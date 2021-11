Pressemeldung

CONTI+ CONBASE eignet sich perfekt für den Einsatz in Garagen, Kellern und Wirtschaftsräumen; eben überall dort, wo auch Ausgussbecken zum Einsatz kommen und es oftmals etwas robuster und dreckiger zugeht. Denn die neue Wandarmatur funktioniert berührungslos, weist keinerlei Schmutzkanten auf und die Abdeckung aus gebürstetem Edelstahl ist besonders stoßfest und schmutzabweisend. Der Auslauf ist als 90 mm- und als 225 mm-Variante aus verchromtem Messing und optional als 90 mm-Variante in Edelstahl erhältlich. Aber auch die inneren Werte der CONTI+ CONBASE sind überzeugend: Die in der Unternehmensgruppe entwickelte Technologie des patentierten ROBUST Magnetventils eignet sich hervorragend zur Sicherstellung der Trinkwasserhygiene. Denn durch die elektronische Ansteuerung kann das Ventil zeitgesteuert geöffnet und somit Hygienespülungen oder thermische Spülungen ausgeführt werden.

Andreas Kregler, Geschäftsführer der CONTI Sanitärarmaturen GmbH, empfiehlt daher auch den Einsatz im öffentlichen und halb-öffentlichen Bereich: „Durch die berührungslose Funktion ist die neue CONTI+ CONBASE per se schon besonders hygienisch. Die Armatur lässt sich darüber hinaus auch ganz einfach in unser CNX Wassermanagement-System integrieren. Dadurch kann man Hygienespülungen, Wasserlaufzeiten und Spüldauer einstellen und somit einen regelmäßigen Wasseraustausch gewährleisten, um die hygienekritische Stagnation in Rohrleitungen und Armaturen zu vermeiden. Weitere Funktionen wie Reinigungsstopp, Füllmodus und Sicherheitsabschaltung macht die CONTI+ CONASE unverzichtbar vor allem in Gebäuden und Räumen mit einem hohen Verschmutzungsgrad.“

CONTI+ CONBASE ist ab sofort verfügbar.