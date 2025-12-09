Der HED wurde speziell für Wärmepumpenanlagen entwickelt und ist in der Lage, im hohen Maße die in der Wärmeträgerflüssigkeit enthaltene Luft im ersten Durchfluss abzuführen. Mit dem durch Hocheffizienzentlüfter entlüfteten Anlagenwasser funktionieren die Wärmepumpensysteme unter optimalen Bedingungen und damit ohne Geräuschentwicklung, Korrosionsbildung, lokale Überhitzungen und mechanische Probleme.

Der HED auf einen Blick:

Mit Gehäuse aus Technopolymer.

Für horizontal und vertikal verlegte Rohrleitungen sowie in Winkelform.

Mit hygroskopischer Sicherheitskappe.

Technische Daten

Maximaler Arbeitsdruck: 3 bar

Mittlerer Temperaturbereich: 0–90 °C

Mittel: Wasser

Material: Technopolymer

Hier geht es zum Video: www.youtube.com/watch?v=Mi5_X1zyUgY