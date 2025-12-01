Wir freuen uns, Lukas Dünwald seit Anfang Oktober als neues Mitglied unseres Vertriebsaußendienstes im Gebiet Südwest-Deutschland begrüßen zu dürfen.

In seinen ersten Wochen hat Herr Dünwald bereits umfassende Einblicke in unser Unternehmen gewonnen, an technischen Schulungen in unserer Zentrale in Mönchengladbach teilgenommen und sich intensiv in unsere Prozesse und Produktwelt eingearbeitet. Auch in den kommenden Wochen warten weitere spannende Aufgaben und Projekte auf ihn.

Herr Dünwald bringt wertvolle Berufserfahrung aus Handel und Industrie mit. Nach seiner Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann im Bereich Heizung war er im technischen Vertrieb für ein führendes Unternehmen der Heiztechnikbranche tätig. Mit diesem Hintergrund ist er hervorragend für seine neue Rolle bei DAB vorbereitet.

Wir heißen Herrn Dünwald herzlich willkommen und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit sowie viele gemeinsame Projekte und Erfolge.

Wir wünschen ihm einen guten Start und viel Erfolg bei seiner neuen Aufgabe!

Lukas Dünwald

Vertriebsaußendienst Süd-West Deutschland

Mobil.: +49 (0) 1514 639 049 8

E-Mail: lukas.duenwald(at)dabpumps.com

DAB-Pumps Vertriebsteam:

Zur DAB Website: dabpumps.de