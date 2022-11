Die Viega Geschäftsführung hat entschieden, die Teilnahme an der Weltleitmesse ISH im März 2023 abzusagen. Diese Absage ist wohl überlegt und ausgerichtet an wesentlichen Meilensteinen im kommenden Jahr. Die Entscheidung ist mit den Eigentümern abgestimmt.

Mit Blick auf die eigenen Kunden wird sich Viega 2023 auf das Seminarcenter Viega World konzentrieren, das im Januar 2023 feierlich eröffnet wird. Viega wird dort im Laufe des kommenden Jahres zahlreiche Besucher aus der ganzen Welt empfangen. In der Viega World wird mit neuen, am Kunden ausgerichteten Formaten und Konzepten die Viega Produktwelt und das Angebot an Qualität, Service und Lösungen auf moderne Art und Weise präsentiert. Zudem wird das Gebäude ein einmaliges Markenerlebnis bieten.