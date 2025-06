Mitarbeitende von NORDWEST haben sich am Samstag, den 14. Juni ehrenamtlich für die Gemeinschaft Dortmunds eingesetzt. Anlass war der jährlich stattfindende Help Day, den die TOOLS FOR LIFE Foundation bereits zum vierten Mal veranstaltet hat. Dabei engagieren sich alle Unternehmen der Rothenberger Holding weltweit für einen guten Zweck.

Bei strahlendem Sonnenschein und um die 33 °C Außentemperatur trafen sich rund 20 Mitarbeitende von NORDWEST sowie Freunde und Familie, um zusammen auf dem Phoenix-West-Areal, ausgehend von der NORDWEST-Firmenzentrale, Müll zu sammeln. Insgesamt wurden an dem Samstagnachmittag rund 30 kg Unrat gemeinsam gesammelt und in Säcken zur NORDWEST-Zentrale gebracht. Das Areal ist nicht nur bei Unternehmen ein beliebter Standort, sondern lädt durch seine zentrale Lage und die ansprechenden Grünanlagen ganz Dortmund zum Spazieren, Joggen und Fahrradfahren ein. Deshalb war es den Teilnehmenden ein Anliegen, das Gebiet von weggeworfenem Abfall zu befreien, um die Aufenthaltsqualität für die Besucher zu erhalten. Dieses Jahr wurde es besonders kleinteilig: Neben größeren Fundstücken wie Brettern, Pizzakartons, Glasflaschen und Einweggeschirr wurden zahlreiche Zigarettenstummel und Kronkorken aus den Grünanlagen und auf den Gehwegen gesammelt.

Die rund 20 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer begaben sich in kleinen Teams und ausgestattet mit ausreichend Getränken und Snacks, Greifzangen, Handschuhen und einem Vorrat an Müllbeuteln in das Gebiet rund um die NORDWEST-Zentrale. Danach ließen sie den Tag bei einem gemütlichen Get-together mit leckerem Grillgut ausklingen.

Dirk Held, Bereichsleiter Stahl, Edelstahl, Aluminium, hat bereits zum zweiten Mal mit seiner Frau und dem gemeinsamen Sohn teilgenommen: „Es ist uns wichtig, Verantwortung für die Umwelt zu übernehmen und das an die nächste Generation weiterzugeben. Auch wenn es schade ist, dass immer noch viel zu viele Menschen ihren Müll achtlos liegen lassen, ist es eine tolle Aktion, die Sinn ergibt. Und dank guter Organisation und leckerer Verpflegung wird der Arbeitseinsatz noch versüßt. Uns hat es trotz der Hitze großen Spaß gemacht!“. Und auch Melanie Poralla, Mitarbeiterin im Bereich Rechnungswesen, Controlling & Steuern, sieht es ähnlich: „Es ist mit wenig Aufwand verbunden, eine Mülltüte in die Hand zu nehmen, mit netten Kolleginnen und Kollegen spazieren zu gehen und dabei noch etwas Gutes für die Umwelt zu tun. Ich hätte nicht gedacht, dass man gemeinsam so viel Spaß beim Müllaufsammeln haben kann. Der Nachmittag hat auf jeden Fall auch den Zusammenhalt gestärkt.“ Die Müllsäcke werden im Anschluss von der EDG, Entsorgung Dortmund GmbH, abgeholt.