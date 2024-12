GARANT Bad + Haus vermeldet Neuzugang: Seit dem 1. November ist Maik Piehl für die Betreuung und Vertrieb in der Region Nord zuständig. Piehl bringt dafür über 30 Jahre Erfahrung in der SHK-Branche mit.

„Mit Maik Piehl können wir eine echte Verstärkung im Bad + Haus Vertriebsteam vermelden“, so GARANT Geschäftsführer Meinolf Buschmann. „Über 30 Jahren Tätigkeit in der SHK-Branche – sowohl auf Industrie- als auch Verbandsseite: Maik Piehl bringt eine hohe Expertise und wertvolle Erfahrung mit, um unsere SHK-Fachhandwerksbetriebe bestmöglich zu betreuen. Seine starke Vernetzung im SHK-Handwerk und mit unseren Lieferantenpartnern ist die optimale Voraussetzung, um das gemeinsame Geschäft zielgerichtet zu entwickeln und weiter auszubauen.“

„Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den Handwerks- und Lieferantenpartnern von GARANT Bad + Haus“, so Piehl selbst. „Die Verbandswelt und die SHK-Branche sind mir bestens vertraut. Als Regionalleiter möchte ich aktiv die Zusammenarbeit zwischen Industrie, Handwerk und Handel fördern und unsere Partner dabei aktiv unterstützen, die individuellen Mehrwerte der Bad + Haus Mitgliedschaft für ihre Unternehmen bestmöglich zu nutzen.“

Der Start verlief optimal: So konnte Piehl bereits in den ersten Wochen seiner Tätigkeit mehrere SHK-Handwerksbetriebe von den Vorteilen einer Zusammenarbeit mit Bad + Haus überzeugen und für den Verband als neue Mitglieder in der Region gewinnen.