Pressemeldung

Eine wesentliche Voraussetzung für eine hygienisch einwandfreie Trinkwasserinstallation ist der hydraulische Abgleich der Zirkulationsleitungen. In der Praxis ist dieser Abgleich in Bestandsanlagen aber häufig kaum umsetzbar, da intransparente Rohrnetze oder fehlende Funktionsnachweise marktüblicher Ventile die korrekte Parametrierung fast unmöglich machen. Das „AquaVip-Zirkulationsregulierventil elektronisch“ von Viega bietet erstmalig die Möglichkeit, die Temperatur in Zirkulationssystemen dauerhaft auch ohne Vorkenntnisse zu Details der Installation gradgenau sicherzustellen.

Trinkwasserhygiene absichern

Zirkulationsregulierventile sind für die Kalt- und Warmwasserverteilung in Gebäuden unverzichtbar. Sie tragen unter anderem zu einer konstanten Wassertemperatur warm/kalt bei und unterstützen so den Erhalt der Trinkwasserhygiene. Mit dem neuen „AquaVip“-Zirkulations­regulierventil hat Viega eine Neuentwicklung auf den Markt gebracht, die elektronisch gesteuert höchste Präzision mit einfachster Installation, Inbetriebnahme und Bedienung kombiniert.

„Ein träges System braucht einen trägen Regler“

Sobald das Ventil in der Zirkulationsleitung installiert und mit wenigen Knopfdrücken auf die Betriebsbedingungen eingestellt ist, realisiert es analog zur definierten Zieltemperatur automatisch den Trinkwasseraustausch – einfacher geht es nicht: Die eingestellte Soll-Temperatur wird kontinuierlich überprüft und über die Ventilöffnung intelligent angepasst. Die thermisch träge Trinkwasseranlage wird so permanent im hygienischen Betriebsoptimum gehalten. Dazu trägt vor allem die verschleißfreie Keramikscheiben-Technologie bei, durch die der Volumenstrom entsprechend präzise gesteuert werden kann.

Eine tägliche, automatische Funktionskontrolle schützt außerdem vor Verkalken und Verschmutzen.

Einfache Installation

Die Inbetriebnahme des kompakt bauenden Ventils ist in nur drei Schritten erledigt: Nach der Montage im Rohrleitungsnetz muss lediglich per Plug-and-play ein Niederspannungs-Netzanschluss hergestellt, die Betriebsart (Trinkwasser warm oder kalt) gewählt und über das integrierte Display die Zieltemperatur festgelegt werden. Ab dann arbeitet das „AquaVip-Zirkulationsregulierventil elektronisch“ ohne aufwendige Berechnung der Einstellwerte vollautomatisch.

Das sorgt für eine spürbare Steigerung des Warmwasserkomforts, denn durch die Temperatureinstellung am Ventil mit regelmäßiger Kontrolle werden eventuelle Abweichungen in der Temperaturhaltung automatisch nachgeregelt.

Eingestellt wird das elektronische „AquaVip“-Zirkulationsregulierventil im Übrigen ganz intuitiv per Ein-Knopf-Bedienung. Sollte dabei die Soll-Temperatur nicht erreicht werden, wird das deutlich über eine rote LED angezeigt. Im Normalbetrieb leuchtet eine grüne LED. Der Status des neuen Viega-Ventils ist also auf einen Blick zweifelsfrei erkennbar.

Mehr Betriebssicherheit und Komfort

Wer als Fachhandwerker auf das neue „AquaVip-Zirkulationsregulierventil elektronisch“ setzt, kann also gleich mehrere Vorteile realisieren: Das Ventil senkt die Durchlaufzeiten auf der Baustelle, reduziert die Reklamations- und Nachbearbeitungsquote und sorgt für eine erhöhte Betriebssicherheit. So steigt die Profitabilität, da Folgekosten für nachträgliche Einregulierungen entfallen.

Das „AquaVip“-Zirkulationsregulierventil von Viega ist ab sofort lieferbar. Durch die Standardbauform mit beidseitigem G3/4“-Gewindeanschluss bzw. mit Pressenden kann es im Austausch ganz einfach in Bestandsanlagen eingesetzt werden. Dort ist der Handlungsbedarf zum hydraulischen Abgleich erfahrungsgemäß besonders groß.

Mehr Informationen zu dem elektronischen „AquaVip“-Zirkulationsregulierventil unter viega.de/Zirkulationsregulierventil.