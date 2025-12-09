09.12.2025  Pressemeldung Alle News von Caleffi

Video: So kommt der Sauerstoff aus WP-Anlagen heraus

Der Hocheffizienzentlüfter Caleffi HED

Der HED wurde speziell für Wärmepumpenanlagen entwickelt und ist in der Lage, im hohen Maße die in der Wärmeträgerflüssigkeit enthaltene Luft im ersten Durchfluss abzuführen. Mit dem durch Hocheffizienzentlüfter entlüfteten Anlagenwasser funktionieren die Wärmepumpensysteme unter optimalen Bedingungen und damit ohne Geräuschentwicklung, Korrosionsbildung, lokale Überhitzungen und mechanische Probleme.

Der HED auf einen Blick:

Mit Gehäuse aus Technopolymer.
Für horizontal und vertikal verlegte Rohrleitungen sowie in Winkelform.
Mit hygroskopischer Sicherheitskappe.

Technische Daten

Maximaler Arbeitsdruck: 3 bar
Mittlerer Temperaturbereich: 0–90 °C
Mittel: Wasser
Material: Technopolymer

Hier geht es zum Video:  www.youtube.com/watch?v=Mi5_X1zyUgY

Caleffi Armaturen GmbH
Caleffi Armaturen GmbH
Daimlerstraße 3/Dieselstraße 64
63165 Mühlheim am Main
Deutschland
Telefon:  06108 - 9091-0
www.caleffi.de
