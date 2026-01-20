Als erneut zertifizierter Top-Arbeitgeber unterstreicht Viessmann Climate Solutions sein Engagement für die Entwicklung seiner Mitarbeitenden.

Viessmann Climate Solutions wird zum fünften Mal in Folge als Top Employer Deutschland ausgezeichnet. Die erneute Zertifizierung durch das Top Employers Institute bestätigt das herausragende Engagement des Unternehmens, die Mitarbeitenden in den Fokus zu stellen. Viessmann Climate Solutions ist Teil der Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), einem weltweit führenden Anbieter von intelligenten Klima- und Energielösungen.

Ein modernes Arbeitsumfeld umfasst längst mehr als Personalplanung, Vergütung oder Ausbildung. Entscheidend sind Faktoren entlang der gesamten Employee Journey – von Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten über eine starke Feedbackkultur bis hin zur Förderung der mentalen Gesundheit. Die Mitarbeitenden sind die wichtigste Ressource des Unternehmens, und Viessmann Climate Solutions setzt sich dafür ein, sie in jeder Phase ihrer beruflichen Entwicklung bestmöglich zu unterstützen. Besonders stark bewertet wurden:

die klare strategische Ausrichtung der Personalstrategie,

eine agile und moderne HR-Arbeitsweise sowie

eine ausgeprägte Employee Experience mit Schwerpunkten auf Wohlbefinden, aktiver Feedbackkultur, Inklusion und gesellschaftlichem Engagement.

Mit der erneuten Zertifizierung zählt Viessmann Climate Solutions weiterhin als internationaler Top-Arbeitgeber und unterstreicht sein Engagement, Mitarbeitende in ihrer beruflichen und persönlichen Entwicklung zu unterstützen.

Weitere Informationen zu Karrieremöglichkeiten bei Viessmann Climate Solutions finden Sie unter: www.viessmann-climatesolutions.com/de/karriere.html

Über das Top Employers Institute

Das Top Employers Institute zertifiziert weltweit jährlich Unternehmen, die eine herausragende Employee Experience bieten. Grundlage des Verfahrens ist eine umfassende Bewertung in 20 HR-Bereichen – darunter Personalstrategie, Arbeitsumfeld, Talentgewinnung, Lernen & Entwicklung, Vielfalt & Inklusion sowie Wohlbefinden.