Viega LLC, ein Unternehmen der Viega Group, hat im US-Bundesstaat Ohio eine neue Produktionsstätte mit Seminarcenter offiziell eröffnet. Mit der Investition von rund 178 Millionen US-Dollar und einer Fläche von 20.400 qm erweitert das Unternehmen seine Fertigungskapazitäten in den Vereinigten Staaten. Nach McPherson im Bundesstaat Kansas ist Mantua der zweite Produktionsstandort von Viega in den USA.

„Nordamerika ist trotz der aktuellen Herausforderungen ein zentraler Markt in unserer Wachstumsstrategie“, sagt Markus Brettschneider, CEO der Viega Group. Besonders bei den metallenen Pressverbindern für Sanitär und Heizung sieht er weiterhin großes Potenzial. „Mit dem neuen Werk in Mantua rücken wir näher an unsere Kunden im Osten der USA und in Kanada. Kürzere Lieferwege sorgen für eine bessere Verfügbarkeit und schnellere Reaktionszeiten.“

Produktion und Training vor Ort

Neben der Fertigung ist am neuen Standort ein Schulungszentrum entstanden, das Fachhandwerkern und Partnern die Möglichkeit bietet, die Viega Systeme praxisnah kennenzulernen. Die Viega Group unterhält 24 solcher Seminarzentren weltweit. „Für uns ist entscheidend, dass unsere Kunden nicht nur Produkte erhalten, sondern auch das Wissen, sie optimal einzusetzen. Mantua verbindet Produktion, Training und Beratung an einem Standort“, erklärt Marki Huston, CEO von Viega North America.

Nachhaltigkeit im Fokus

„Das neue Werk ist nicht nur ein weiterer Meilenstein für unsere Präsenz auf dem US-amerikanischen Markt, sondern zugleich auch ein weiterer Baustein in unserer Nachhaltigkeitsstrategie“, betont Anna Viegener, Vorsitzende des Gesellschafterausschusses der Viega Group. Mit dem Werk in Mantua strebt das Unternehmen eine LEED-Gold-Zertifizierung an – ein vom US Green Building Council entwickeltes, international anerkanntes System für ökologisches Bauen und Betreiben von Gebäuden. Die Unternehmensgruppe will bis 2035 an allen Standorten Klimaneutralität erreichen.

Strategische Standortinvestitionen

Walter Viegener, Vorsitzender des Gesellschafterausschusses der Viega Group erklärt, dass sich die zweite Produktionsstätte in den USA konsequent in die unternehmensweiten Standortinvestitionen einfüge. Viega baut aktuell mit 150 Millionen Euro einen neuen Produktionsstandort in Kirkel (Saarland/Deutschland) auf. In die bestehenden deutschen Standorte in Thüringen und Südwestfalen fließen bis 2028 250 Millionen Euro in die Modernisierung, Erweiterung und in erneuerbare Energien.