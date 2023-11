Freuen sich über die große Resonanz beim 31. Karrieretag Familienunternehmen in der Viega World: (v.l.n,r.) Stefan Klemm, Gründer und Inhaber des Entrepreneurs Club, Anna Viegener, Vorsitzende des Gesellschafterausschusses der Viega Holding GmbH & Co. KG, Walter Viegener, Vorsitzender des Gesellschafterausschusses der Viega Holding GmbH & Co. KG, und Dr. David Deißner, Geschäftsführer der Stiftung Familienunternehmen.

Unter dem Motto „Purpose“ trafen beim 31. Karrieretag Familienunternehmen am 10. November 2023 in der neuen Viega World in Attendorn über 600 vorausgewählte Top-Talente auf 53 führende Familienunternehmen wie ABUS, HARIBO oder Vaillant. Es fanden über 1.000 vorterminierte Einzelinterviews sowie zahlreiche Standgespräche statt. Insgesamt hatten die Unternehmen mehr als 5.000 Jobmöglichkeiten in petto. Die akkreditierten Kandidatinnen und Kandidaten kamen aus ganz Deutschland und der Welt, um sich über die vielfältigen Karrieremöglichkeiten bei den Familienunternehmen zu informieren und Kontakte zu knüpfen.

Familienunternehmen machen 90 % der Unternehmen in Deutschland aus und stellen 60 % der Arbeitsplätze. Das Karriereumfeld in Familienunternehmen ist gekennzeichnet durch nachhaltiges Wirtschaften, eine positive Arbeitsatmosphäre und vielfältige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten.

„Über Länder und Kontinente hinweg richten unsere 5.000 Mitarbeitenden ihre Entscheidungen nach unserem Leitstern, nach unserem Purpose aus“, beschreibt Anna Viegener die strategische Bedeutung des Viega Purpose „Wir installieren die Lebensadern der Gebäude von morgen“. Kernkompetenzen des Herstellers von Installationstechnik sind der Erhalt und die Weiterentwicklung von Trinkwasserhygiene, Energieeffizienz, Komfort und Sicherheit im Gebäude. „Dafür brauchen wir gut ausgebildete und engagierte Fachkräfte“, betont Walter Viegener und verspricht: „Diese erwarten in unserem Unternehmen spannende Aufgaben, eine wertebasierte Unternehmenskultur und eine hohe Krisenresistenz.“ Beide sind Vorsitzende des Gesellschafterausschusses der Viega Holding GmbH & Co. KG.

„Wir freuen uns sehr, dass so viele Talente den Weg nach Attendorn in die Viega World gefunden haben und wir mit der Veranstaltung einen Beitrag dazu leisten konnten, spannende Persönlichkeiten mit spannenden Karriereoptionen in Familienunternehmen zusammenzubringen“, so Stefan Klemm, Inhaber und Gründer des Entrepreneurs Clubs.

Der nächste Karrieretag Familienunternehmen findet am 5. Juli 2024 bei dm in Karlsruhe statt, gefolgt vom 33. Karrieretag Familienunternehmen am 8. November 2024 auf dem neuen und hochmodernen Campus der SMS group in Mönchengladbach.