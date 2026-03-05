Aktuelle Analyse von Viessmann Climate Solutions zeigt: Sachsen-Anhalt und das Saarland sind Spitzenreiter beim Einsatz von Wärmepumpen – Ölheizung spielt nahezu keine Rolle mehr.

Die Wärmepumpe ist die Standardheizung im deutschen Neubau. Im Jahr 2024 wurden 70 Prozent aller neu fertiggestellten Wohngebäude mit einer Wärmepumpe ausgestattet. Das zeigt eine aktuelle Auswertung von Viessmann Climate Solutions, die auf aktuellen Destatis-Daten basiert. Die Analyse auf Bundesländer- und Landkreisebene offenbart klare regionale Unterschiede – und zeigt: die Ölheizung spielt im Neubau keine Rolle mehr.

Die wichtigsten Erkenntnisse auf einen Blick:

Wärmepumpe ist Standard: 7 von 10 neuen Wohngebäuden haben eine Wärmepumpe.

7 von 10 neuen Wohngebäuden haben eine Wärmepumpe. Bundesländer: Sachsen-Anhalt (83%) und Saarland (82%) mit höchstem Anteil.

Wohnungsneubau in Städten: Magdeburg (86%), Oldenburg (80%) und Chemnitz (79) % sind die deutschen Wärmepumpen-Hauptstädte.

Magdeburg (86%), Oldenburg (80%) und Chemnitz (79) % sind die deutschen Wärmepumpen-Hauptstädte. Öl ist raus: Die Ölheizung ist im Neubau praktisch irrelevant (Anteil unter 1 Prozent).

Die Ergebnisse der Analyse mit den Details zu Städten und interaktiven Karten: Studienseite zu "Heizen im Neubau"

Wohngebäude: Wärmepumpe im Eigenheim fast alternativlos

Die Vormachtstellung der Wärmepumpe ist im Bereich der Ein- und Zweifamilienhäuser mit einem Anteil von etwa 75 Prozent besonders ausgeprägt. In Mehrfamilienhäusern zeigt sich ein anderes Bild: Rund ein Drittel der Gebäude heizt mit Wärmepumpe, während die Fernwärme mit 34 Prozent knapp führt. Das hängt vor allem mit Faktoren wie begrenztem Platzangebot und Eigentumsverhältnissen zusammen.

Klassische Heizsysteme mit fossilen Brennstoffen sind klar auf dem Rückzug: Der Anteil der Gasheizung liegt bei Wohngebäuden nur noch bei rund 15 Prozent, die Ölheizung ist mit 0,3 Prozent im Neubau praktisch nicht mehr existent.

Bundesländer: Sachsen-Anhalt und Saarland führen, Norden hinkt hinterher.

Im Bundesländer-Vergleich zeigen sich Sachsen-Anhalt (83 %) und das Saarland (82 %) als Spitzenreiter bei der Installation von Wärmepumpen in Neubauten. Dicht dahinter folgen Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg mit jeweils 75 Prozent.

Schleswig-Holstein, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern verzeichnen dagegen die niedrigsten Werte unter den Flächenländern.

Stadtstaaten setzen auf Fernwärme und Gas

Die hohe Siedlungsdichte und die gut ausgebauten zentralen Versorgungsnetze in den Stadtstaaten erklären, warum dort die Wärmepumpen-Quoten geringer ausfallen:

Hamburg (44 %), Berlin (37 %) und Bremen (31 %) weisen bundesweit die niedrigsten Werte auf. Bemerkenswert ist allerdings, dass in Bremen noch immer in mehr als der Hälfte aller Neubauten (52 %) auf Gasheizungen gesetzt wird.

Städte-Ranking: Magdeburg und Oldenburg an der Spitze

Ein Blick auf die Stadtebene zeigt, dass ostdeutsche Städte beim Einbau von Umweltwärme vorangehen. Unter den Großstädten mit einer relevanten Anzahl an Neubauten (mehr als 100 im Jahr 2024) führt Magdeburg mit einem Wärmepumpen-Anteil von 86 Prozent, gefolgt von Oldenburg (80 %) und Chemnitz (79%). Koblenz (93 %), Mönchengladbach (91 %) und Dessau (über 90 %) erreichen zwar noch höhere Werte, hier wurden jedoch 2024 nur Neubauten im zweistelligen Bereich fertiggestellt.

Öffentliche und institutionelle Gebäude mit Nachholbedarf

Ein anderes Bild zeigt sich bei Büro- und Verwaltungsgebäuden: Hier liegt der Anteil der Wärmepumpen bei 48 Prozent. Fernwärme und Gas spielen mit jeweils 19 % in diesem Segment weiterhin eine wichtige Rolle. Ähnliche Werte weisen die wirtschaftlich genutzten Neubauten auf. Diese Zahlen verdeutlichen, dass im gewerblichen und öffentlichen Bereich noch erhebliches Potenzial für die Energiewende im Neubau besteht.