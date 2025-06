Ob es sich um die Neuinstallation eines Heizungssystems oder die Behebung eines Störfalls handelt – stets hat die Kundenzufriedenheit oberste Priorität. Der Anwender erwartet eine einfache Inbetriebnahme und schnelle Ausführung einer Reparatur – und nicht nur in der kalten Jahreszeit. Dafür stellt Viessmann seinen Fachpartnern neben den kompletten Klimasystemen auch die komfortable ViGuide App zur Verfügung, mittels der sich diese Energiesysteme in Betrieb nehmen und optimieren lassen. Viessmann Climate Solutions ist Teil der Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), einem weltweit führenden Anbieter von intelligenten Klima- und Energielösungen.

Einfache und sichere Inbetriebnahme mit ViGuide Mobile

Die ViGuide Mobile App ermöglicht eine intuitive Schritt-für-Schritt-Inbetriebnahme für alle Komponenten der Viessmann One Base Plattform. Dazu zählen Vitocal Wärmepumpen, Vitocharge Stromspeicher, Vitoair Wohnungslüftungsgeräte, Gas-Brennwertgeräte Vitodens sowie ViCare Heizkörper- und Fußbodenthermostate. Die App unterstützt auch die Konnektivierung während der Inbetriebnahme für ein permanentes Online-Monitoring durch den Fachpartner. Im Servicefall lassen sich benötigte Ersatzteile anhand der App geführt austauschen, und die Firmware der Viessmann One Base Systeme aktualisiert sich automatisch.

Permanentes Monitoring des Vitocharge VX3

Für eine schnelle Reaktion im Störfall nutzt der Fachpartner ViGuide Pro. Online hat er die Energiesysteme seiner Kunden im Blick. Algorithmen unterstützen ihn beim Erkennen von Anomalien im laufenden Betrieb – noch bevor es zu einer tatsächlichen Störung kommt. Oft lassen sich dann Parameter korrigieren, ohne zum Standort der Anlage fahren zu müssen. Neu ist das permanente Monitoring des Stromspeichers Vitocharge VX3, bei dem viele Parameter online angezeigt werden. Somit profitiert der Anwender vom bestmöglichen Service für sein komplettes Energiesystem aus einer Hand.

Anpassbare Oberfläche

Die ViGuide Web Oberfläche kann der Fachpartner nach seinen Präferenzen organisieren. Wichtige und oft genutzte Kacheln (Buttons) lassen sich so positionieren, dass sie beim Login direkt ins Auge fallen. Weniger relevante Kacheln wandern nach unten. Über die Board-Funktion lässt sich eine alternative Ansicht wählen, um die für den zuverlässigen Betrieb wichtigen Informationen noch besser im Blick zu haben. Im Update wurde die Benutzerfreundlichkeit für eine höhere Flexibilität und Individualität verbessert.

ViGuide PRO bietet besten Service

Das optional buchbare Paket ViGuide PRO steht für einen sorgenfreien Betrieb und zufriedene Endanwender. Dieses umfangreiche Service- und Wartungspaket unterstützt Fachbetriebe, Störungen rechtzeitig und gezielt zu erkennen. Detaillierte Fehleranalysen oder die Permanentinspektion des Heizsystems sind weitere Vorteile.

Eine Erweiterung ist ViGuide Business, das sich insbesondere an Vermieter, Kontraktoren und gewerbliche Anlagenbetreiber richtet. Über die Leistungsfähigkeit von ViGuide hinaus lassen sich Anlagen von mehreren Standorten aus übersichtlich einsehen und bei Bedarf Basiseinstellungen online vornehmen. Zusätzlich können unterschiedliche Partner für Service und Wartung zugewiesen werden.

Viessmann bleibt damit seiner Mission treu, innovative Lösungen zu bieten, die den Anforderungen der modernen Energieversorgung gerecht werden und gleichzeitig die Zufriedenheit der Kunden in den Mittelpunkt stellen.

ViGuide Planning: Starkes Webtool für effiziente Planung von Energiesystemen

Eine durchdachte Planung ist entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung eines Energiesystems: ViGuide Planning ist dafür ein leistungsstarkes Webtool, das umfassende Lösungen für die Konzeption und korrekte Auslegung von Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage (PV) und Batteriespeicher bis hin zur zielgerichteten Angebotserstellung bietet – und das alles auf einer einzigen Plattform. Bisher musste der Fachpartner auf verschiedene, voneinander unabhängige Planungstools für einzelne Anwendungen zurückgreifen.

Alle Funktionen in einem Projekt

ViGuide Planning führt alle relevanten Daten in einem zentralen Projektordner zusammen. Das spart Zeit und Kosten. Fachpartner, Vertrieb und PreSales haben gemeinsam Zugriff auf die Projekte und können diese sogar teilen. Zudem ist es jetzt möglich, bis zu drei verschiedene Varianten innerhalb eines Projekts anzulegen, um flexibel verschiedene Szenarien zu planen und zu vergleichen. Die App ist außerdem nahtlos in den Angebotsprozess über den Angebotsassistenten sowie in den Kaufprozess über den PartnerShop integriert.

Datenbasierte Heizungsauslegung im Handumdrehen

Was bislang mehrere Stunden dauerte, ist per ViGuide Planning im Handumdrehen erledigt. Voraussetzung für die Planung eines neuen Wärmepumpensystems ist eine bestehende konnektivierte Anlage, deren Betriebsdaten über einen Zeitraum von wenigstens zwei Jahren in der Historie (Nutzerverhalten, Wärmebedarf etc.) dokumentiert sind. Auf dieser konkreten Datenbasis wird die Wärmepumpe exakt auf die aktuellen Bedürfnisse des Betreibers konzipiert. Dafür muss er nicht einbezogen werden, da die Daten seiner Immobilie bereits konkret vorliegen und nicht auf Schätzungen beruhen. Die Gefahr einer unter- oder überdimensionierten Anlage ist ausgeschlossen. Der Zeitaufwand dafür ist gering.

Schnelle, TÜV-zertifizierte Berechnungen

In wenigen Minuten liefert ViGuide Planning TÜV-zertifizierte Berechnungsgrundlagen für die norm- und GEG-konforme Planung. Die automatische Übernahme der Heizlastberechnung gewährleistet eine korrekte Auslegung und verhindert Übertragungsfehler, da die Grunddaten der Immobilie nur einmal eingegeben werden müssen. Dank kontinuierlicher Weiterentwicklung ermöglicht ViGuide Planning Fachpartnern nun auch die wirtschaftliche Planung von Energiesystemen für Mehrfamilienhäuser. Dies erweitert das Leistungsspektrum und erschließt neue Zielgruppen, wie zum Beispiel die Wohnungswirtschaft.

Zukunftssichere und GEG-konforme Lösungen

Seit dem Inkrafttreten des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) prüft ViGuide Planning, ob die geplanten Systeme den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Automatisch werden passende Lösungen und Kombinationen vorgeschlagen, wie zum Beispiel Gas-Brennwertgeräte mit Wärmepumpen oder Solarthermieanlagen. Fachhandwerkspartner werden bei der Beratung unterstützt, insbesondere bei fossilen Wärmeerzeugern, die ab 2040 einen Mindestanteil biogener Brennstoffen oder grünem/blauem Wasserstoff benötigen. Im Gegenzug profitieren die Marktpartner von einem effizienten Tool mit dem Fokus auf „grüne“ Energiesysteme.

Effiziente und sichere Heizungsanlagenbetreuung

Viessmann hat einen neuen Leitwartenservice eingeführt, der darauf abzielt, Heizungsanlagen effizient und sicher zu betreiben und gleichzeitig die Servicekosten zu senken. Dieser innovative Service bietet eine tägliche Ferninspektion mit Inspektionsnachweis, um eine stabile und effiziente Betriebsweise zu gewährleisten und den Fachpartner zu entlasten.

Der Leitwartenservice umfasst Ferneinstellungen, Effizienzverbesserungen, einfache Fehlerbehebungen sowie eine vorausschauende Fehler- und Störungserkennung. Dadurch läuft die Anlage zuverlässig ohne unnötige Ausfallzeiten und mit maximaler Effizienz.

Leitwartenservice entlastet Fachpartner

Sollten dennoch Vor-Ort-Maßnahmen erforderlich sein, werden diese eng zwischen Viessmann und dem Fachpartner abgestimmt. So wird für den Fachpartner die Anfahrt zum Kunden für einen Serviceeinsatz nur dann notwendig, wenn sie wirklich erforderlich ist, etwa zur turnusmäßigen Wartung oder für eine Reparatur. Mit dem neuen Leitwartenservice profitieren Anlagenbetreiber von einer wirtschaftlichen, zuverlässigen und langlebigen Funktion ihres Heizungssystems. Der Leitwartenservice ist die perfekte Ergänzung zu ViGuide PRO, bei dem der Service vollständig durch den Fachpartner übernommen wird, sowie zu den Comfort+ Verträgen, bei denen der Service komplett von Viessmann Climate Solutions übernommen wird.

Viessmann setzt mit diesem neuen Angebot einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung und Effizienzsteigerung in der Heizungsbranche. Der Leitwartenservice ist nicht nur eine Lösung zur Kostenreduktion, sondern auch ein Beitrag zur Verbesserung der Servicequalität und der Kundenzufriedenheit.

Innovative Dienstleistungen für effiziente Energienutzung

Viessmann Climate Solutions erweitert sein Angebot mit innovativen Produkten und Systemen, die durch zusätzliche Services und Dienstleistungen ergänzt werden. Diese Neuerungen bieten zahlreiche Vorteile sowohl für die Besitzer:innen von Energiesystemen als auch für die Handwerksbetriebe. Anwender:innen wird der Weg zur effizienten und nachhaltigen Energienutzung erleichtert, während die Partner aus dem Fachhandwerk digitale Unterstützung erhalten, um sich vermehrt auf ihr Kerngeschäft konzentrieren zu können.

Viessmann „Energiegestalter“ vereint FörderProfi und Adminprofi

Viessmann hat heute die Einführung seines neuen Services „Energiegestalter“ bekannt gegeben, der den bewährten FörderProfi und den Adminprofi in einem Tool vereint. Dieser innovative Ansatz zielt darauf ab, den bürokratischen Aufwand für Kunden zu minimieren und eine sichere Abwicklung zu gewährleisten. Der neue Name repräsentiert die erweiterte Produktpalette von Viessmann und konzentriert sich auf viele Aspekte rund um das Thema energetische Sanierung.

Mit „Energiegestalter“ öffnet sich Viessmann Climate Solutions nicht nur verstärkt für Endkunden, sondern bleibt auch im B2B-Segment stark. Wer Wert auf Sicherheit und Komfort legt, ist mit Viessmann Wärme+Strom gut beraten. Der Anwender erhält ein komplettes Energiesystem, das aus Heizung und Photovoltaik-Anlage (PV) besteht, wahlweise mit Stromspeicher und/oder Charging Station. Auch einzelne Komponenten sind erhältlich. Statt einer einmaligen Investition bekommt der Kunde die Geräte im Ratenmodell zu einer attraktiven Monatsrate inklusive Rundum-Service.

So funktioniert Viessmann Wärme+Strom

Der Eigenheimbesitzer schließt mit Viessmann Climate Solutions einen Vertrag über eine Laufzeit von 10, 15 oder 20 Jahren. Für Heizungsanlagen beträgt die Laufzeit normalerweise 10 oder 15 Jahre und für PV-Anlagen 20 Jahre. Auf Wunsch kann eine einmalige Anzahlung bis zu 30 % geleistet werden, was die monatliche Rate bei gleichbleibenden Serviceleistungen reduziert.

Sicherheit und ein gutes Gefühl

Der Viessmann Fachpartner erstellt für das Wunschsystem wie gewohnt ein individuelles Angebot. Beim Ratenangebot sind Serviceleistungen wie Installation, Ersatzteile, Wartung und alle Reparaturen in den monatlichen Raten enthalten. Bei PV-Anlagen ist zusätzlich eine PV-Versicherung über die gesamte Laufzeit inkludiert. Bei einem Leistungsabfall von 30 % oder mehr werden die Module außerdem kostenlos ausgetauscht. Zudem profitiert der Hausbesitzer auch beim Ratenmodell vom staatlichen Zuschuss (Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)) einer Wärmepumpe, der direkt auf die monatlichen Raten angerechnet wird. Eine Vorfinanzierung der Fördersumme wird ebenfalls übernommen.

Wärme+Strom Angebotsrechner

Mit dem überarbeiteten Angebotsrechner können Fachpartner selbst Ratenmodell-Angebote kalkulieren. Die benutzerfreundliche Oberfläche erlaubt eine schnelle Reaktion bei Kundenanfragen. Die Preisgestaltung wurde ebenfalls optimiert und trägt zur Senkung der monatlichen Raten bei. Entscheidet sich ein Kunde zur Investition in eine Systemlösung, profitiert er vom ersten Tag an von günstigeren Energiekosten.

Unterstützung bei Installation und Inbetriebnahme von PV- und Batterieanlagen

Kurzfristige Termine im Handwerk sind rar. Mit ihrem Fokus auf das Kerngeschäft sind auch viele Viessmann Climate Solutions Fachpartner ausgelastet. Sie finden kaum Zeit für zusätzliche Aufträge. Insbesondere leidet darunter die Installation von Photovoltaikanlagen und Stromspeichern, deren Installation von einigem bürokratischen Aufwand begleitet wird.

Montage Support

Eine projektspezifische Übernahme der Installation und Inbetriebnahme von PV- und Batterieanlagen ist der Kern des neuen Viessmann Services Montage Support. Insbesondere können davon Fachpartner profitieren, die bislang keine oder nur gelegentlich eine Anlage erstellt haben. Dabei garantieren qualifizierte Montageexperten eine sichere Ausführung der Aufträge und sorgen für hohe Kundenzufriedenheit. Somit kann der Fachpartner zusätzliche Aufträge generieren, seinen Kunden Systemlösungen anbieten, die eigene Fachkenntnis erweitern und dennoch sein Kerngeschäft betreiben.

Zuverlässige Projektkoordination durch Viessmann Climate Solutions

Der Viessmann Projektkoordinator ist fester Ansprechpartner für den Fachpartner, vor allem aber auch für den Endkunden und die Installationsteams. Er koordiniert die Besichtigung der geplanten Baustelle, prüft die Umsetzbarkeit, stellt erforderliche Anträge und stimmt sich mit dem Netzbetreiber ab. Zuverlässig kümmert er sich um die Feinabstimmung und erstellt schließlich eine Dokumentation des Projekts.

Wer mit dem kontinuierlichen Fortschritt der Technik mithalten will, muss sich regelmäßig weiterbilden. Wie viele andere Branchen auch, ist das SHK-Fachhandwerk diesen Änderungen in hohem Maße unterworfen.

Viessmann Academy – Weiterbildung, die begeistert

Moderne Heiz- und Klimalösungen erfordern zunehmend mehr Kenntnisse und Fähigkeiten aus der Elektro- und Kältetechnik. Seit Jahrzehnten stellt die Viessmann Academy ihren Zielgruppen ein breit gefächertes Angebot zur Verfügung, um die in der Branche beschäftigten Fachleute auf dem neuesten Stand zu halten. Aber Wissen ist nur hilfreich, wenn es auch in der Praxis angewendet werden kann. Ob Grundlagenwissen, Produktupdates oder Service-Schulungen – die Angebote der Viessmann Academy begeistern und machen die Fachpartner fit für den beruflichen Alltag.

Umfangreiche Angebote für den Berufsalltag

Das Viessmann Schulungsangebot ist eng an den typischen Prozessen des SHK-Handwerks angelehnt: Bei praxisorientierten Präsenzseminaren trainieren kleine Gruppen direkt („hands on”) an den Energiesystemen den sicheren Umgang bei der Installation und Wartung von Produkten, Tools und Zubehör. Wesentliche Programmpunkte befassen sich auch mit der Konnektivierung von Wärmepumpen, Heizkesseln, Lüftungsgeräten und Batteriespeichern. Informationen über die sich laufend ändernde Gesetzeslage zum Thema Energieeinsparung und Klimaschutz gehören auch dazu.

Ergänzt werden Präsenzschulungen durch Live-Online-Seminare und Videos. Interaktiv und praxisnah zeigen die Referenten die einzelnen Abläufe und Handgriffe im Detail. Die Nähe zu den Produkten und der direkte Austausch mit den Referenten sichern den Schulungsteilnehmern stets einen Platz in der ersten Reihe.

Damit ist das Schulungsangebot der Viessmann Academy insbesondere darauf ausgerichtet, die täglichen Herausforderungen im Berufsalltag zu meistern. Über den Viessmann Lernraum können Online-Seminare direkt gebucht werden. Die für die Fachpartner zuständigen Verkaufsberater erteilen gerne weitere Informationen.