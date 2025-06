Die Viessmann ViCare App verkündet einen bedeutenden Meilenstein: Ab heute zählt sie 1.000.000 registrierte Nutzer. Mit ViCare können Nutzer ihr Klimasystem aus der Ferne über das Smartphone oder das Tablet verwalten und damit aktiv Energie(-kosten) sparen. ViCare wird von Viessmann Climate Solutions (VCS) angeboten, einem Unternehmen der Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), einem weltweit führenden Anbieter von intelligenten Klima- und Energielösungen.

Endverwender zu nachhaltigem Energieverbrauch befähigen

ViCare ist mehr als nur eine App – sie ist ein aktiver Partner für einen nachhaltigeren Energieverbrauch. Fast 80 % der Nutzer beschäftigen sich regelmäßig mit der App, was sie zu einem zentralen Werkzeug für die Optimierung des Energieverbrauchs in Wohngebäuden macht. Jedes Haus, das mit ViCare verwaltet wird, trägt zu einer erheblichen Reduzierung der heizungsbedingten CO₂-Emissionen und zur Verbesserung der Energieeffizienz bei.

ViCare heute: Ein erfolgreiches Team und eine starke Plattform

Gegenüber der früheren Basisversion ist ViCare heute kaum noch wiederzuerkennen. Die durchschnittliche Bewertung von 4,6 Sternen in den App-Stores ist das Ergebnis jahrelanger intensiver Arbeit, kontinuierlicher Verbesserungen und zahlreicher Iterationen. Die Plattform integriert inzwischen nahtlos zehn verschiedene Technologien – von Wärmepumpen und Gas-Brennwertgeräten bis hin zu Solaranlagen und Batteriespeichern. Was einst eine Nischen-App war, hat sich zu einer umfassenden Steuerzentrale für das moderne Zuhause entwickelt, der mehr als eine Million Haushalte weltweit vertrauen. Dieser Erfolg ist das Ergebnis der standortübergreifenden Zusammenarbeit von Teams in Allendorf, Berlin und Wrocław (Polen).

Das Team hinter ViCare ist mit der Plattform gewachsen. Aus einer kleinen Gruppe von Pionieren ist ein großes, engagiertes Expertenteam geworden, das weiterhin von der Leidenschaft für Technologie und dem Wunsch angetrieben wird, für die Nutzer einen echten Unterschied zu machen. Im Zentrum stand immer das Ziel, den Menschen die Möglichkeit zu geben, ihren Energieverbrauch zu steuern und sie auf ihrem Weg zu einem nachhaltigeren Leben zu unterstützen.

Der Weg zu einer Million: Von Pioniergeist und Teamwork

In den frühen 2010er Jahren war das Konzept der intelligenten, vernetzten Heizung noch weitgehend Zukunftsmusik. Die Entwicklung von ViCare begann mit Vitotrol, einer einfachen App für das Fernheizungsmanagement, die eine externe Cloud nutzte.

Im Jahr 2015 kam es mit der Gründung der eigenen „Backend/Frontend-Teams“ zu einer entscheidenden Wende. Dabei bestand die zentrale Aufgabe darin, ein bestehendes System mit Tausenden von Nutzern zu modernisieren. Zugleich standen vielerlei Tests mit Endnutzern auf der Tagesordnung, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Im Januar 2018 begann die Entwicklung der vierten und aktuellsten Cloud-Generation mit der Einführung der neuen Viessmann API. Das Datenmodell wurde von den ViCare-Entwicklern und dem Team für Gerätekommunikation gemeinsam entworfen, was zu einer flexibleren und funktionsbasierten Struktur führte. Dieser Ansatz hat sich als äußerst erfolgreich erwiesen und bildet auch heute noch die Grundlage von ViCare.