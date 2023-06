Mit der „Viega World“ errichtet Viega am Standort Attendorn-Ennest aktuell das wohl faszinierendste interaktive Weiterbildungszentrum der gesamten Baubranche. Die rund 12.000 Quadratmeter große, konsequent nach der Arbeitsmethodik Building Information Modeling (BIM) realisierte „Viega World“ wird selbst zum Schulungsinhalt. Die zentralen Kompetenzthemen von Viega – wie Erhalt der Trinkwassergüte, Energieeffizienz, Schall- und Brandschutz, Installations- und Entwässerungstechnik sowie BIM – werden also nicht nur in theoretischen Schulungen vermittelt. Besuchende können sie vielmehr im Anschluss direkt in der Praxis erleben und nachvollziehen.

Das Bauvorhaben „Viega World“ ist ein Leuchtturmprojekt für das Bauen der Zukunft. Zum ersten Mal wurde ein Bildungsbau so konsequent integral nach der Arbeitsmethodik BIM entworfen und errichtet sowie den künftigen Betrieb unterstützen. Das hat Maßstäbe gesetzt, denn viele der dabei gewonnenen Erkenntnisse sind schon in die einschlägigen Normen und Regelwerke, wie die Richtlinienreihe VDI 2552, eingeflossen. Zudem ist die „Viega World“ energetisch beispielhaft.

Das Seminarcenter erzeugt in der Netto-Primärenergiebilanz mehr Energie, als es im Betrieb benötigt. Dafür hat die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) die „Viega World“ bereits mit „Platin“, der höchstmöglichen Vorab-Zertifizierung, ausgezeichnet.

Didaktisches Vorzeigeobjekt

Eine vergleichbar hohe Qualitätsstufe erreicht Viega, wenn es um die zentrale Aufgabenstellung des Neubaus als interaktives Weiterbildungszentrum geht. Dieter Hellekes, Leiter Viega Sales Service Deutschland und gesamt­verantwortlich für den Seminarbetrieb: „Das 12.000 Quadratmeter große Gebäude wird selbst zum Schulungsinhalt. Die meisten Inhalte, die wir in unseren über 700 Seminaren zu mehr als 20 Fachthemen schulen, können in Attendorn-Ennest künftig an einem praktischen Beispiel unter Realbedingungen verifiziert werden! Als didaktisches Konzept ist das in unserer Bildungslandschaft und in dieser Tiefe einmalig.“

Das Viega Seminarkonzept gilt in der TGA-Branche schon seit vielen Jahren als besonders erfolgreich. Alljährlich nehmen über zwanzigtausend Besuchende an den Schulungen in den 21 Seminarcentern weltweit teil. Mehr als ein Drittel davon besucht das Seminarcenter in Attendorn-Ennest. Mit der sichtbaren Integration der Installationen als „Lebensadern des Gebäudes“ in die Seminare, beispielsweise zum Erhalt der Trinkwassergüte oder zur hoch effizienten Nutzung regenerativer Energien, erreicht das Viega Schulungsangebot jetzt eine völlig neue Qualitäts­stufe. Dieter Hellekes: „Unsere Seminare stehen damit durchgängig auf drei entscheidenden Säulen, nämlich den Kompetenzfeldern der TGA, den Viega Systemlösungen sowie der Schulungsmethodik mit dem unmittelbaren Methodenwechsel von der Theorie in die Praxis. Die Seminar­inhalte werden also unmittelbar erlebbar – und setzen sich so viel besser fest, als es bei einem noch so qualifizierten ,Frontalunterricht‘ möglich ist.“

Haustechnik wird transparent

Für dieses innovative Schulungskonzept hat Viega entscheidende haus­technische Bereiche der „Viega World“, selbst Schächte, sichtoffen gestaltet. Die Schulungs­teilnehmenden können zum Beispiel die thermische Trennung von warm- und kalt­gehenden Rohrleitungen zum Schutz des Trinkwassers vor unzulässigen Temperaturübertragungen an sichtoffenen Schächten nachvollziehen oder bekommen beim Blick in den Heiztechnikraum einen plastischen Eindruck, wie solare Energieeinträge nahezu verlustfrei zur Warmwasserbereitung oder zum Heizen/Kühlen des Gebäudes genutzt werden.

Highlight-Präsentationen, 3D-Simulationen, ein großer Laborbereich, in dem komplexe thermische und hydraulische Zusammenhänge in Trinkwasserinstallationen simuliert werden, und nicht zuletzt die bei Viega fast schon obligatorischen Werkbänke gehören außerdem zum künftigen Schulungs­konzept der „Viega World“.

„Durch diese Mischung, die immer präzise auf die Inhalte der einzelnen Seminare abgestimmt ist, wird unsere Installationstechnik für jeden Schulungs­teilnehmenden im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar und praxisgerecht nachvollziehbar!“, so Dieter Hellekes: „Gleichzeitig bekommt das interaktive Weiterbildungszentrum für unsere Besuchende eine Emotionalität, weil die entscheidenden Prozesse rund um die Lebensadern eines Gebäudes derart transparent offenliegen.“

Schulungsangebot steht online

Welche Schulungen Viega generell anbietet und wann die nächsten Termine frei sind, steht als aktueller Überblick unter www.viega.de/Seminare. Weitere Informationen zum Viega Schulungsangebot gibt es außerdem in den Viega Seminarcentern Attendorn und Niederwinkling (Tel. 02722/613232; seminarcenter.at(at)viega.de) sowie Großheringen (Tel. 036461/964116; seminarcenter.gh(at)viega.de).