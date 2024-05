Viessmann Climate Solutions, Teil der Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), dem weltweit führenden Anbieter von intelligenten Klima- und Energielösungen, hat heute die Übernahme der Waldhauser GmbH & Co. Wärmetechnik KG und Waldhauser GmbH bekanntgegeben. Die Spezialisten des Unternehmens werden die Verfügbarkeit von Servicekapazitäten vor Ort in der Metropolregion München erhöhen und damit eine Region mit besonders hohem Servicebedarf stärken. Die eingestellten Fachleute werden nach Abwicklung der vertraglich gebundenen Aufträge speziell für Geräte aus dem Portfolio der Viessmann Climate Solutions SE qualifiziert und stellen ihre Kapazitäten dann ausschließlich dem Fachpartnernetzwerk der Viessmann Climate Solutions SE zur Verfügung.

Der steigende Absatz von Wärmepumpen in Verbindung mit dem herrschenden Fachkräftemangel, insbesondere in der SHK-Branche, erfordert jedoch zusätzliche Anstrengungen, um den Ausbau der Servicetechnikerkapazitäten zeitnah zu beschleunigen. Eine weitere Antwort ist daher die anorganische Entwicklung von Talenten durch Akquisitionen. Der Fokus liegt auf Spezialisten aus verwandten Gewerken. Viessmann Climate Solutions wird deshalb den Markt systematisch nach Möglichkeiten sondieren und dabei insbesondere nach großen serviceorientierten Unternehmen aus dem Kälte- und Elektrohandwerk Ausschau halten. Darüber hinaus werden auch Anfragen von SHK-Betrieben, die z. B. aufgrund fehlender Nachfolge eine Zukunft für ihre Mitarbeiter und Kunden suchen, geprüft und die Viessmann Climate Solutions SE wird proaktiv angesprochen. Die Viessmann Climate Solutions SE wird gezielt in Regionen suchen, in denen die traditionelle Rekrutierung nicht zum gewünschten Erfolg geführt hat. Der Klimalösungsanbieter VCS führt dieses Projekt in enger Abstimmung mit seinen Fachpartnern durch. Sie profitieren durch kürzere Wartezeiten und mehr Unterstützung im Service, um damit ihr Geschäft profitabel zu entwickeln.

Ermöglicht wird dies durch die vollständige Umstellung der übernommenen Unternehmen auf die Erbringung von Dienstleistungen. Diese werden im Auftrag der Viessmann Climate Solutions SE oder der Fachpartner der Viessmann Climate Solutions SE erbracht. Mögliche Anfragen für die Installation neuer Heizungsanlagen werden immer an die Viessmann Climate Solutions SE Fachpartner in der jeweiligen Region weitergeleitet. Gepaart wird dieses Vorgehen mit einem lokalen und innovativen Angebot zur Installationsunterstützung durch einen qualifizierten Mitarbeiter des akquirierten Unternehmens. Diese Vorgehensweise sichert den Fachpartnern die Verfügbarkeit zusätzlicher Fachkräfte, schafft einen praxisnahen Wissenstransfer und die Verfügbarkeit von zusätzlichen Einkaufsinteressen. Darüber hinaus wird eine verbesserte Betreuung bestehender Aufträge gewährleistet, was ebenfalls zur positiven Geschäftsentwicklung der Fachpartner beiträgt.

Traditionell installieren Fachhandwerker aus SHK-Betrieben die Wärmeerzeuger und bieten Serviceleistungen nach Kundenwunsch an. Der Hersteller wird in der Regel bei Gewährleistungsfragen oder bei technischen Rückfragen eingeschaltet. Die Installation von Wärmepumpen dauert jedoch 2 bis 3 Mal länger als die von Gas-Brennwertkesseln. Dadurch bleibt weniger Zeit für andere Tätigkeiten. Hinzu kommt, dass viele Fachhandwerker in der Wärmepumpentechnik noch nicht die gleiche Kompetenz aufbauen konnten wie bei fossilen Heizlösungen. So wird zum Beispiel die Viessmann Climate Solutions SE mehr als zehnmal so häufig mit der Inbetriebnahme von Wärmepumpen beauftragt. Darüber hinaus steigt auch der Bedarf an telefonischer Beratung im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme von Wärmepumpen. Insgesamt ist eine deutlich höhere Nachfrage nach Serviceleistungen von Handwerkern im Zusammenhang mit Wärmepumpen zu verzeichnen.

Gleichzeitig investieren die Verbraucher im Vergleich zu Gas-Wandgeräten das 3- bis 4-fache, also Beträge, die mit dem Kauf eines Mittelklassewagens vergleichbar sind. Sie erwarten eine entsprechend lange Lebensdauer und regelmäßige Optimierung, was zu einem erhöhten Bedarf an regelmäßiger Wartung der Heizungsanlage durch Fachhandwerker oder Hersteller führt.

Dieser exponentiell wachsende Servicebedarf, verbunden mit dem seit Jahren bestehenden Fachkräftemangel, führt zu längeren Wartezeiten, Herausforderungen für die Fachpartner der Viessmann Climate Solutions SE bei der Auftragsabwicklung und zu Unzufriedenheit bei den Endverbrauchern. Als Reaktion auf diese Marktveränderung hat die Viessmann Climate Solutions SE eine Accelerated Service Transformation gestartet. Diese Initiative umfasst interne und externe Optimierungsmaßnahmen. So werden beispielsweise die bestehenden Servicetechniker noch stärker auf die Wärmepumpentechnik geschult und effizienter eingesetzt. Gleichzeitig wird die in den letzten Jahren gestartete Rekrutierungskampagne für Servicetechniker intensiviert. In Folge der Anstrengungen im Jahr 2023 plant die Viessmann Climate Solutions SE für das Jahr 2024, fast 200 Servicetechniker in europäischen Kernmärkten, vor allem in Deutschland, auszubilden und einzustellen. Darüber hinaus wird weiter in Effizienzsteigerungen investiert, zum Beispiel in die digitale Inbetriebnahme, die Anlagenfernüberwachung und in Wartungsdienstleistungen wie ViGuide.