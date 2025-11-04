04.11.2025  Pressemeldung Alle News von SHKjournal

Vertriebsspezialist (Projektvertrieb) sucht neue, spannende Herausforderung – bundesweit, mit Fokus auf Hotellerie und Wohnungsbau

Mit über 25 Jahren Vertriebserfahrung, insbesondere in den Bereichen Hotellerie und Wohnungsbau, habe ich erfolgreich Projekte von der Akquise bis zur Umsetzung betreut. Dabei konnte ich stabile Kundenbeziehungen etablieren, neue Geschäftsfelder erschließen und nachhaltige Partnerschaften aufbauen.

Mein Schwerpunkt liegt auf individueller Beratung und der Realisierung maßgeschneiderter Lösungen – insbesondere in der Hotellerie ein entscheidender Erfolgsfaktor. Zudem verfüge ich über ein weitreichendes Netzwerk in der Branche und bin routiniert darin, anspruchsvolle Projekte von Anfang bis Ende zu begleiten.

Gerne überzeuge ich Sie in einem persönlichen Gespräch von meinen Fähigkeiten und meinem Engagement.
Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme.

Zuschriften erbeten an stellenangebot(at)shk-journal.de. Bitte geben Sie die Chiffre 2025/11 mit an.

SHKjournal
SHKjournal
Redaktionsbüro Menden
Dechant-Röper-Str.9
58706 Menden
Deutschland
Telefon:  +49 0 2373 - 396 313
Mo.-Fr. von 08.00 Uhr bis 20.00 Uhr
Sa.-So. von 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr
www.shk-journal.de
