres Heizkessels auf der Kampagnen-Website viessmann.de/legende hochladen. Damit erhalten Teilnehmende die Chance, ein schlaues Wärmepumpensystem von Viessmann inklusive Einbau durch einen lokalen Handwerksbetrieb zu gewinnen. Partner der Viessmann-Aktion ist unter anderem der FC Bayern München mit seinem Markenbotschafter Giovane Élber.

„Beim Heizen ist es wie im Sport: Die besten Ergebnisse erreicht man nur gemeinsam – mit der richtigen Technik, einer klugen Strategie und starken Mitspielern“, so die Fußball-Legende Giovane Élber. „Darum unterstütze ich gemeinsam mit dem FC Bayern München das Engagement von Viessmann für eine Wärmewende in Deutschland. "Denn es ist Zeit, für besseres Heizen jetzt zusammen in die Offensive zu gehen.“