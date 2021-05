Pressemeldung

Intuitiv, einfach und schnell zu montieren – mit ViConnect bietet Villeroy & Boch Vorwandelemente und hochwertige Betätigungsplatten made in Germany. Intelligente Features wie die werkzeuglose Justierung des Spülstroms, rotierbare Füße mit Fußselbsthemmung und eine 4-fach Verstellung des Ablaufbogens sorgen dafür, dass Installateur:innen ViConnect besonders bequem und flexibel montieren können. Durch eine besonders belastbare Konstruktion sorgen die Vorwandelemente von ViConnect für Sicherheit und Zuverlässigkeit in jeder Montagesituation.



Flexible Vorwandelemente und designstarke Betätigungsplatten



Das aktuelle ViConnect-Sortiment umfasst Trocken- und Nassbauelemente für alle wandhängenden Sanitärkeramiken sowie designstarke Betätigungsplatten. Sämtliche ViConnect-Vorwandelemente sorgen für mehr Flexibilität bei der Installation: Höhenverstellbare Füße und langlebige Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahl ermöglichen eine sichere Installation von Waschtischen, WCs, Bidets und Urinalen.



Die Betätigungsplatten überzeugen durch ihr elegantes, zeitgemäßes Design, hochwertige Materialien wie Edelstahl und Glas und stimmungsvolle Lichtfunktionen. Dank der innovativen Kabeltechnik mit Bajonett-Verbindung lassen sich alle Modelle schnell und einfach montieren. Da die Betätigungsplatten für 2-Mengenspülung ausgelegt sind, hilft ViConnect aktiv dabei, Wasser zu sparen. Das Spülvolumen ist auf 3 / 6 Liter Wasser pro Spülgang voreingestellt, kann aber auch auf sparsame 3 / 4,5 Liter reduziert werden.

Neues Highlight in Sachen Hygiene und Wirtschaftlichkeit ist das sensorgesteuerte Spülsystem A200, das nicht nur berührungslos durch eine einfache Handbewegung in der Nähe des Sensors ausgelöst werden kann, sondern den Spülvorgang automatisch startet, wenn der Nutzer es nicht tut. Da das System die Nutzungsdauer und unterschiedliche Einsatzsituationen erkennen kann, wählt es dabei stets die für ein optimales Spülergebnis erforderliche Wassermenge.



Stabilität und besonders einfache Installation



Durch serienmäßig integrierte vertikale Verstrebungen bieten alle Trockenbauelemente von ViConnect eine besonders zuverlässige und sichere Montage auch für Wand-WCs mit einer kürzeren Rückwand. So können Installateur:innen sicher sein, dass Vorwandelement und WC immer perfekt zueinander passen.



Die innovative Spülstromdrossel wird von Hand über die Revisionsöffnung eingestellt, ohne dass dazu die Spülkastenkomponenten ausgebaut werden müssen. Dadurch ist es möglich, den Spülstrom unkompliziert zu justieren – bei Bedarf auch nachträglich –, was vor allem bei spülrandlosen WCs wichtig ist. Außerdem kann die Revisionsöffnung je nach Einbausituation oben oder vorne positioniert werden, und das mit einem einzigen Spülkasten für alle Höhen, so dass Installateur:innen weniger Ersatzteile benötigen.



Die rotierbaren Füße bieten vielfältige Einbauoptionen: Sie können passgenau in Leichtbauständerwände und in diverse Metallprofile, etwa U- oder C-Profile, installiert werden. Die Fußselbsthemmung erleichtert die Montage zusätzlich und ermöglicht auch einem/r einzelnen Monteur:in eine einfache, passgenaue Höheneinstellung.



Der 4-fach verstellbare Abflussbogen sorgt für mehr Flexibilität bei der Montage. Installateur: innen haben damit einen größeren Spielraum beim Anschluss des WCs, was gerade bei Renovierungen von Vorteil ist.



Bewährte Qualität und Services



Alle ViConnect-Installationssysteme werden regelmäßig bei internen Tests geprüft und sind von unabhängigen Instituten für ihren hohen Standard zertifiziert. Villeroy & Boch gibt zudem auf Ersatzteile eine Nachkaufgarantie von 25 Jahren.



Wie für alle Produkte bietet Villeroy & Boch seinen Kund:innen auch für ViConnect persönlichen Service-Support durch das Service- und After-Sales-Team. Außerdem gibt es umfassendes Informationsmaterial und bei Bedarf sind Trainings möglich.