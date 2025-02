Die Entwürfe der jungen Designtalente der Schweizer Designhochschule ECAL zeigen mit ihren Entwürfen innovative Wege, wie sich moderne Technologie harmonisch in den Lebensraum der Menschen einfügen kann. Im Bild die Entwürfe "Unified" von Adam Friedrich. ©YounèsKlouche

Im Zuge der Energiewende werden Wärmepumpen zu einem prägenden Element unserer Architekturlandschaft. In Vor- und Hausgärten installiert, entwickeln sie sich zu einem sichtbaren Symbol nachhaltiger Wärmeversorgung.

Um neue Perspektiven auf das Design dieser Zukunftstechnologie zu gewinnen, lud Viessmann Climate Solutions Studierende des Masterstudiengangs Produktdesign der renommierten Schweizer Designhochschule ECAL/University of Art and Design Lausanne ein, ihre Visionen für die Wärmepumpe von morgen zu entwickeln. Die inspirierenden Ideen, die im Austausch mit dem Viessmann Climate Solutions Design Team entstanden sind, geben einen Einblick, welche Fragestellungen und Themen die kommende Generation von Designer:innen in der Gestaltung nachhaltiger Technologien beschäftigt. Viessmann Climate Solutions ist Teil der Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), einem weltweit führenden Anbieter von intelligenten Klima- und Energielösungen.

Die internationalen Studierenden präsentieren facettenreiche Konzepte, die Handwerk, Materialität und Regionalität neu interpretieren. Ihre Entwürfe zeigen innovative Wege, wie sich moderne Technologie harmonisch in den Lebensraum der Menschen einfügen kann:

„Tavillon“ von Marco Ciacci interpretiert Wärmepumpen neu, indem er sie in die traditionelle Schweizer Architektur integriert, sie mit Holzschindeln verkleidet und auf Gebäuden platziert, um das landestypische und nachhaltige Erscheinungsbild zu erhalten.

„Unified“ von Adam Friedrich ist ein skalierbares System aus eloxierten Aluminium-Strangpressprofilen, das unterschiedliche Konfigurationen mit zwei Strangpresswerkzeugen ermöglicht und dabei ein Balance aus der Effizienz der Luftströmung und der ästhetischen Verkleidung der Komponenten schafft.

Der Entwurf „Mailbox“ von Yeonsu Na integriert die Wärmepumpentechnologie intelligent in ein klassisches Briefkastensystem und nutzt den darunter liegenden Hohlraum, um die Pumpe diskret in einem vertrauten Element gebauter Umgebung unterzubringen.

Der Entwurf „Terra Cotta“ von Alicia Stricker integriert Viessmann Technik in die Gartenlandschaft, ohne sie zu verstecken, die Materialität verleiht Vertrautheit und ermöglicht einen ansprechenden Alterungsprozess, während sie die Technik vor äußeren Einflüssen schützt.

„Oasis“ von Brice Tempier kombiniert eine Wärmepumpe in einer architektonischen Struktur mit umweltfreundlichen Funktionen wie Sonnenkollektoren, Wassersammlung und Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und Elektrofahrzeuge und bietet eine skalierbare Lösung für die individuelle oder gemeinsame Nutzung.

Über ECAL

Die renommierte ECAL/Ecole cantonale d’art de Lausanne ist eine der weltweit besten Kunst- und Designschulen. Sie ist bekannt für ihre innovativen Lehrmethoden, die Kreativität, Handwerk und technisches Know-how auf höchstem Niveau fördern. Die ECAL bietet eine breite Palette an Studienprogrammen in den Bereichen Industriedesign, Fotografie, Grafikdesign, visuelle Kunst und Film. Dank eines starken Partnernetzwerks und konkreter pädagogischer Projekte bereitet die Schule ihre Studierenden beispielhaft auf eine erfolgreiche Karriere im Kunst- und Kreativbereich vor.