Video: So kommt der Sauerstoff aus WP-Anlagen heraus
Der HED wurde speziell für Wärmepumpenanlagen entwickelt und ist in der Lage, im hohen Maße die in der Wärmeträgerflüssigkeit enthaltene Luft im ersten Durchfluss abzuführen. Mit dem durch Hocheffizienzentlüfter entlüfteten Anlagenwasser funktionieren die Wärmepumpensysteme unter optimalen Bedingungen und damit ohne Geräuschentwicklung, Korrosionsbildung, lokale Überhitzungen und mechanische Probleme.
Der HED auf einen Blick:
Mit Gehäuse aus Technopolymer.
Für horizontal und vertikal verlegte Rohrleitungen sowie in Winkelform.
Mit hygroskopischer Sicherheitskappe.
Technische Daten
Maximaler Arbeitsdruck: 3 bar
Mittlerer Temperaturbereich: 0–90 °C
Mittel: Wasser
Material: Technopolymer
Hier geht es zum Video: www.youtube.com/watch?v=Mi5_X1zyUgY