Wärmepumpen gehört die Zukunft, sie haben im SHK Markt ihren festen Platz sowohl im Neubau als auch in der Sanierung von Gebäuden gefunden. Als nachhaltige und zukunftsträchtige Heizlösung leisten sie einen wichtigen Beitrag für die Wärmewende. Caleffi hat vier Komponenten im Programm, die speziell für Wärmepumpensysteme entwickelt worden sind. Sie helfen, die Prozesssicherheit und den Wirkungsgrad des Trägermediums sicher zu stellen. Eine andere Aufgabe übernimmt der Pufferspeicher/Hydraulische Weiche der Serie 5485, der in Wärmepumpensystemen dazu dient, überschüssige Wärme zu speichern und bei Bedarf an das Heizungssystem abzugeben.

Frostschutzventile der Serie108

Ab 3 °C Außentemperatur besteht bei Wärmepumpen Vereisungsgefahr, besonders in Anlagen, die nicht kontinuierlich in Betrieb sind. Bei Anlagen, in denen die Frostfreiheit nicht gewährleistet werden kann, ist eine mechanische Entleerungsmöglichkeit vorzusehen. Mit den mechanischen Frostschutz-Ventilen der Serie 108 muss dem Heizsystem kein Frostschutzmittel beigemengt werden. Trotzdem ist die Anlage auch bei Stromausfall frostgeschützt. Das Frostschutzventil öffnet zum Entleeren des Systems, sobald die Temperatur des Mediums eine Durchschnittstemperatur von 3 °C erreicht. Daneben gibt es eine Version mit Außenluftfühler.

Magnetischer Schmutz- und Schlammabscheider - Caleffi XF

Der speziell für hohe Volumenströme in Wärmepumpenanlagen ausgelegte magnetische Schmutz- und Schlammabscheider schützt ihre Komponenten und Bauteile vor der verschleißenden Wirkung der im Wärmeträgermedium enthaltenen Verunreinigungen. Über einen internen Mechanismus reinigen Bürsten das Filtergewebe ohne Demontage. Die Reinigungswirkung der Armatur basiert auf drei Stufen: doppelte Filterwirkung dank zwei radial angeordneter Trenngewebe, ein zentraler Magnet und ein Schmutzfänger im Auslass.

Pufferspeicher/Hydraulische Weiche der Serie 5485

Pufferspeicher in Wärmepumpensystemen dienen dazu, überschüssige Wärme zu speichern und bei Bedarf an das Heizungssystem abzugeben. Mit dem Pufferspeicher/Hydraulische Weiche der Serie 5485 hat Caleffi eine solche Lösung im Programm. Die Serie übernimmt in Wärmepumpenanlagen die Funktion der hydraulischen Weiche und der Heizkreisverteilung der Heizkreise. Es gibt sie in einer Version mit 15-30 Liter Fassungsvermögen (1“ F-Anschlüsse) und mit 50 Liter (Anschluss 1 1/4“ IG). Der Korpus aus hochwertigem Edelstahl ist komplett isoliert.

Hocheffizienzentlüfter Caleffi HED

Er wurde speziell für Wärmepumpenanlagen entwickelt und ist in der Lage, im hohen Maße die in der Wärmeträgerflüssigkeit enthaltene Luft im ersten Durchfluss abzuführen. Mit dem durch den Hocheffizienzentlüfter entlüfteten Anlagenwasser funktionieren die Wärmepumpensysteme unter optimalen Bedingungen und damit ohne Geräuschentwicklung, Korrosionsbildung, lokale Überhitzungen und mechanische Probleme.

Der Caleffi HED auf einen Blick

Mit Gehäuse aus Technopolymer.

Für horizontal und vertikal verlegte Rohrleitungen sowie in Winkelform.

Mit hygroskopischer Sicherheitskappe.

Daten

Maximaler Arbeitsdruck: 3 bar

Mittlerer Temperaturbereich: 0–90 °C

Mittel: Wasser

Material: Technopolymer

Alle Abbildungen: Caleffi